Редкоземельная рокировка

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Сергей Горбунов, Экибастуз
Для начала, наверное, следует понять, что такое арсенид галлия, и почему на него была сделана ставка в контексте предстоящей выставки «ЭКСПО-2017». По крайней мере, прежнее руководство области, говоря об инновационном развитии, акцентировало внимание на перс­пективах, которые открывает использование этого важного полупроводника, третьего по масштабам использования в промышленности.

Во-первых, начнем с того, что этот редкий металл обладает более высокой подвижностью электронов, по сравнению с кремнием. Полупроводниковые приборы на его основе генерируют меньше шума, могут работать при большей мощнос­ти, имеют более высокую радиа­ционную стойкость, что обус­ловливает их использование в условиях радиационного излучения (например, в солнечных батареях, работающих в космосе). Да и спектр применения галлия достаточно широк – от спутниковых навигационных приборов до медицины.

Во-вторых, долгие годы Павлодарская область и АО «Алюминий Казахстана» были единственным производителем металлического галлия в Казахстане и лидером в СНГ. Чистый галлий пробы 99,9999%, или 6N, экспортировался в США, Японию и Китай. К слову, в 2010 году стои­мость низкосортного галлия составляла 610–650 долл. за килограмм, а того, что выпус­кали павлодарские алюминьщики, – в разы дороже.

Все это дало повод презентовать павлодарский галлий в качестве инновации. Было заявлено, что казахстанскими специалистами (в том числе и заводскими) был разработан собственный уникальный метод получения кристаллов арсенида галлия. Но ЭКСПО, как говорится, уже на носу. А что же с проектом?

Ответ неутешительный. В пресс-службе АО «Алюминий Казахстана» дали такую справку: «В 2012 году Китай начал выпускать этот редкий металл в больших промышленных объе­мах по низкой себестоимости. Кроме того, в настоящее время на мировом рынке цена на галлий упала в два раза из-за снижения спроса. В связи с чем его производство в АО «Алюминий Казахстана» стало нерентабельным, и несколько лет назад было принято решение прекратить выпуск галлия. Оборудование цеха частично используется на других процессах.

Стоит отметить, что выпуск этого редкого металла являлся не основным видом деятельности для АО «Алюминий Казахстана». В первую очередь компания ориентирована на производство глинозема – сырья для получения первичного алюминия – и полностью закрывает пот­ребность в нем для флагмана алюминиевой промышленнос­ти страны – «Казахстанского электролизного завода».

Все это верно, но вольно или нет, свою нишу на мировом рынке редкоземельных металлов павлодарцы (читай – наша рес­публика) отдали другим. И сегодня Интернет услужливо предлагает купить галлий оптом и в розницу в каталоге оптовых продавцов у китайских поставщиков. Комментарии – излишни.

…Впрочем, у павлодарцев есть и другие возможности проявить себя в этой сфере. На территории области располагаются целые залежи редкоземельных металлов, таких как ванадий, молибден, цирконий, кремний и другие. Много их остается при добыче драгоценных металлов, угля, в отвалах разрезов и при разработке медных месторождений. И более того, уже есть конкретные проекты, которые обсуждаются с инвесторами. Так, в Экибастузе готовятся дать старт производству, которое будет выдавать 35 тонн технического кремния в год. И это только первая очередь. В дальнейшем, как уверяют представители совместного казахстанско-китайского проекта – ТОО «Ansa Silicon» и Xian TCH Energy Technology Co. Ltd – есть намерение увеличить объемы годовой выработки до 135 тысяч тонн. При этом ,100% кремния, произведенного в Экибастузе, готовы купить китайские предприятия.

Такая вот редкоземельная рокировка.

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