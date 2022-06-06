Общество
Референдум-2022: как голосовали жители Петропавловска
Андрей Кратенко

В надежде на стабильность

Участок для голосования № 577 считается одним из центральных в Петропавловске.

Комиссия референдума находится на территории областной детско-юношеской библиотеки. Многие из горожан с детства знают это место и приходят сюда как в родной дом. Здесь часто голосуют депутаты. 5 июня к урне для голосования одной из первых подошла сенатор Ольга Перепечина и выразила свое отношение к предложенным поправкам в Конс­титуцию РК.

Председатель комиссии на участке № 577 Мапруза Джумабаева 38 лет проработала библио­текарем, сейчас пенсионер, но по-прежнему в строю, помогает молодым специалистам.

– На нашем участке – 1 594 человек, – говорит Мапруза Багауовна. – Мы получили 1 600 бюллетеней. С самого утра люди достаточно активно пошли голосовать. Первым ровно в семь утра пришел молодой пограничник, мы поздравили его, вручили подарочный блокнот, и он был очень рад такому вниманию. Следом пришли пенсионеры, студенты. Первый раз принимал участие в голосовании 18-летний студент Володя Волков. Он сказал, что верит в будущее Казахстана, что ему очень важно было принять участие в референдуме, что он хотел высказать свое отношение к изменениям в Конституции. Радует, что наша молодежь так осознанно подходит к этому воп­росу. Это значит, что они думают о своем будущем, а значит – и о будущем своей страны. Люди старшего возраста, конечно, переживают за своих внуков, поэтому тоже приходят голосовать.

– Есть разница с предыдущими кампаниями?

– Кажется, что в этот раз на лицах больше раздумий. В целом активность хорошая, на 10 часов утра 130 человек уже проголосовали, это нормально. К обеду обычно все активизируются. Люди приходят сами, без уговоров, поздравляют членов комиссии с праздником. Надеюсь, что и сегодня наш учас­ток будет одним из лучших.

Пришел голосовать профессор Северо-Казахстанского госуниверситета, кандидат историчес­ких наук, археолог Анатолий Плешаков. Буквально на днях для него начался 54-й полевой сезон.

– Мое мнение, – говорит Анатолий Андреевич, – каждый должен прийти и проголосовать. Пусть каждый сам выбирает, за или против поправок, но каждый должен выразить свое мнение по ним, чтобы появилась наиболее объективная оценка по предлагаемым изменениям. Только так можно понять общественное мнение.

– А что вы думаете о референдуме?

– Я думаю, что общество наше движется вперед. Такие референдумы нужны.

Бывший агроном и экономист Атамбай Альжанов 37 лет жил и работал в Темирязевском районе Северо-Казахстанской области. Начинал рядовым агрономом, был на партийных должностях, работал директором нефтебазы, вышел на пенсию, переехал в город и последние 20 лет живет в Петропавловске.

– Хочу, чтобы состоялся Новый Казахстан, – говорит Атамбай-ага. – Надеюсь на стабильность и движение вперед. Хочется, чтобы Президент у нас был честный, работал для народа, чтобы он набрал себе достойных помощников, которые были бы для него опорой, а не тянули в разные стороны, как лебедь, рак и щука. Нам не нужно ждать помощи ни с севера, ни с юга, ни с востока, ни с запада. Нужно надеяться только на самих себя. Для этого надо продвигать новые технологии и строить новые отношения как у себя дома, так и за пределами республики. Чтобы со всеми были уважительные отношения. У нас и так есть интернационализм, дружба, но надо углублять, развивать эти качества. Сегодня хорошая погода, пусть и в нашей республике всегда будет тепло и радостно!

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