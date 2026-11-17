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На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на необходимость повышения эффективности Реестра казахстанских товаропроизводителей и расширения его применения в государственных закупках, сообщает Kazpravda.kz

«В качестве реального механизма поддержки, а также обеспечения прозрачности и достоверности происхождения товаров с начала текущего года введен в эксплуатацию Реестр казахстанских товаропроизводителей. Благодаря ему подтверждена деятельность порядка 2,7 тыс. производителей с более 70 тыс. товарных позиций. Данный механизм будет активно применяться не только в строительстве, государственных закупках и закупках национальных компаний, недропользователей, но и в получении льготного финансирования. Для этого в государственных закупках мы расширили перечень товаров, которые будут закупаться только у отечественных производителей», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Вместе с тем отмечено, что по итогам девяти месяцев объем заключенных договоров снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Премьер-министр подчеркнул, что от предприятий регулярно поступают обращения о затягивании процедур подтверждения их статуса, что свидетельствует о наличии ряда проблемных вопросов в сфере закупок и работе Реестра. Кроме того, имеются резервы в закупках недропользователей. При этом показатель закупок товаров у отечественных предприятий недропользователями по твердым полезным ископаемым составил всего 17%.

Руководитель Правительства отметил необходимость принятия мер для улучшения ситуации и поручил Министерству промышленности и строительства:

- совместно с заинтересованными государственными органами – в кратчайшие сроки доработать Реестр казахстанских товаропроизводителей с учетом обращений предприятий и расширить его интеграцию с базами данных государственных органов для обеспечения онлайн-проверки наличия собственного производства;

- с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития в трехмесячный срок перевести процедуру включения Реестра казахстанских товаропроизводителей в формат госуслуги с установлением сроков рассмотрения заявок.