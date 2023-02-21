Редкое оружие за 10 млн тенге нашли в тайнике в Алматинской области (видео)

Тайник с редким дорогим оружием обнаружили в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

17 февраля сотрудники управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Алматинской области в поселке Каргалы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

Изъяты дорогостоящее редкое оружие в виде нарезного карабина 308 калибра Remington и высокоточный снайперский карабин 338 калибра DSR с двумя магазинами. Также найдены 10 патронов от пистолета Макарова.

По предварительным данным, только один высокоточный карабин стоит около 10 млн тенге. Он числился в списках похищенного во время январских событий из оружейного магазина «Корган».

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 уголовной статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».