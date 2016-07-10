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Референдум о досрочных выборах президента проходит в Абхазии
На всей территории Абхазии утром в воскресенье, 10 июля, открылись избирательные участки для проведения референдума о необходимости досрочных выборов президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

"Никаких сбоев нет. Голосование завершится в 20.00 по местному времени", – заявил агентству глава Центральной комиссии по референдуму Батал Табагуа.

Вечером 9 июля, как напоминает "Интерфакс", оппозиционные силы, инициировавшие проведение плебисцита, заявили о бойкоте референдума и призвали своих сторонников и жителей Абхазии не участвовать в голосовании. Блок снова потребовал перенести всенародный опрос на осень, но президент республики Рауль Хаджимба по-прежнему не согласился с этим, подчеркнув, что для отсрочки нет правовых оснований.

Помимо оппозиции от участия в референдуме отказались лидеры пропрезидентской партии "Форум народного единства". Они пояснили, что не намерены идти на плебисцит, поскольку не видят причин для досрочных выборов главы республики.

"5 июля Хаджимба временно отстранил от должности министра внутренних дел Леонида Дзапшба, отставки которого потребовала оппозиция. Ранее в тот же день сторонники абхазской оппозиции сломали ворота и прорвались к главному входу в здание МВД республики. Кроме того, оппозиционеры кинули коктейль Молотова в козырек перед входом в здание, возникло возгорание. Они обвиняют главу МВД в ухудшении криминогенной обстановки в республике", – говорится в информации.

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