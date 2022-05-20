Общество
Референдум-2022: обеспечить безбарьерную среду
Прилепская Анастасия
корреспондент

Обеспечить безбарьерную среду

Организацию мест для всенародного голосования по поправкам в Конституцию 5 июня в соответствии с требованиями безбарьерной среды для людей с инвалидностью обсудили члены Центральной комиссии референдума (ЦКР) и представители общественных организаций Казахстана.

Семинар для представителей общественных объединений по вопросам безбарьерной среды для лиц с инвалидностью прошел в конференц-зале ЦКР одновременно в онлайн- и офлайн-форматах. В мероприятии приняли участие члены ЦКР, заместитель постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане Виталий Времиш, член рабочей группы при ЦКР РК по обеспечению прав инвалидов, депутат Сената Ляззат Калтаева, председатель Комитета труда, миграции и социальной защиты МТСЗН Ербол Нургалиев, а также представители общественных объединений лиц с инвалидностью.

Программа включала тренинг по доступному и компетентному разъяснению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, изучение правовых основ организации референдума, порядка осуществления агитации. Большой блок вопросов был посвящен организации работы участков голосования в соответствии с ключевыми принципами Конвенции ООН о правах инвалидов, а также обеспечению реализации прав казахстанцев с инвалидностью при проведении республиканского референдума.

В приветственном слове модератор мероприятия – член Цент­ральной комиссии референдума Шавхат Утемисов отметил, что одной из важнейших задач ЦКР является реализация всех необходимых условий по обеспечению прав граждан с ограниченными возможностями. С 2017 года при Центризбиркоме функционирует рабочая группа по обеспечению избирательных прав инвалидов.

Вопрос об обеспечении условий для лиц с инвалидностью при проведении республиканского референдума ранее рассматривался на втором заседании ЦКР 6 мая. Тогда местным исполнительным органам было поручено принять необходимые меры по обеспечению на участках референдума безбарьерной среды и всех необходимых условий для казахстанцев с инвалидностью.

По информации акиматов облас­тей, городов республиканского значения и столицы из 10 013 участков референдума подавляющее большинство оснащены пандусами и тактильными указателями. Прак­тически на всех предусмотрены кабины для голосования с учетом потребности граждан, пользующихся креслами-колясками.

– В рамках подготовки и проведения референдума будет продолжена практика информирования граждан с инвалидностью: подготовка информационных и мобилизационных аудиозаписей и видеороликов с сурдопереводом. Все указанные ролики будут размещены на сайте Цент­ральной комиссии референдума. Также предусматривается изготовление аудиоверсии бюллетеня для голосования, прослушав который граж­дане с нарушением зрения могут заполнить бумажные бюллетени с использованием специальных трафаретов с прорезями на месте квадратов для голосования, – отметил Шавхат Утемисов.

Он также сообщил, что с 20 мая начнутся инспекционные выез­ды членов Центральной комиссии референдума в регионы для проверки готовности участков к проведению голосования. В том числе они будут проверять, насколько обеспечены условия для граждан с инвалидностью и особыми пот­ребностями при голосовании.

Ближе ко дню голосования территориальные комиссии референдума отчитаются ЦКР о готовности участков и принятых мерах, а после проведения референдума будет проведен анализ создания условий на участках с учетом потребностей граждан с инвалидностью.

На мероприятии также выступили председатель ОО «Общество поддержки граждан-инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата «Арба», депутат Западно-Казахстанского областного маслихата Гульмира Батпакулова, учредитель ТОО «Пандус ОК», депутат маслихата Актобе Шахан Жулдасбаев и другие представители общественных объединений и сотрудники местных исполнительных органов.

Представители общественных объединений по защите прав лиц с инвалидностью положительно отметили работу Центральной комиссии референдума по распространению информационно-разъясняющих видеороликов, освещению всех заседаний с обязательным обеспечением сурдоперевода.

В завершение семинара Шавхат Утемисов призвал все общественные объединения по вопросам обеспечения прав лиц с инвалидностью внести свои конструктивные предложения по оснащению участков. Они будут приняты во внимание местными исполнительными органами.

Популярное

Все
Байконыр: как попасть, где остановиться, что посмотреть?
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
Много ли в Казахстане уклонистов от службы в армии
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
С чем чаще всего приходится сталкиваться участковым в Казахстане
На основе дружбы и доверия
Зашкаливающие игрушки
Проверено на себе: полное погружение в виртуальную реальность
Один день из жизни Дербисека
Золотая медаль Севинч
Такой важный капитал
С чего начиналась система водоснабжения Шымкента и что из себя представляет сегодня
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Референдум-2022: обеспечить безбарьерную среду
Хранители истории
Это мнение молодежи
Общество как локомотив перемен
Достойный пример
Ход конем
Учитель-языковед – звучит гордо!
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Размер МРП увеличен в Казахстане
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Премьер провел встречи с фермерами и экоактивистами в Актюбинской области
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
Когда банки начнут выдавать автокредиты, рассказал Скляр
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Общество
Один день из жизни Дербисека
Общество
С чем чаще всего приходится сталкиваться участковым в Казах…
Общество
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром …
Общество
Много ли в Казахстане уклонистов от службы в армии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]