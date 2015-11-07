​Реформам – законодательную поддержку

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Жумаш КОСАНОВ, д. ю. н., профессор Академии государственного управления при Президенте РК

Работа мажилисменов по законодательному обеспечению Плана нации вызвала неподдельный интерес ученых, специалистов, в целом широкого круга граждан страны. И это вполне объяснимо. Ведь реализация Пяти институциональных реформ затрагивает все важнейшие сферы государственной жизни. Масштабные реформы детализированы в Плане нации «100 конкретных шагов» и сегодня приобрели четкие формы нормативных правовых актов.

Рассмотренные и одобренные Мажилисом с начала парламентской сессии 55 законов – несомненный прорыв в реализации «100 шагов». Мы, сотрудники Академии государственного управления при Президенте РК, в эти дни вполне почувствовали, что Мажилис стал настоящим цент­ром, средоточием напряженной и, что отрадно, продуктивной законодательной деятельности. Здесь были разные формы работы, направленные на достижение главной цели – качественное законотворчество. Это презентации и дискуссии, экспертиза и мозговой штурм, анализ и постоянные полемики – все явные признаки законодательной деятельности, поставленной на научную основу.

Несмотря на сложность, много­гранность законотворческого процесса, чувствовались высокая организация, слаженность действий всех его участников, направленные на результат, – реализацию глубоко продуманной президентской стратегии по выведению страны на новый уровень развития.

Сотрудники Академии государственного управления приняли активное участие как в подготовке законопроектов, так и в заседаниях рабочих групп, в частности, по таким законам, как «О государственной службе» и сопутствующему законопроекту «О противодействии коррупции» и другим. Предложения сотрудников академии по законопроектам опирались на анализ результатов успешной антикоррупционной политики, которые достигнуты в зарубежных странах, вопросов строгой нормативной регламентации взаимоотношений между чиновничьим аппаратом разных уровней и гражданином, недопущения формирования в управленческой и бизнес-среде устойчивых коррупционных связей и максимального сокращения бюрократических процедур, которые несут в себе наибольшие коррупционные риски.

Надеемся, что определенную лепту в успешную реализацию законов на практике внесет учебное пособие, подготовленное профессорско-преподавательским составом академии «Основы антикоррупционной культуры». Это пособие уже учитывает новые подходы регулирования общественных отношений в данной сфере.

Одобренный Мажилисом блок законопроектов – это первый важный шаг практического осуществления президентских реформ. Законодательная эстафета передана Сенату Парламента. Обновленная в значительной степени, адаптированная к требованиям современности добротная законодательная база конкурентоспособного государства начнет действовать с начала 2016 года.

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