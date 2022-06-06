Общество
Референдум-2022: как голосовали жители Акмолинской области
Асель Мухамед-Амин

Нерядовой случай

На 718 участках прошло голосование по изменениям и дополнениям в Конституцию РК в Акмолинской области.

С самого раннего утра на участке для голосования № 11 на базе Гуманитарно-технической академии оживленно. Традиционно свои голоса первыми пришли отдать представители старшего поколения.

Амангельды Муканов и Каламкас Хасенова – пенсионеры. Супруги говорят, что долго ждали этого события и тщательно к нему готовились. Аксакал страдает серьезным заболеванием, но, несмотря на это, нашел в себе силы прийти на участок для голосования.

– Мы верим и надеемся, что у нас все будет хорошо и наши дети, внуки будут жить и дальше в сильном, процветающем государстве, – говорит Амангельды Кабиденович.

По словам 80-летней Зои Горновой, она изучила вносимые поправки и осознанно делает свой выбор.

– На участке зарегистрировано 2 925 человек, к 14.00 проголосовали 534 кокшетаусца. Участок находится в частном секторе, и люди исторически здесь живут ответственные, сознательные. Ожидаем порядка 70% явки населения, – говорит председатель комиссии референдума Сейльбек Дощанов.

Председатель совета ветеранов Кокшетау Шияп Алиев проголосовал на участке № 9, который расположен в самом сердце областного центра – Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова.

– То, что изменения в Конституцию вносятся путем референдума, – это большой прогресс, потому что после 1995 года все изменения вносились Парламентом, который, как вы знаете, избирался только по партийным спискам. Поэтому, конечно же, важно услышать голос народа, – считает Шияп Шарапович.

Наблюдатель от общественного объединения «Мукалмас» Конырша Шаймерденов рассказал, что процесс голосования на данном участке проходит спокойно, даже торжественно.

– Я с шести утра нахожусь здесь. Все проходит в правовых рамках, прекрасная организация. Люди идут как на праздник, шутят, смеются. Первыми пришли аксакалы, но потом подтянулась и молодежь, – добавил наблюдатель.

На участке № 8 в средней школе № 1 Кокшетау 27-летняя Дамира Хасен пришла голосовать с семилетним сыном, и вместе они опустили бюллетень в урну. Мальчик сосредоточен и серьезен.

– Хочу приобщать сына с малых лет к общественной жизни. Пусть видит своими глазами, как строится и меняется наше государство. Сейчас он, конечно, еще мал, чтобы осознавать в каком историческом событии принимает участие, но достаточно взрослый, чтобы понять, что это нерядовой случай. Независимое, демократичное государство, где каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода дея­тельности и профессии, – это и его будущее, будущее наших детей, – говорит девушка.

Председатель комиссии по референдуму № 22 Халида Айтпае­ва сообщила, что явка на учас­ток идет достаточно активная. На участке зарегистрировано 2 154 человека, к 14.00 проголосовали порядка 750 человек.

– Шесть человек – это инвалиды, к ним члены комиссии выехали с переносными ящиками, трое взяли открепительные талоны в связи с выездом в Атбасарский, Щучинский районы и соседнюю Северо-Казахстанскую область. Люди на нашем участке неравнодушные, заранее сообщали, смогут ли они прийти проголосовать в этот день по состоянию здоровья. Во второй половине дня ожидаем всплеска активности от молодежи, с утра приходили пенсионеры и работающие граждане, – добавила Халида Айтпаева.

По данным областной комиссии по референдуму, по состоянию на 14.00 часов в регионе проголосовали порядка 289 тыс. человек, или 57%.

Популярное

Все
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Международные наблюдатели высказались о прошедшем в Казахстане референдуме
Просто невероятная атмосфера: как прошел онлайн-марафон в день референдума
Каким наблюдатели увидели референдум на участках Нур-Султана
Город молодых: как алматинцы голосовали на историческом референдуме
За три моря с талисманом
Осознанный и ответственный выбор
Я пел гимн на восьмитысячниках
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Референдум-2022: как голосовали жители Шымкента
Дождь – не помеха: как голосовали жители Усть-Каменогорска
Гражданская активность после референдума возрастет в Казахстане – Эльвира Азимова
Референдум-2022: как прошел день голосования в Жамбылской области
Всей семьей как на праздник
Наш дух и наша гордость
Активность и неравнодушие
Важный инструмент демократии
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Общество
Жители Атырауской области приняли активное участие в рефере…
Общество
Голосующие в Алматы фотографировались со знаменитостями и д…
Общество
Референдум-2022: как прошел день голосования в Жамбылской о…
Общество
Гражданская активность после референдума возрастет в Казахс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]