Свежий выпуск
Реформатор науки
Газиза Кудайбергенкызы, директор Национальный академической библиотеки РК

Ахмет Байтурсынулы – сакральная тема, которую продолжают изучать.

В нынешнем году мы празднуем 150-летие со дня рождения народного учителя ­Ахмета Байтурсынулы. В Указе Президента РК Касым-Жомарта ­Токаева «О соз­дании государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летия Ахмета Байтурсынулы»­ поручено отметить этот юбилей на высоком организацион­ном и содержательном уровне. Сейчас во всех регионах страны проходят различные мероприятия, посвященные ученому.

Ахмет Байтурсынулы – старейший из тюркских просветителей, получивший признание всего тюркского мира в начале ХХ века. Любой, кто занимается наукой, знает, что проводить реформы в науке не каждому под силу. А Ахмет Байтурсынулы – великий реформатор науки.

Если мы говорим, что Ахмет Байтурсынулы в науке – это огромное здание, то языкознание и литература – это его прочные столбы и стены. Несмотря на то что он жил в очень сложный период истории, это человек, оставивший богатое наследие, охватываю­щее научную, литературную и политическую тематику.

Мероприятия Национальной академической библиотеки, посвященные 150-летию со дня рож­дения Ахмета Байтурсынулы, продолжаются в течение всего года. В частности, были организованы интервью с известными учеными нашей страны, c докладами и лекциями о жизни и творчестве Ахмета Байтурсынулы выступили профессора лингвис­тики и языкознания. Открыта книжная выставка, цель которой познакомить молодое поколение с личностью ученого через самые важные вехи его политической и педагогической деятельности.

Апофеозом прошедших в Национальной академической биб­лиотеке мероприятий стала международная научно-практи­ческая конференция на тему ­«Ахмет Байтурсынулы и духовность нации». В ней приняли участие профессор PhD Назарбаев Университета и заведующий кафедрой казахского языка и тюркологии Юлай Шамильоглу, вице-президент Международной Тюркской академии Физули Маджидли, доцент турецкого Университета Гази, доктор Ферхат Тамир, доктор PhD Давид Шомфаи Кара из Венгрии.

С докладами по научному наследию Ахмета Байтурсынулы выступили и казахстанские ученые-­литературоведы и языковеды. Исследования в этом направлении будут продолжены, поскольку казахскую науку и культуру невозможно представить без этого видного ученого, который всей своей деятельностью и трудами подал отличный пример научного поис­ка и человеколюбия казахским ученым, пришедшим после него.

Вот как об этом говорил Мухтар Ауэзов: «Стихи Ахмета Байтурсынулы занимают первое место в казахской литературе по внешней своей простоте, внут­реннему содержанию, легкости и однообразию. Благодаря Ахмету Байтурсынулы группа казахской интеллигенции, бессознательно, но уже в значительной степени обрусевшая и татаризовавшаяся, сразу пришла в себя и стала понимать свое упущение». Я считаю, это справедливая оценка поэзии Ахмета Байтурсынулы. Ученый и дальше будет воспитывать нас и наших потомков, а уже наш долг как работников библиотеки суметь передать грядущим поколениям во всей широте и глубине его творческое наследие.

Сегодня одним из распространенных методов исторических исследований является изучение личности, внесшей неоценимый вклад в развитие человеческой цивилизации. Как никогда вновь актуальным становится постулат о роли личности в истории. Хотя время не зависит от человека, но именно человек влияет на время и определяет его характер. В качестве примера можно привести историю Чингисхана – личности, безусловно, вселенского исторического масштаба. Очевидно, что и Ахмет Байтурсынулы, лидер национальной интеллигенции начала ХХ века, является знаковой фигурой для литературы и филологической науки всего тюркского мира.

Популярное

Все
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
Чтобы налоги были не бременем
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
Уверен, что Президент Казахстана решил не подвергать страну политическим рискам, поэтому заявил о досрочных выборах главы государства
Кредитная дилемма
Не закрывая глаза
Идите и наслаждайтесь!
Вся красота и смысл слов
Проверка на дорогах
И снова о дорогах
Скупой платит дважды
Столичные баталии
Близки к завершению
Новый мандат доверия
Вершина личности
Разрушители стереотипов
Собачий урок
Реформатор науки
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Указ Президента Республики Казахстан
Вандалы уничтожают петроглифы на юге Казахстана
Назначен глава Департамента экологии по Улытауской области
Любовь к языку как путеводитель
Пострадавших при тушении пожара спасателей наградили в Абайской области
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция

Читайте также

Свежий выпуск
Закладывается важнейшая демократическая традиция
Свежий выпуск
Не выдержал критики и... срока гарантии
Свежий выпуск
Глаз да глаз
Свежий выпуск
Собачий урок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]