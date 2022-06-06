Референдум-2022: как голосовали жители Акмолинской области

Нерядовой случай

На 718 участках прошло голосование по изменениям и дополнениям в Конституцию РК в Акмолинской области.

С самого раннего утра на участке для голосования № 11 на базе Гуманитарно-технической академии оживленно. Традиционно свои голоса первыми пришли отдать представители старшего поколения.

Амангельды Муканов и Каламкас Хасенова – пенсионеры. Супруги говорят, что долго ждали этого события и тщательно к нему готовились. Аксакал страдает серьезным заболеванием, но, несмотря на это, нашел в себе силы прийти на участок для голосования.

– Мы верим и надеемся, что у нас все будет хорошо и наши дети, внуки будут жить и дальше в сильном, процветающем государстве, – говорит Амангельды Кабиденович.

По словам 80-летней Зои Горновой, она изучила вносимые поправки и осознанно делает свой выбор.

– На участке зарегистрировано 2 925 человек, к 14.00 проголосовали 534 кокшетаусца. Участок находится в частном секторе, и люди исторически здесь живут ответственные, сознательные. Ожидаем порядка 70% явки населения, – говорит председатель комиссии референдума Сейльбек Дощанов.

Председатель совета ветеранов Кокшетау Шияп Алиев проголосовал на участке № 9, который расположен в самом сердце областного центра – Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова.

– То, что изменения в Конституцию вносятся путем референдума, – это большой прогресс, потому что после 1995 года все изменения вносились Парламентом, который, как вы знаете, избирался только по партийным спискам. Поэтому, конечно же, важно услышать голос народа, – считает Шияп Шарапович.

Наблюдатель от общественного объединения «Мукалмас» Конырша Шаймерденов рассказал, что процесс голосования на данном участке проходит спокойно, даже торжественно.

– Я с шести утра нахожусь здесь. Все проходит в правовых рамках, прекрасная организация. Люди идут как на праздник, шутят, смеются. Первыми пришли аксакалы, но потом подтянулась и молодежь, – добавил наблюдатель.

На участке № 8 в средней школе № 1 Кокшетау 27-летняя Дамира Хасен пришла голосовать с семилетним сыном, и вместе они опустили бюллетень в урну. Мальчик сосредоточен и серьезен.

– Хочу приобщать сына с малых лет к общественной жизни. Пусть видит своими глазами, как строится и меняется наше государство. Сейчас он, конечно, еще мал, чтобы осознавать в каком историческом событии принимает участие, но достаточно взрослый, чтобы понять, что это нерядовой случай. Независимое, демократичное государство, где каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода дея­тельности и профессии, – это и его будущее, будущее наших детей, – говорит девушка.

Председатель комиссии по референдуму № 22 Халида Айтпае­ва сообщила, что явка на учас­ток идет достаточно активная. На участке зарегистрировано 2 154 человека, к 14.00 проголосовали порядка 750 человек.

– Шесть человек – это инвалиды, к ним члены комиссии выехали с переносными ящиками, трое взяли открепительные талоны в связи с выездом в Атбасарский, Щучинский районы и соседнюю Северо-Казахстанскую область. Люди на нашем участке неравнодушные, заранее сообщали, смогут ли они прийти проголосовать в этот день по состоянию здоровья. Во второй половине дня ожидаем всплеска активности от молодежи, с утра приходили пенсионеры и работающие граждане, – добавила Халида Айтпаева.

По данным областной комиссии по референдуму, по состоянию на 14.00 часов в регионе проголосовали порядка 289 тыс. человек, или 57%.