Референдум о соглашении с кредиторами проходит в Греции

Сегодня, 5 июля, в Греции проходит референдум о соглашении с кредиторами, на котором решается важнейший для страны вопрос – либо принимать требования кредиторов (то есть, продолжить политику жесткой экономии) либо отказаться от них, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на rg.ru
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Избирательные участки открылись в 7 утра (+3 часа ко времени Астаны) и закроются в 7 вечера.
К референдуму приковано внимание всего мира, поскольку его итоги могут во многом предопределить предстоящее политическое и экономическое развитие Европы, сказаться на всей мировой экономике.
Отмечается, что итоги голосования предсказать практически невозможно. Чтобы референдум был признан законным, проголосовать должны не менее 40 процентов избирателей.