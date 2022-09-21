Ахмет Байтурсынулы – сакральная тема, которую продолжают изучать.

В нынешнем году мы празднуем 150-летие со дня рождения народного учителя ­Ахмета Байтурсынулы. В Указе Президента РК Касым-Жомарта ­Токаева «О соз­дании государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летия Ахмета Байтурсынулы»­ поручено отметить этот юбилей на высоком организацион­ном и содержательном уровне. Сейчас во всех регионах страны проходят различные мероприятия, посвященные ученому.

Ахмет Байтурсынулы – старейший из тюркских просветителей, получивший признание всего тюркского мира в начале ХХ века. Любой, кто занимается наукой, знает, что проводить реформы в науке не каждому под силу. А Ахмет Байтурсынулы – великий реформатор науки.

Если мы говорим, что Ахмет Байтурсынулы в науке – это огромное здание, то языкознание и литература – это его прочные столбы и стены. Несмотря на то что он жил в очень сложный период истории, это человек, оставивший богатое наследие, охватываю­щее научную, литературную и политическую тематику.

Мероприятия Национальной академической библиотеки, посвященные 150-летию со дня рож­дения Ахмета Байтурсынулы, продолжаются в течение всего года. В частности, были организованы интервью с известными учеными нашей страны, c докладами и лекциями о жизни и творчестве Ахмета Байтурсынулы выступили профессора лингвис­тики и языкознания. Открыта книжная выставка, цель которой познакомить молодое поколение с личностью ученого через самые важные вехи его политической и педагогической деятельности.

Апофеозом прошедших в Национальной академической биб­лиотеке мероприятий стала международная научно-практи­ческая конференция на тему ­«Ахмет Байтурсынулы и духовность нации». В ней приняли участие профессор PhD Назарбаев Университета и заведующий кафедрой казахского языка и тюркологии Юлай Шамильоглу, вице-президент Международной Тюркской академии Физули Маджидли, доцент турецкого Университета Гази, доктор Ферхат Тамир, доктор PhD Давид Шомфаи Кара из Венгрии.

С докладами по научному наследию Ахмета Байтурсынулы выступили и казахстанские ученые-­литературоведы и языковеды. Исследования в этом направлении будут продолжены, поскольку казахскую науку и культуру невозможно представить без этого видного ученого, который всей своей деятельностью и трудами подал отличный пример научного поис­ка и человеколюбия казахским ученым, пришедшим после него.

Вот как об этом говорил Мухтар Ауэзов: «Стихи Ахмета Байтурсынулы занимают первое место в казахской литературе по внешней своей простоте, внут­реннему содержанию, легкости и однообразию. Благодаря Ахмету Байтурсынулы группа казахской интеллигенции, бессознательно, но уже в значительной степени обрусевшая и татаризовавшаяся, сразу пришла в себя и стала понимать свое упущение». Я считаю, это справедливая оценка поэзии Ахмета Байтурсынулы. Ученый и дальше будет воспитывать нас и наших потомков, а уже наш долг как работников библиотеки суметь передать грядущим поколениям во всей широте и глубине его творческое наследие.

Сегодня одним из распространенных методов исторических исследований является изучение личности, внесшей неоценимый вклад в развитие человеческой цивилизации. Как никогда вновь актуальным становится постулат о роли личности в истории. Хотя время не зависит от человека, но именно человек влияет на время и определяет его характер. В качестве примера можно привести историю Чингисхана – личности, безусловно, вселенского исторического масштаба. Очевидно, что и Ахмет Байтурсынулы, лидер национальной интеллигенции начала ХХ века, является знаковой фигурой для литературы и филологической науки всего тюркского мира.