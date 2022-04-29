Референдум нужен для окончательного отхода от старой модели и перезапуска политической системы – Карин

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин прокомментровал предложение Президента РК провести референдум в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

"Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Глава государства предложил вынести проект изменений и дополнений в Конституцию на республиканский референдум. Последний раз механизм референдума применялся в 1995 году при принятии нынешней Конституции. Стоит отметить, что все предыдущие четыре внесения поправок в Конституцию страны всегда проходили посредством голосования в Парламенте", – говорится в его сообщении.

Карин отметил, что впервые конституционная реформа будет осуществляться посредством прямого всенародного голосования, что подчеркнет её общенациональный характер.

"Предстоящая конституционная реформа оптимизирует баланс отношений между ветвями власти, расширит участие народа в управлении страной, усилит защиту конституционных прав граждан. Это системная трансформация государственной модели. Поэтому референдум нужен для окончательного отхода от старой модели и перезапуска политической системы", – заключил Ерлан Карин.