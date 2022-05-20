Референдум-2022: обеспечить безбарьерную среду

Обеспечить безбарьерную среду

Организацию мест для всенародного голосования по поправкам в Конституцию 5 июня в соответствии с требованиями безбарьерной среды для людей с инвалидностью обсудили члены Центральной комиссии референдума (ЦКР) и представители общественных организаций Казахстана.

Семинар для представителей общественных объединений по вопросам безбарьерной среды для лиц с инвалидностью прошел в конференц-зале ЦКР одновременно в онлайн- и офлайн-форматах. В мероприятии приняли участие члены ЦКР, заместитель постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане Виталий Времиш, член рабочей группы при ЦКР РК по обеспечению прав инвалидов, депутат Сената Ляззат Калтаева, председатель Комитета труда, миграции и социальной защиты МТСЗН Ербол Нургалиев, а также представители общественных объединений лиц с инвалидностью.

Программа включала тренинг по доступному и компетентному разъяснению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, изучение правовых основ организации референдума, порядка осуществления агитации. Большой блок вопросов был посвящен организации работы участков голосования в соответствии с ключевыми принципами Конвенции ООН о правах инвалидов, а также обеспечению реализации прав казахстанцев с инвалидностью при проведении республиканского референдума.

В приветственном слове модератор мероприятия – член Цент­ральной комиссии референдума Шавхат Утемисов отметил, что одной из важнейших задач ЦКР является реализация всех необходимых условий по обеспечению прав граждан с ограниченными возможностями. С 2017 года при Центризбиркоме функционирует рабочая группа по обеспечению избирательных прав инвалидов.

Вопрос об обеспечении условий для лиц с инвалидностью при проведении республиканского референдума ранее рассматривался на втором заседании ЦКР 6 мая. Тогда местным исполнительным органам было поручено принять необходимые меры по обеспечению на участках референдума безбарьерной среды и всех необходимых условий для казахстанцев с инвалидностью.

По информации акиматов облас­тей, городов республиканского значения и столицы из 10 013 участков референдума подавляющее большинство оснащены пандусами и тактильными указателями. Прак­тически на всех предусмотрены кабины для голосования с учетом потребности граждан, пользующихся креслами-колясками.

– В рамках подготовки и проведения референдума будет продолжена практика информирования граждан с инвалидностью: подготовка информационных и мобилизационных аудиозаписей и видеороликов с сурдопереводом. Все указанные ролики будут размещены на сайте Цент­ральной комиссии референдума. Также предусматривается изготовление аудиоверсии бюллетеня для голосования, прослушав который граж­дане с нарушением зрения могут заполнить бумажные бюллетени с использованием специальных трафаретов с прорезями на месте квадратов для голосования, – отметил Шавхат Утемисов.

Он также сообщил, что с 20 мая начнутся инспекционные выез­ды членов Центральной комиссии референдума в регионы для проверки готовности участков к проведению голосования. В том числе они будут проверять, насколько обеспечены условия для граждан с инвалидностью и особыми пот­ребностями при голосовании.

Ближе ко дню голосования территориальные комиссии референдума отчитаются ЦКР о готовности участков и принятых мерах, а после проведения референдума будет проведен анализ создания условий на участках с учетом потребностей граждан с инвалидностью.

На мероприятии также выступили председатель ОО «Общество поддержки граждан-инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата «Арба», депутат Западно-Казахстанского областного маслихата Гульмира Батпакулова, учредитель ТОО «Пандус ОК», депутат маслихата Актобе Шахан Жулдасбаев и другие представители общественных объединений и сотрудники местных исполнительных органов.

Представители общественных объединений по защите прав лиц с инвалидностью положительно отметили работу Центральной комиссии референдума по распространению информационно-разъясняющих видеороликов, освещению всех заседаний с обязательным обеспечением сурдоперевода.

В завершение семинара Шавхат Утемисов призвал все общественные объединения по вопросам обеспечения прав лиц с инвалидностью внести свои конструктивные предложения по оснащению участков. Они будут приняты во внимание местными исполнительными органами.