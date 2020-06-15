Экономика
Рефинансирование валютных ипотечных займов продлили до конца 2020 года
Сотрудники Агентства провели встречу с руководителями общественных объединений по вопросам реализации дополнительных мер поддержки ипотечных заемщиков в рамках Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство.

В ходе встречи представители Агентства проинформировали, что программа рефинансирования ипотечных жилищных займов реализуется в Казахстане с 2015 года по поручению Первого Президента РК и направлена на сохранение единственного жилья, снижение долговой нагрузки и исключение валютного риска для ипотечных заемщиков.

По состоянию на 1 июня 2020 года банками второго уровня и ипотечными организациями одобрено рефинансирование 37 191 ипотечных займов на сумму 256,7 млрд тенге. Программа состоит из нескольких блоков.

Первый блок программы направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы. На рефинансирование указанных займов Национальным банком Казахстана было выделено 130 млрд тенге.

На сегодняшний день выделенные деньги освоены банками и рефинансирование осуществляется за счет денег, поступающих от погашения ранее рефинансированных займов.

По состоянию на 1 июня 2020 года одобрено 28 117 займа на сумму 174,7 млрд тенге, рефинансировано 27 006 займа на сумму 161 млрд тенге.

Второй блок программы предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального банка Казахстана на 18 августа 2015 года.

По состоянию на 1 июня 2020 года одобрено 9 074 займов на сумму 82 млрд тенге, рефинансировано 7 750 займа валютных ипотечных займов на сумму 68,4 млрд тенге.

Кроме этого, с начала текущего года Агентством введены дополнительные меры, направленные на снижение долговой нагрузки по ипотечным займам заемщиков (третий блок программы), относящихся к категории социально уязвимых слоев населения (СУСН), а также на возврат в собственность залогодателя единственного жилья с баланса банка путем предоставления льготного ипотечного займа либо аренды жилья с последующим выкупом.

С учетом дополнительных мер финансовой поддержки населения по ипотечным займам срок рефинансирования валютных ипотечных займов в рамках второго блока программы продлен до 31 декабря 2020 года. Для определения соответствия займа условиям Программы заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор.

Агентством проводится контроль за банками в части исполнения условий Программы, в том числе максимальному охвату заемщиков. Дополнительно для обеспечения прозрачности и контроля реализации условий программы во всех регионах Казахстана работают специальные комиссии, рассматривающие жалобы заемщиков на правомерность отказа банком в рефинансировании займа по условиям Программы. По состоянию на 1 июня 2020 года комиссиями рассмотрено 5 094 жалоб заемщиков.

Представители общественных объединений в свою очередь предложили расширить полномочия комиссий и ускорить сроки рассмотрения заявлений банками второго уровня по ипотечным займам.

Сотрудники Агентства пояснили, что решения комиссий по первому (рефинансирование ипотечных займов, выданных в период с 2004 по 2009 годы) и второму (рефинансирование ипотечных займов, выданных в иностранной валюте до 1 января 2016 года) блокам Программы носят обязательный характер, по третьему блоку (дополнительная помощь ипотечным заемщикам) - рекомендательный. Задачей работы комиссий является контроль за выполнением условий Программы, предоставление заемщикам возможности максимально воспользоваться условиями Программы, для этого комиссии обладают достаточными полномочиями, а решения комиссий принимаются путем открытого голосования.

Что касается сроков рассмотрения заявок банками второго уровня, в карантинный период и период чрезвычайного положения темпы работы по программе несколько замедлились. Представители финрегулятора заверили, что Агентство будет отрабатывать с банками второго уровня каждое обращение заемщиков в рамках программы в индивидуальном порядке.

Отметим, на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка размещены контакты работников банков для взаимодействия с заемщиками и перечень документов, необходимых для рассмотрения банками вопроса оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам, а также информация о Комиссиях по рассмотрению жалоб заемщиков на отказы в рефинансировании займов.

Также на сайтах www.finreg.kz и www.fingramota.kz размещены ответы на часто задаваемые вопросы по программе с функцией «обратной связи» и возможностью задать вопрос по условиям реализации программы.

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