Референдум – только первый шаг

В чем значение поправок в Конституцию, каким будет Новый Казахстан, и что нужно сделать уже сегодня для того, чтобы приблизить перемены к лучшему? Эти вопросы обсудили эксперты на площадке TALQYLAU.

ДЕМОКРАТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Итоги референдума по поправкам в Конституцию, состоявшегося в Казахстане 5 июня, обсудили политологи, общественные деятели и эксперты на диалоговой площадке TALQYLAU при партии «AMANAT». Модератором встречи выступил экс-депутат Мажилиса, сейчас – министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

В качестве представителя Правительства в дискуссии принял участие заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов, особо отметивший, что активность казахстанцев на референдуме и принятие поправок в Основной закон означают: у власти и общества есть общее представление о перспективах развития страны.

– Граждане поддержали изменения и дополнения в Конституцию, и теперь перед Правительством стоят новые задачи, – сказал Ералы Тугжанов. – Наши приоритеты в работе – оперативное и эффективное решение конструктивных запросов граждан, а также стратегическое управление всеми социально-экономическими отраслями, направленное на создание рабочих мест, повышение уровня доходов населения, качества медицинского обслуживания, совершенствование транспортно-логистической системы.

На значении состоявшегося плебисцита сделал акцент исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов.

– Хотел бы напомнить, что референдум является проявлением прямой демократии, поэтому можно с уверенностью сказать, что это важное политическое событие закрепило наш ориентир на созидание государственности именно на основе демократических ценностей, – подчеркнул он. – Изменения в Конституцию – это только начало политических реформ. Всесторонняя модернизация страны будет продолжена.

Эту точку зрения поддержал и президент Международной тюркской академии, председатель правления ТОО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали. По его мнению, референдум стал реальным шагом на пути к более открытому, справедливому обществу.

– Было очевидно, что у граждан назрело множество вопросов, касаю­щихся прозрачности выборных процессов, земельных отношений, справедливости нашей судебной системы, борьбы с коррупцией, повышения статуса и роли государственного языка и других. Предложенный Президентом курс реформ, по сути, является ответом на насущные запросы граждан, а референдум стал началом преобразований, – отметил Дархан Кыдырали.

В свою очередь депутат Мажилиса Парламента Юлия Кучинская сделала акцент на необходимости повышения уровня политической активности населения.

– Во время объявления референдума Касым-Жомарт Токаев сказал одну фразу, которая стала в какой-то мере девизом: «Построим Новый Казахстан вместе». И когда мы проводили разъяснительную работу, я часто просила граждан обратить внимание именно на слово «вместе». То есть речь идет не только о том, что мы вместе как единая нация, живущая в мире и согласии. Это «вместе» относится и к действию: важно участие каждого гражданина в процессе реформирования и развития государства, и благодаря референдуму значительная часть казахстанцев вовлечена в политические процессы, – подчеркнула Юлия Кучинская.

В то же время она обратила внимание на важность повышения политической грамотности и политической культуры казахстанцев. По ее словам, могут возникать серьезные риски в ситуации, когда граждане не понимают сути изменений, не видят возможностей, которые открываются. В этом случае изменения могут так и остаться на бумаге, не найдя активной поддерж­ки со стороны народа. Проведение референдума создало стимул для людей к изучению поправок и программы политических реформ, к активному участию в политических процессах.

– Очевидно повышение политической культуры. И референдум, и проведение выборов сельских акимов поднимают активность и правовую грамотность населения на новый уровень, дают понимание, что выбор – это и свобода, и ответственность, формируют осознанное волеизъявление при голосовании, – добавила она.

Юлия Кучинская также отметила, что благодаря проводимым реформам и поправкам в Конституцию в Казахстане формируется четкая система ответственности членов представительных органов перед избирателями. Одновременно появляются инструменты для расширения подотчетности исполнительных органов власти перед представительными.

– Такая система способствует повышению качества принимаемых решений, – считает спикер. – Решения должны приниматься не для того, чтобы угодить вышестоящим чиновникам, а для того, чтобы действовать эффективно и в интересах народа. Потому что через какое-то время ведь снова надо будет идти на выборы, и акима, который принимал решения не в пользу жителей региона, избиратели не поддержат. Появляется также очень мощный инструмент – императивный мандат, дающий право избирателям отозвать неэффективного депутата.

О качестве решений, принимаемых государственными органами, говорил и директор Института парламентаризма при Парламенте РК Мансурхан Махамбетов. Он подчеркнул, что реформы в первую очередь направлены на повышение эффективности государственной власти.

– Мы должны создать стандарт государственной власти. Стандарт – это общее правило. Только при его наличии будут порядок, прозрачность, ответственность. Мы должны стремиться к высоким стандартам, чтобы повысить действенность, – убежден Мансурхан Махамбетов.

АКТИВНОСТЬ И КУЛЬТУРА

Обсуждая прошедший референдум, эксперты обратили внимание на показатели явки. В частности, на то, каким низким был показатель в Алматы (32,99%), где традиционно жители чаще выходили на митинги, говорили о необходимости перемен и реформирования политической системы. В то же время в Туркестанской области явка была самой высокой в стране (80,31%).

По одной из высказанных версий, явка стала проявлением либеральности и консервативности. То есть Туркестанская область считается одной из консервативных, где большая часть населения придерживается традиций. И в этом регионе участие в референдуме было воспринято большинством как обязательное мероприятие, как исполнение своего долга. А в Алматы – городе, который принято считать самым либеральным, горожане восприняли участие в плебисците не как обязанность, а как право. И в результате многие предпочли не участвовать.

Однако, как отметила Юлия Кучинская, эту версию можно принимать во внимание только с большими оговорками.

– Социологические исследования, которые мы проводили до референдума, показывают, что сегодня в нашем обществе нет четкого деления на либералов и консерваторов, границы сильно размыты, – сказала она. – Кроме того, те же опросы показали: у многих казахстанцев в головах, уж извините, «каша». Люди слишком сильно подвержены влиянию социальных сетей, доверяют больше блогерам, делающим громкие заявления, или дискуссиям в аккаунтах и пабликах, чем официальной и проверенной информации. Поэтому высокие или низкие показатели явки нельзя использовать для четкой дифференциации на либеральные и консервативные регионы.

А вот по мнению исполнительного секретаря партии «AMANAT» Асхата Оралова низкий процент явки, отраженный в официальных данных, – это признак прозрачности и честности при подсчете голосов.

– По Алматы действительно была низкая явка, и эту цифру никак не скрывали и не пытались изменить показатель какими-то незаконными методами. То есть низкая явка, зафиксированная в официальных данных, – это показатель того, что все было прозрачно и открыто, – отметил исполнительный секретарь партии.

Он также обратил внимание на то, что все предыдущие пакеты поправок в Конституцию проходили через Парламент. Той же процедуры можно было придерживаться и на этот раз. Однако было принято решение провести всенародное голосование.

– Глава государства отмечал, что, если мы собираемся строить вмес­те Новый Казахстана, значит, каждый гражданин примет решение для себя и пойдет на референдум. У нашего общества, я считаю, есть выраженная гражданская позиция и высокий запрос на изменения, – сказал Асхат Оралов.

Как было отмечено в ходе обсуждения, референдум – только начало масштабных трансформаций. И для преобразований необходимо сформировать законодательную базу.

В частности, в Конституцию внесена поправка, которой вводится смешанная – мажоритарная и пропорциональная – избирательная система. Но механизмы ее действия необходимо четко и ясно сформулировать в законах.

Будут вноситься поправки в законы о выборах, о политических партиях, другие нормативные правовые акты. Также для новой системы необходимо пересмотреть работу избирательных комиссий в центре и на местах, изменить статус наблюдателей. Сейчас все эти вопросы уже обсуждаются на экс­пертных площадках. Парламенту предстоит взять в работу десятки законов и привести их в соответствие с измененной Конституцией.

– Также необходимо проработать законы, которые усиливают защиту прав человека, – добавила Юлия Кучинская. – Данные акты необходимо принять в ближайшее время, чтобы правозащитные институты могли работать в полную силу, чтобы имели для этого необходимые ресурсы и инструменты.

Завершая обсуждение, Саясат Нурбек привел слова одного из соз­дателей сингапурского «экономического чуда», бывшего Премьер-министра этой страны Ли Куан Ю, который отмечал, что сильное общество – это общество, в котором элиты создают правила, пишут законы, сами им подчиняются и всех остальных заставляют подчиняться. А слабое общество – то, в котором элиты пишут законы, создают правила, нормы поведения, сами им не подчиняются, а всех остальных заставляют.

Участники дискуссии пришли к мнению, что развитие Нового Казахстана невозможно без верховенства закона и принципа справедливости. А демонстрировать новую культуру и новый порядок должны люди, находящиеся на высоких должностях, на собственном примере.