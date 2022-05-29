Общество
Референдум-2022: знать права и обязанности
Портнягина Наталия
корреспондент

Знать права и обязанности

В Западно-Казахстанской области активно идет подготовка к проведению республиканского референдума.

Уже совсем скоро все внимание казахстанцев и иностранных наблюдателей будет приковано к ходу республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. От того, насколько профессионально будет организована работа территориальных комиссий референдума, зависит и общее мнение об этом важном для нашей страны политическом событии.

На очередном обучающем семинаре члены Западно-Казах­станской областной территориальной комиссии референдума разъяснили представителям госорганов, наблюдателям, журналистам, членам территориальных комиссий референдума области, районов и города Уральска правовые основы организации, особенности процесса подготовки и проведения референдума, а также ответственность за нарушение законодательства о нем. Речь также шла о полномочиях представителей средств массовой информации, их аккредитации, деятельности наблюдателей.

Вопросов к спикерам было немало. И на каждый получен исчерпывающий ответ.

– Я считаю, что, когда возникают вопросы, это очень хорошо. Значит людей волнует то, как пройдет грандиозное мероприя­тие, – отметил заместитель председателя Западно-Казах­станской областной территориальной комиссии референдума Вячеслав Иночкин.

Он заметил, что это не первый семинар к предстоящему референдуму, организованный в регионе.

– С 20 мая действует каскадный метод обучения всех членов территориальных участковых комиссий референдума, – сообщил он. – Завершится обучение ко 2 июня. Оно необходимо в первую очередь новым членам комиссий, тем, кто участвует в работе впервые. Мы заинтересованы, чтобы их работа была на высоте. Мы также проводили селекторный семинар с участием судебных органов области. Судьи сами изъявили желание, так как должны быть подготовлены. В случае возникновения у граждан вопросов и несогласия именно судам предстоит принимать жалобы и обращения.

По словам Вячеслава Иночкина, каждый из семи членов областной территориальной комиссии референдума выезжает в районы для оказания практической и методической помощи. Разъяснения организационных и правовых вопросов предстоящего референдума уже прошли в Бурлинском, Чингирлауском, Акжаикском, Сырымском и Каратобинском районах.

Подобная встреча запланирована и с общественными объединениями области. Всего в области 3 259 членов территориальных комиссий. Более 95% из них имеют опыт. Решены вопросы материально-технического обеспечения участков. Все они имеют условия и для голосования людей с ограниченными возможностями. Для обеспечения безопасности проведения референдума налажено взаимодействие с прокуратурой и правоохранительными органами.

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