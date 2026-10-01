Редкие работы Ван Гога и Моне выставят на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке

Айман Аманжолова
корреспондент

Оценочная стоимость картин превышает $450 млн, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги 12 картин художников-импрессионистов и модернистов из частной коллекции аргентинского коллекционера Нелли Аррьеты де Блакье, пишет The Guardian.

Коллекция, долгие годы недоступная публике и обладавшая репутацией "почти мифической", включает произведения Винсента ван Гога, Поля Сезанна, Клода Моне, Поля Гогена, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Андре Дерена, Анри де Тулуз-Лотрека и Мориса де Вламинка. Совокупная стоимость работ, по оценке Sotheby's, превышает $450 млн.

Среди наиболее дорогих лотов - картина Винсента ван Гога "Цветущие каштаны" (1890 г.), оцененная в $180 млн, а также "Арлекин" Сезанна ($150 млн). "Цветущие каштаны" относятся к позднему периоду творчества Ван Гога, когда художник работал в Овер-сюр-Уаз после выписки из клиники в Сен-Реми. Работа ранее принадлежала брату художника Тео, а затем американскому продюсеру Джорджу Гард "Бадди" ДеСилве. Это одна из восьми картин, созданных в Овере, которые остаются в частных руках.

По словам Филипа Хука, бывшего директора департамента импрессионизма и модернизма Sotheby's, открытие коллекции для рынка является "историческим моментом": значительная часть работ долгое время находилась в частных руках и не экспонировалась.

Саймон Шоу, старший арт-советник аукционного дома, охарактеризовал собрание как "миниатюрный Музей Орсе, впервые открывающий двери для публики".

Картины будут показаны в Лондоне в течение двух дней, после чего отправятся на выставочные туры в Тайбэй, Гонконг и Париж. Аукцион назначен на 18 ноября и пройдет в Нью-Йорке.

 

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