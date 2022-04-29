Политика
Референдум в Казахстане может быть проведен в смешанном формате – эксперт

Политический консультант, эксперт КИОР Дина Айкенова прокомментировала предложение Главы государства Касым-Жомарта Токаева провести референдум по новым поправкам в Конституцию, сообщает Kazpravda.kz

"В своем выступлении на XXXI съезде АНК Глава государства уделил внимание нескольким аспектам. Первое – он инициировал проведение референдума по изменениям в главный документ страны. Это решение отвечает запросам на справедливое и равное участие граждан в принятии политических решений. 

Закон о республиканском референдуме был принят почти тридцать лет назад и не применялся в практике Казахстана с 1995 года. Право инициирования референдума может исходить от Президента, Парламента, Правительства и группы граждан, в то время как право назначать – исключительно Президенту. Проведение республиканского референдума основывается на принципах: добровольности участия в референдуме и свободного волеизъявления граждан; всеобщего, равного и прямого права граждан на участие в референдуме при тайном голосовании; гласности", – отметила Дина Айкенова.

Референдум, продолжила эксперт, представляет собой форму проявления политической культуры, ответственности и равного диалога. Особенно он важен при переходе от суперпрезидентской формы правления к политической формуле "сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Новая формула описывает политическую систему, где есть баланс между ветвями власти и одновременно – систему сдержек и противовесов, что предотвратит доминирование одной из ветвей.

"По сути, благодаря результатам референдума можно оценить, насколько казахстанцы поддерживают и согласны с вектором политических реформ. На мой взгляд, референдум может быть проведен в смешанном формате: традиционным способом (с бюллетенем), но с применением элементов электронного голосования.

Глава Государства также обозначил новые ценности казахстанцев. Новый Казахстан должен стать территорией справедливости, где главной гарантией безопасности и комфортной жизни должно стать следование законам. При этом негласным принципом взаимодействия и сосуществования должна быть аксиома: "разные взгляды, но единая нация", – заключила Дина Айкенова.

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