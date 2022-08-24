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Правительство
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана

Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования строительной отрасли и повышения её конкурентоспособности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Выступая с докладом, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев отметил, что по итогам разработки механизмов повышения эффективности строительной отрасли подготовлен пакет законодательных поправок.

Так, благодаря внедрению новых норм планируется расширить возможности малого и среднего бизнеса по участию в государственных закупках, ограничить деятельность незаконных и непродуктивных субподрядчиков, а также неквалифицированных лицензиатов.

Кроме того, субъектам рынка планируется предоставить равные возможности при получении земельных участков, усовершенствовать сферу долевого строительства и обеспечить достойную оплату труда по всей отрасли.

Ожидается, что принятие законодательных поправок позволит более равномерно распределять объемы строительства, повысить качество и прозрачность выполняемых работ.

Премьер-министр поддержал основную часть представленных нововведений и поручил заинтересованным госорганам дополнительно проработать те пункты, внедрение которых требует более детальных расчетов.

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