Ребята с нашего двора

Воспитанники дворовых клубов Костаная посвятили свои выступления Дню столицы.

Праздничный концерт «развернулся» на футбольном поле в одном из дворов Костаная. Эта площадка уже успела стать импровизированной сценой дворового клуба «Романтик», который расположен в соседней многоэтажке. Именно здесь в каникулярный период проводятся концерты, спортивные состязания – дети показывают все, чему успели научиться у своих педагогов-наставников.

На сей раз сюда съехались представители всех дворовых клубов города, чтобы через свое творчество выразить любовь к родной столице. Кто-то читал стихи, кто-то пел, а кто-то подарил Нур-Султану нацио­нальный танец.

– В Костанае 21 дворовый клуб. Каждый из них подготовил концертный номер. Некоторые ребята из разных клубов объединили свои усилия. В программе – 15 номеров. Надеемся, концерт понравится и участникам, и зрителям, – отметила директор КГУ «Детский дворовый клуб» Гульнара Идегенова.

Свои подарки подготовили и воспитанники творческих кружков Костаная.

– Мы с удовольствием пришли поддержать ребят, ведь мы тоже любим свою столицу, главный город нашей родины. Наш подарок музыкальный – композиция «Кулагер», которую мы сыграем на домбре, – рассказала представительница студии «Жулдыз» Асем Жумагали.

Подобные мероприятия дворовые клубы Костаная организовывают на протяжении всего лета. Именно этот период, когда школьники предоставлены сами себе, и считается самым важным в организации детского досуга.

Впервые после распада Сою­за дворовые клубы начали организовываться в Костанае в 2001 году. Тогда их было всего пять. Со временем их сеть расширилась, и сегодня в 21 дворовом клубе воспитываются более 5 000 школьников в возрасте от семи до 18 лет. Детский досуг организован по нескольким направлениям: спортивные, туристические, военно-патрио­тические, художественные и другие.