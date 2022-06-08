Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек

Путь к самоуправлению и порядку

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства нельзя пускать на самотек – внедрение и развитие новых форм управления в ЖКХ должно стать постоянной заботой акиматов.

Внедрение новых форм управления – ОСИ (объединение собст­венников имущества) и ПТ (прос­тое товарищество) – по сути, представляет собой важный элемент укрепления демократии и самоуправления, позволяющий защитить интересы владельцев квартир и повысить качество содержания общего имущества объекта кондоминиума.

Задача местных исполнительных органов при этом – сделать так, чтобы после 1 июля, когда прекратят существование КСК, работа новых структур не выпадала из виду, иначе есть опас­ность срыва подготовки зданий к отопительному сезону, возникновения антисанитарии в местах общего пользования, ухудшения состояния жилья.

Кроме того, для жильцов сущест­вует риск остаться без освещения и газа, поскольку энерго- и газоснабжающая организации заключают договоры исключительно с органами управления. Аналогичная ситуация – с обслуживанием общедомовых счетчиков и подачей тепла.

Наличие органа управления в виде ОСИ и ПТ дает возможность участвовать в программах модернизации жилья: ремонте кровли, подъездов, подвалов с последую­щим возвратом затраченных средств государству в течение нескольких лет, капитальном ремонте по госпрограммам на льготных условиях. Как никогда актуальны вопросы аварийного жилья, ремонта и замены лифтового хозяйства.

Учитывая неудовлетворительное состояние жилья, падение доходов населения, тяжелое состояние бизнеса после пандемии, предложил бы акимам расширить возможности для текущего и капитального ремонта фасадов, кровли многоэтажек в рамках придания единого архитектурного облика строениям за счет средств местного бюджета. Важно также закрыть вопрос аварийного жилья, снос которого позволит его собственникам получить новые квартиры.

Решением этих вопросов акиматы окажут реальную помощь жителям. Для этого местному исполнительного органу нужно прежде всего вести разъяс­нительную работу с жильцами по поводу новых органов управления с конкретными предложениями оказания им помощи в решении проблемных вопросов.