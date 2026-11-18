В Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу особое внимание уделено опережающему развитию минерально-сырьевой базы и критически важным металлам. Для горно-металлургического комплекса это принципиальные вопросы.

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В последние годы процесс восполнения минерально-сырьевой базы был заметно ослаблен. Поэтому последовательная политика Президента по признанию геологии приори­тетной отраслью имеет большое значение. Развитие минерально-сырьевой базы поз­волит эффективнее использовать природные ресурсы, создавать рабочие мес­та, обеспечивать устойчивость промышленнос­ти и формировать в Казахстане технологичес­кие цепочки по переработке меди, цинка, свинца и алюминия. Для этого необходимо внести изменения в Кодекс «О недрах и недропользовании», решить вопросы, которые сегодня осложняют работу освоителей недр. Особый интерес в этом контексте вызывает предложение отрас­левого сообщества о создании Фонда цветных и редкоземельных металлов.

Это своевременная идея, которая может вывести Казахстан в число передовых государств. Цветные, редкие и редкоземельные металлы следует рассматривать не только как экспортный товар, но и как стратегический резерв республики, ценность которого со временем будет только возрастать.

Хороший пример тому – галлий. Его производство на Павлодарском алюминиевом заводе было остановлено пос­ле падения мирового спроса и цен. Когда спрос вновь резко вырос, предприятию пришлось восстанавливать производство и наращивать мощности. Сейчас заключен долгосрочный договор на поставку казахстанского галлия в Японию.

Фонд мог бы приобретать цветные и редкоземельные металлы в периоды снижения цен, поддерживая предприятия и не допуская остановки производств. При росте цен часть запасов можно было бы продавать. Такой механизм способен повысить финансовую устойчивость как производителей, так и экономики страны в целом. Важно также разработать программу по стимулированию разведки, добычи и производства цветных и редкоземельных металлов, определить рыночный механизм их приобретения в национальный резерв.

Для решения этих задач необ­ходима стабильная налоговая политика, которая не препятствует инвестициям, развитию производств и созданию рабочих мест.

АГМП готова принять участие в подготовке предложений по развитию минерально-сырьевой базы, совершенствованию законодательства о недро­пользовании и проработке механизма создания Фонда цветных и редкоземельных металлов.