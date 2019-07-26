Свежий выпуск Ребята, вы – космос! 26 июля 2019 г. 12:50 Валентина Фиронова, Нур-Султан А вы бы так смогли?Грандиозный творческий фестиваль, организованный акиматом столицы совместно с галереей современного искусства TSE Art Destination, в рамках программы «Рухани жаңғыру», объединил художников из 15 стран, чье творчество будет радовать жителей и гостей столицы до конца августа. И это хорошо! Иначе не получится сполна осознать глубину молодежной выставки «Первый контакт» и двух международных – «Воспоминания. Диалоги памяти» и Racing the Galaxy. Тут не то что недели не хватит, месяца даже! Есть размах и для «посмотреть», и для «послушать», а главное – «поучиться». Разнообразие лекций, мастер-классов, общение с маститыми и начинающими художниками – вот тот элексир впечатлений, который еще долго будет всплывать в памяти, проявляясь вопросами и удивлением.На фестивале представлены произведения художников, фокусирующихся на экспериментальных подходах в искусстве, работающих с новыми медиа, видео, фотографией, инсталляцией и перформансом. А кураторами грандиозного действа стали основатель ARTIOS и TSE Art Destination Дина Байтасова и всемирно известный французский искусствовед Жером Санс.Как отметил куратор молодежной выставки Анвар Мусрепов, критерии искусства очень субъективны. По его мнению, молодое поколение – новое племя, которое разительно отличается от предыдущего поколения. – Мы пытаемся понять, кто мы сейчас. Ведь на нас влияют и Интернет, и традиции, и различные культурные слои, и еще много других факторов, – замечает он.Говоря о принципах отбора, Дина Байтасова отметила, что выставка – наглядное доказательство того, что в Казахстане существуют различные форматы творчества и условия для развития и показа работ, отражающих переживания молодежи, ее поиски и стремления. – Современное искусство не всегда понятно, но я очень рада, что у нас есть государственная поддержка, – акцентирует она. В свою очередь руководитель и куратор проекта, всемирно известный французский художник Жером Санс назвал Аstana art show «безграничной и открытой платформой для диалога креативных людей».Ты – номад, и я – номадАрт-фестиваль расширяет горизонты и стирает границы не только в жанрах современного искусства, но и культурного многообразия. А главный посыл всех представленных на Аstana art show 2019 работ – дух номадизма и свободы, присущий всем художникам, независимо от страны проживания.Арт-фестиваль – это не только открытие новых направлений и имен, но и философские размышления. Почему новое поколение не знает историю своего народа? Ответ на этот вопрос попыталась представить в живописной инсталляции «Диалоги памяти» Анар Аубакир, осмысливая образ кочевника-казаха. Не менее интересна инсталляция Назиры Каримовой Return Policy, сумевшей увидеть новые роли владельца и владения, субъекта и объекта, сосредоточив свое внимание на отношениях мужчины и женщины в консервативном обществе под влиянием патриархата в странах Центральной Азии. В своей работе Назира интересно и необычно показала одну из свадебных традиций Таджикистана, представив на суд зрителей 40 скульптурных платьев. Именно столько национальных нарядов надлежало носить невесте, ставшей женой, 40 дней после свадьбы.Мультисенсорная иммерсивная инсталляция Айгерим Акеновой погружает в контакт с собой, а у Айгерим Оспановой основание юрты – кереге – проникает в город. Пронзительная по силе чувства и работа у Сырлыбека Бекботаева, «героем» которой стал курт – белые шарики, которыми кидали казахи в узников лагерей, спасая им жизнь. У художника особый взгляд и почерк. Сырлыбек сумел отразить в своих работах синтез культур казахской степи. Ему интересен поиск голосов прошлого, которые и в сегодняшнем дне напоминают о забытом запахе горной травы, свежести степного ветра и древних мифах кочевников. Двигаясь от частного к общему, он нередко на первый план выводит второстепенные образы, показывая их скрытую суть. Исследуя актуальные процессы Центральной Азии, он для их отражения использует различные художественные средства от фото-арта, видео-арта до инсталляции и перформанса. Одна из участниц арт-фестиваля панк-дива и неоартист Бахыт Бубиканова успешно работает в различных техниках. Ей по плечу живопись, коллаж, инсталляция, перформанс, фотография и видео-арт. Бахыт называют одной из самых ярких представителей молодого поколения казахстанских художников. Выпускница скульптурного факультета Казахской национальной академии им. Т. Жургенова Назира продолжила обучение у лидера арт-группы «Қызыл трактор» Молдакула Нарымбетова. Иронично и тонко отражая парадоксальные элементы бытовой жизни, художница искусно переплетает национальные и глобальные смыслы, создавая многомерный срез реальности Центрально-Азиатского региона.Особое видение окружающей действительности и у Медины Базаргалиевой, успешно сочетающей компьютерные науки и современное искусство. Ей по нраву отображать ироничную гипертрофированную реальность, превратившуюся в водоворот глобализации, где бурлят Интернет, новые технологии и посттоталитарная действительность. Ее работы – это поиск устойчивой и жизнеспособной взаимосвязи между полярностями. И весьма показательно, что Медина поступила на факультет компьютерных наук, чтобы заниматься программной инженерией и совершенствовать свой художественный дар. На выставке «Первый контакт» Медина представила иммерсивную медиаинсталляцию, вызывающую и споры, и восхищение. Многих удивила своим творчеством и кросс-медиахудожница Сабина Куангалиева, уделяющая много внимания теме культурных кодов, пространства и памяти. Для отражения виртуальной реальности она использует фотографии, видео и новые медиа.Нарисуй портрет словамиПоистине уникальный гость арт-фестиваля – азербайджанский художник и поэт, живущий в Париже, Баби Бадалов. Он создает свои произведения в жанре визуальной поэзии. Он рисует не красками, а словами. По его мнению, слова намного сильнее, выразительнее и проще для восприятия. С ними можно намного быстрее и легче донести свою мысль до зрителя. Поэтому ему очень нравится этот стиль самовыражения. Его картины выставлялись в галереях Гамбурга, Берлина, Будапешта, Амстердама. Работы Бадалова находятся в собраниях Русского музея, национальных музеев Азербайджана, Германии и Швеции. Экстравагантный талантливый художник, автор визуальных текстов и поэтических коллажей, соединяет в своих изображениях авангардистские традиции дада, саунд- и слэм-поэзии. В причудливых формах можно увидеть, например, как постепенно разрушается огромная стена между Западом и Востоком. Баби Бадалов в своем граффити сумел объединить воедино культуры разных народов.– Все эти работы я создал здесь, разговаривал с людьми и выявлял ключевые слова, которые замиксовал в межкультурную поэзию, – рассказал Баби. Кстати, мастер говорит на семи языках и миксует их в своей живописи. Выставка Racing the Galaxy получилась поистине космической, объединив различные художественные практики. Невероятные работы звезд современного искусства представлены в двух знаковых зданиях – во Дворце Независимости и Дворце Мира и Согласия. Поистине звездным гостем стал и франко-венесуэльский художник Карлос Круз-Диез, который, работая в стиле стрит-арт, в свои 96 лет даст фору молодым. Художник уверен, что пешеходные переходы не должны быть черно-белыми. Первым он раскрасил пешеходный переход в родном Каракасе. Его яркие шедевры украшают многие столицы мира, мгновенно превращаясь в городские достопримечательности. Есть теперь такая и в Нур-Султане – у Национального музея РК.Умеет удивить, озадачить и заинтриговать публику и известный казахстанский художник Асхат Ахмедьяров, «переплавляющий» свои философские размышления в неожиданные образы. Его картины – это сочетание живописных традиций и современного дизайна, четких и беспорядочных линий, реалистичных фигур и абстрактных форм. Художник заставляет задуматься о диссонансе этого мира и быть чувствительным к гармонии. Вдохновляйтесь и удивляйтесь!– Многие из зарубежных художников впервые выставляются на постсоветском пространстве, – отмечает организатор выставки Дина Байтасова. – Их работы сделаны специально для выставки в Нур-Султане. Можно сказать, что Аstana art show 2019 – это уникальный опыт. Зритель, попадая во Дворец Независимости, погружается в различные миры, инсталляции художников, приобретая новый взгляд на мир. Чему очень способствуют произведения именитых казахстанских и зарубежных художников, таких как Микеланджело Пистолетто (Италия), Леандро Эрлих (Аргентина), Джоел Андрианомерисио…Зрителям есть чему дивиться. Необычные инсталляции заставляют задуматься посетителей не только о непостоянстве эстетических правил, но и социальных. Художник из Китая Ванг Ду создал огромный объект в виде юноши, смотрящего на мир через призму Глобальной сети. По его мнению, это будущее, которое смотрит на нас.– Новое поколение более продвинуто. Если раньше мы развивались естественно, то сейчас молодежь стремительно прогрессирует благодаря современным технологиям, – считает художник Ванг Ду.В работах, представленных на арт-фестивале, отражается быстрая и по-особому ритмичная жизнь, чудесным образом соединяющая художественные творения с дыханием сегодняшнего дня. Они заставляют остановиться и внимательно приглядеться, пытаясь расшифровать номадический посыл и стремление к высшему и необъяснимому. Авторы необычных работ умеют видеть то, что ускользает от взора других. Здесь сливаются как бы два противоположных направления. С одной стороны – реальный мир, с другой – мир подсознания, невидимый. И в этом что-то есть. Если картина не открывает панораму вечности, это не картина, а оптический реализм. Интуиция способна творить чудеса, надо только войти в эту дверь... Находясь в мыслящей субстанции космоса, Аstana art show 2019 проецируется не только на наше время, но и на прошлое и будущее. Радует и то, что после завершения парада выставок художники подарят свои работы столице. Инсталляции, объекты стрит-арта и рисунки на фасадах зданий станут наследием фестиваля и будут украшать городское пространство, делая его еще более заманчивым, интересным и вдохновляющим. Посмотришь на красоту – и самому захочется сотворить что-то необычное!