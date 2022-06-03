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Общество
Референдум-2022: результаты экзитпола озвучит "Институт демократии"

В день голосования по поправкам в Конституцию на участках будут работать не только сотрудники избиркомов. Но и представители организаций, проводящих экзитполы – это специальный опрос избирателей. Один из таких делает 5 июня "Институт демократии". А результаты его озвучат в прямом эфире КТК. Сразу после полуночи эксперты исследовательского центра представят данные по самому главному вопросу – сколько казахстанцев проголосовало за и против поправок? Результаты, конечно, предварительные, но погрешность, уверяют в "Институте демократии", обычно минимальная.

До всенародного голосования осталось всего три дня. На участках и в избиркоме идут последние приготовления. Кабинки, указатели и урны уже ждут своих избирателей. А те казахстанцы, которые собираются голосовать, проверяют себя в списках. Интрига – да или нет – продлится все воскресенье. И сразу же после полуночи телезрители КТК одними из первых узнают предварительные итоги референдума. Их в прямом эфире озвучат сотрудники "Института демократии". Именно они будут проводить опрос на выходе из участков.

Татьяна Башарина, директор проектов НИА "Институт демократии":

– "Институт демократии" будет проводить опрос с интервалом в два часа в течение всего дня. И наши интервьюеры будут наблюдать и фиксировать активность избирателей, то есть их явку и результаты самого голосования.

Все очень просто. К избирателям подойдут с единственным вопросом: "Вы проголосовали за или против?" Все конфиденциально: ни имен, ни фамилий. Интервьюеры уже вооружились не только планшетами, но и терпением: далеко не все готовы поделиться такой информацией. Сотрудники надеются, что в воскресенье хорошая погода без ветра и дождя будет стоять на всей территории страны. Ведь опрашивать избирателей можно только на улице. К тому же тогда люди охотнее участвуют в опросе.

Татьяна Башарина, директор проектов НИА "Институт демократии":

– Обычно очень небольшая погрешность вместе и с официальными результатами, и с результатами обычно других организаций социологических центров, которые тоже проводят экзитпол. Очень важно для каждого гражданина Республики Казахстан проявить свою гражданскую активность, прийти на избирательные участки. Наши интервьюеры будут очень их ждать.

Ждать избирателей интервьюеры будут с 7 утра, а сразу после полуночи в нашем эфире озвучат первые результаты экзитпола. Опросы пройдут как в крупных городах, так и в сельской местности.

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