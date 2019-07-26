Ребята, вы – космос!

А вы бы так смогли?

Грандиозный творческий фес­тиваль, организованный акиматом столицы совместно с галереей современного искусства TSE Art Destination, в рамках прог­раммы «Рухани жаңғыру», объединил художников из 15 стран, чье творчество будет радовать жителей и гостей столицы до конца августа. И это хорошо! Иначе не получится сполна осознать глубину молодежной выставки «Первый контакт» и двух международных – «Воспоминания. Диалоги памяти» и Racing the Galaxy. Тут не то что недели не хватит, месяца даже!

Есть размах и для «посмот­реть», и для «послушать», а главное – «поучиться». Разнообразие лекций, мастер-классов, общение с маститыми и начинающими художниками – вот тот элексир впечатлений, который еще долго будет всплывать в памяти, проявляясь вопросами и удивлением.

На фестивале представлены произведения художников, фокусирующихся на экспериментальных подходах в искусстве, работающих с новыми медиа, видео, фотографией, инсталляцией и перформансом. А кураторами грандиозного действа стали основатель ARTIOS и TSE Art Destination Дина Байтасова и всемирно известный французский искусствовед Жером Санс.

Как отметил куратор молодежной выставки Анвар Мусрепов, критерии искусства очень субъективны. По его мнению, молодое поколение – новое племя, которое разительно отличается от предыдущего поколения.

– Мы пытаемся понять, кто мы сейчас. Ведь на нас влияют и Интернет, и традиции, и различные культурные слои, и еще много других факторов, – замечает он.

Говоря о принципах отбора, Дина Байтасова отметила, что выставка – наглядное доказательство того, что в Казахстане существуют различные форматы творчества и условия для развития и показа работ, отражающих переживания молодежи, ее поис­ки и стремления.

– Современное искусство не всегда понятно, но я очень рада, что у нас есть государственная поддержка, – акцентирует она.

В свою очередь руководитель и куратор проекта, всемирно известный французский художник Жером Санс назвал Аstana art show «безграничной и открытой платформой для диалога креативных людей».

Ты – номад, и я – номад

Арт-фестиваль расширяет горизонты и стирает границы не только в жанрах современного искусства, но и культурного многообразия. А главный посыл всех представленных на Аstana art show 2019 работ – дух номадизма и свободы, присущий всем художникам, независимо от страны проживания.

Арт-фестиваль – это не только открытие новых направлений и имен, но и философские размышления. Почему новое поколение не знает историю своего народа?

Ответ на этот вопрос попыталась представить в живописной инсталляции «Диалоги памяти» Анар Аубакир, осмысливая образ кочевника-казаха.

Не менее интересна инсталляция Назиры Каримовой Return Policy, сумевшей увидеть новые роли владельца и владения, субъекта и объекта, сосредоточив свое внимание на отношениях мужчины и женщины в консервативном обществе под влиянием патриархата в странах Центральной Азии. В своей работе Назира интересно и необычно показала одну из свадебных традиций Таджикистана, представив на суд зрителей 40 скульптурных платьев. Именно столько нацио­нальных нарядов надлежало носить невесте, ставшей женой, 40 дней после свадьбы.

Мультисенсорная иммерсивная инсталляция Айгерим Акеновой погружает в контакт с собой, а у Айгерим Оспановой основание юрты – кереге – проникает в город.

Пронзительная по силе чувства и работа у Сырлыбека Бекботаева, «героем» которой стал курт – белые шарики, которыми кидали казахи в узников лагерей, спасая им жизнь. У художника особый взгляд и почерк. Сырлыбек сумел отразить в своих работах синтез культур казахской степи. Ему интересен поиск голосов прошлого, которые и в сегодняшнем дне напоминают о забытом запахе горной травы, свежести степного ветра и древних мифах кочевников. Двигаясь от частного к общему, он нередко на первый план выводит второстепенные образы, показывая их скрытую суть. Исследуя актуальные процессы Центральной Азии, он для их отражения использует различные художественные средства от фото-арта, видео-арта до инсталляции и перформанса.

Одна из участниц арт-фестиваля панк-дива и неоартист Бахыт Бубиканова успешно работает в различных техниках. Ей по плечу живопись, коллаж, инсталляция, перформанс, фотография и видео-арт. Бахыт называют одной из самых ярких представителей молодого поколения казахстанских художников. Выпускница скульптурного факультета Казахской национальной академии им. Т. Жургенова Назира продолжила обучение у лидера арт-группы «Қызыл трактор» Молдакула Нарымбетова. Иронично и тонко отражая парадоксальные элементы бытовой жизни, художница искусно переплетает национальные и глобальные смыслы, создавая многомерный срез реальности Центрально-Азиатского региона.

Особое видение окружающей действительности и у Медины Базаргалиевой, успешно сочетающей компьютерные науки и современное искусство. Ей по нраву отображать ироничную гипертрофированную реальность, превратившуюся в водоворот глобализации, где бурлят Интернет, новые технологии и посттоталитарная действительность. Ее работы – это поиск устойчивой и жизнеспособной взаимосвязи между полярнос­тями. И весьма показательно, что Медина поступила на факультет компьютерных наук, чтобы заниматься программной инженерией и совершенствовать свой художественный дар. На выставке «Первый контакт» Медина представила иммерсивную медиаинсталляцию, вызывающую и споры, и восхищение.

Многих удивила своим твор­чест­вом и кросс-медиахудожница Сабина Куангалиева, уделяющая много внимания теме культурных кодов, пространства и памяти. Для отражения виртуальной реальности она использует фотографии, видео и новые медиа.

Нарисуй портрет словами

Поистине уникальный гость арт-фестиваля – азербайджанский художник и поэт, живущий в Париже, Баби Бадалов. Он создает свои произведения в жанре визуальной поэзии. Он рисует не красками, а словами. По его мнению, слова намного сильнее, выразительнее и проще для восприятия. С ними можно намного быстрее и легче донес­ти свою мысль до зрителя. Поэтому ему очень нравится этот стиль самовыражения. Его картины выставлялись в галереях Гамбурга, Берлина, Будапешта, Амстердама.

Работы Бадалова находятся в собраниях Русского музея, нацио­нальных музеев Азербайджана, Германии и Швеции. Экстравагантный талантливый художник, автор визуальных текстов и поэтических коллажей, соединяет в своих изображениях авангардистские традиции дада, саунд- и слэм-поэзии. В причудливых формах можно увидеть, например, как постепенно разрушается огромная стена между Западом и Востоком. Баби Бадалов в своем граффити сумел объединить воедино культуры разных народов.

– Все эти работы я создал здесь, разговаривал с людьми и выявлял ключевые слова, которые замиксовал в межкультурную поэзию, – рассказал Баби.

Кстати, мастер говорит на семи языках и миксует их в своей живописи.

Выставка Racing the Galaxy получилась поистине космической, объединив различные художест­венные практики.

Невероятные работы звезд современного искусства представлены в двух знаковых зданиях – во Дворце Независимос­ти и Дворце Мира и Согласия. Поистине звездным гостем стал и франко-венесуэльский художник Карлос Круз-Диез, который, работая в стиле стрит-арт, в свои 96 лет даст фору молодым. Художник уверен, что пешеходные переходы не должны быть черно-белыми. Первым он раскрасил пешеходный переход в родном Каракасе. Его яркие шедевры украшают многие столицы мира, мгновенно превращаясь в городские достопримечательности. Есть теперь такая и в Нур-Султане – у Национального музея РК.

Умеет удивить, озадачить и заинтриговать публику и известный казахстанский художник Асхат Ахмедьяров, «переплавляющий» свои философские размышления в неожиданные образы. Его картины – это сочетание живописных традиций и современного дизайна, четких и беспорядочных линий, реалис­тичных фигур и абстрактных форм. Художник заставляет задуматься о диссонансе этого мира и быть чувствительным к гармонии.

Вдохновляйтесь и удивляйтесь!

– Многие из зарубежных художников впервые выставляются на постсоветском пространстве, – отмечает организатор выставки Дина Байтасова. – Их работы сделаны специально для выставки в Нур-Султане. Можно сказать, что Аstana art show 2019 – это уникальный опыт. Зритель, попадая во Дворец Независимости, погружается в различные миры, инсталляции художников, приоб­ретая новый взгляд на мир. Чему очень способствуют произведения именитых казахстанских и зарубежных художников, таких как Микеланджело Пистолетто (Италия), Леандро Эрлих (Аргентина), Джоел Андрианомерисио…

Зрителям есть чему дивиться. Необычные инсталляции заставляют задуматься посетителей не только о непостоянстве эстетических правил, но и социальных. Художник из Китая Ванг Ду создал огромный объект в виде юноши, смотрящего на мир через призму Глобальной сети. По его мнению, это будущее, которое смотрит на нас.

– Новое поколение более продвинуто. Если раньше мы развивались естественно, то сейчас молодежь стремительно прогрессирует благодаря современным технологиям, – считает художник Ванг Ду.

В работах, представленных на арт-фестивале, отражается быстрая и по-особому ритмичная жизнь, чудесным образом соединяющая художественные творения с дыханием сегодняшнего дня. Они заставляют остановиться и внимательно приглядеться, пытаясь расшифровать номадический посыл и стремление к высшему и необъяснимому. Авторы необычных работ умеют видеть то, что ускользает от взора других. Здесь сливаются как бы два противоположных направления. С одной стороны – реальный мир, с другой – мир подсознания, невидимый. И в этом что-то есть. Если картина не открывает панораму вечнос­ти, это не картина, а оптический реа­лизм. Интуиция способна творить чудеса, надо только войти в эту дверь... Находясь в мыслящей субстанции космоса, Аstana art show 2019 проецируется не только на наше время, но и на прошлое и будущее.

Радует и то, что после завершения парада выставок художники подарят свои работы столице. Инсталляции, объекты стрит-арта и рисунки на фасадах зданий станут наследием фестиваля и будут украшать городское пространство, делая его еще более заманчивым, интересным и вдохновляющим. Посмотришь на красоту – и самому захочется сотворить что-то необычное!