Реформа необходима

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Любовь НИ, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, директор Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии, заслуженный деятель РК

Всем нам надо учиться жить в новых условиях, которые диктуют глобализация и интеграция. А это значит, что отношение к земле должно быть рачительным и приносить прибыль. У нас огромные просторы, свыше 100 млн гектаров сельхозугодий. Из них за 13 лет существования института частной собственности на землю было выкуплено всего 1,3 млн гектаров. То есть чуть более 1%.

Информация о том, что иностранцы массово арендуют казахстанскую землю, не соответствует действительности. Но нельзя забывать, что наша земля должна быть ухожена и приносить прибыль. Сама я родом из сельской местности и хорошо знаю жизнь и быт сельчан. Кроме того, мой муж одно время работал первым руководителем сельхозпроизводства. И я не понаслышке знаю об огромном значении земли в жизни людей.

Такое трепетное, сыновнее отношение наших людей к земле меня всегда вдохновляет и продолжает воодушевлять. И то, что какая-то часть населения настороженно встретила внесение изменений и дополнений в Земельный кодекс, я считаю, вызвано каким-то недоразумением в плане подачи информации или недостаточным пониманием юридических аспектов. Ведь изменения в закон были предприняты ради благополучия народа, ради привлечения инвестиций в сельское хозяйство. Добавлю, это мировая практика. Почему бы и Казахстану не воспользоваться успешным мировым опытом? Люди, работающие на земле, – настоящие патриоты, и они очень мудрые. Сельчане относятся к земле, как к матери, очень дорожат национальным достоянием. Моя мама всю жизнь проработала на земле, у нее был огород. Такая тяга к земле, думаю, есть у каждого.

...В репертуаре нашего театра есть спектакли, которые посвящены жизни на селе, работе с землей. Неудивительно, что они неизменно привлекают много зрителей. К примеру, спектакль в постановке Олега Ли «Свадьба деревенского дурачка», который раньше был в нашем репертуаре, показывает жизнь сельчан, как они справляют свадьбы, работают, учат своих детей и радуются жизни.

Думаю, в связи с земельными реформами становится актуальным, чтобы театр в своих постановках делал акцент на воспитании хозяйского отношения к земле.

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