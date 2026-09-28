Редкое голубое свечение заметили в кратере вулкана в Индонезии

В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Специалисты зафиксировали в районе природного феномена опасные для здоровья концентрации вулканических газов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Феномен, известный как blue fire ("голубой огонь"), наблюдался в районе кратера Манук вулкана Папандаян в провинции Западная Ява. По данным Центра вулканологии и снижения геологических рисков (PVMBG), голубое свечение возникает при взаимодействии выходящего из трещин раскаленного серосодержащего газа с кислородом.

Специалисты, обследовавшие район, зафиксировали концентрацию диоксида серы (SO₂) до 230 частей на миллион, а сероводорода (H₂S) - до 120 частей на миллион. В PVMBG предупредили, что воздействие таких газов может представлять опасность для здоровья.

«Несмотря на снижение термальной активности, газовая обстановка вокруг места по-прежнему свидетельствует о значительном выделении вулканических газов», — говорится в сообщении Агентства геологии.

В ведомстве отметили, что по направлению ветра от кратера продолжает ощущаться сильный запах серы.

Власти рекомендовали туристам и местным жителям не приближаться ближе чем на 500 метров к активным кратерам вулкана, а также предупредили, что концентрация токсичных газов может внезапно увеличиться. При этом уровень активности Папандаяна остается на первом, самом низком уровне.

По данным геологов, подобное голубое пламя ранее наблюдали на Папандаяне в феврале 2023 года и июле 2025 года, однако тогда оно появлялось в другом кратере. Специалисты называют этот феномен редким для Индонезии: наиболее известным местом, где регулярно можно наблюдать "голубой огонь", считается вулкан Иджен на востоке острова Ява.

 

#Индонезия #вулкан

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