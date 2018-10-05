Речь идет не о нефтяниках – Назарбаев о повышении зарплат

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, поручая повысить минимальную заработную плату работникам бюджетных сфер, акцентировал внимание на том, что зарплаты нужно повышать не нефтяникам и металлургам, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Речь идет не о тех нефтяниках, металлургах, которые получают высочайшую зарплату, речь идет о низкооплачиваемых работниках, которые там тоже есть у них", – сказал Назарбаев, обратившись к руководителям предприятий.
Кроме этого, объявил Президент, что теперь МЗП не будет привязана к прожиточному минимуму.
"Новый размер МЗП станет катализатором оплаты труда в целом по экономике страны. Надеюсь, эта инициатива будет поддержана всеми крупными компаниями и иностранными, которые я пригласил в этот зал", – заключил Глава Государства.