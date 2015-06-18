Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050»

18 июня 2015 года, г. Астана

В заседании приняли участие представители ведущих политических партий, члены Правительства, депутаты Парламента РК, руководители неправительственных организаций.Открывая заседание, первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек напомнил, что пять институциональных реформ, для реализации которых были разработаны «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства», озвучены Главой государства на XVI cъезде «Нур Отана» в качестве его предвыборной платформы. Апрельские президентские выборы показали беспрецедентный уровень поддержки курса Президента и предложенных им реформ, которые направлены на повышение доверия граждан к государству, расширение гражданских инициатив и общественного контроля.– С учетом неотложности реформ практически сразу же был обнародован План нации «100 конкретных шагов» – это каркас, который необходимо наполнить практическими мерами. Пять реформ являются логическим продолжением проводимого Елбасы государственного курса, позволившего стране добиться впечатляющих успехов, – сказал Б. Байбек, добавив также, что реформы создают институциональную основу для вхождения страны в 30 самых развитых государств в мире и обеспечивают кардинальное улучшение качества жизни казахстанцев.Для эффективной реализации намеченных реформ, подчеркнул первый заместитель Председателя «Нур Ота­на», созданы все необходимые условия. Он подчеркнул, что правящая партия активно включилась в работу. Так, для расширения общественного контроля фракция «Нур Отана» планирует принять 15 законопроектов, в том числе «Об общественном контроле», «О доступе к информации», «О противодействии коррупции». Партией реализуется Дорожная карта, включающая большой пакет конкретных предложений, созвучных Плану нации. Кроме того, приняты политическая Доктрина партии и Программа противодействия коррупции до 2025 года.В целях реализации пяти институциональных реформ Главой государства создана Национальная комиссия по модернизации. О том, какую работу она ведет по всем направлениям, в ходе заседания ОКДС рассказал министр национальной экономики, член Нацкомиссии Ерболат Досаев.Министр напомнил, на что нацелена каждая из пяти институциональных реформ, проинформировал о текущем положении вещей. В частности, большая работа проводится в сфере социальной модернизации – полное реформирование трудовых отношений (за лето будет разработан новый Трудовой кодекс, соответствующий стандартам развитых государств и ОЭСР), введение адресной социальной помощи. В рамках четвертой реформы предполагается реализация ряда крупных проектов, в том числе «Большая страна – большая семья», внедрение программы социально-культурного туризма, внедрение ценностей «Мәңгілік Ел» в действующие учебные программы школьного образования.Как рассказал Е. Досаев, в целом нормотворческую работу по созданию законодательной базы для реализации институциональных реформ предполагается завершить до конца августа, и уже к началу новой сессии весь пакет законопроектов будет внесен в Парламент, чтобы в осеннем цикле депутаты их могли рассмотреть.– С реализацией пяти институциональных реформ нас ожидают системные изменения, которые будут проводиться с участием всех, кому небезразличны судьба и будущее Казахстана. Зная доподлинно работу по пятому направлению, могу сказать, что в нее активно вовлечены не только депутаты и представители госорганов, но и неправительственный сектор, – продолжил диалог депутат Мажилиса Парламента РК Нурлан Абдиров.Говоря о «100 шагах», мажилисмен упомянул, что большое внимание обществом уделяется вопросу разработки Закона о доступе к информации. Работа над документом уже ведется, в его рамках предлагается расширить перечень субъектов, обязанных предоставлять информацию населению, – это не только госорганы и учреждения, но и субъекты квазигосударственного сектора, получатели бюджетных средств, субъекты рынка, занимающие доминирующее или монопольное положение, отдельные юрлица. Нацкомиссия по модернизации, подчеркнул Н. Абдиров, нацелена на то, чтобы сделать Правительство максимально открытым для общества.В свою очередь главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Юрий Булуктаев высказал мысль, что транспарентным государство сможет стать, только если будет сильным и активным гражданское общество. Политолог предложил создать институт гражданской экспертизы, куда можно было бы привлекать специалистов – ученых и практиков – в различных сферах деятельности общества.Член общественного совета при МВД РК, известный юрист Ирак Елекеев в своем выступлении остановился на второй реформе, в частности, подчеркнув важность такого шага, как ужесточение квалификационных требований и механизмов отбора кандидатов на судейские должности. Он также акцентировал особую значимость работы по укреплению доверия населения к судам и правоохранительным органам.– Безусловно, План нации «100 конкретных шагов» – это уникальный своевременный и важный документ. В нем достаточно точно определено, в каком направлении следует двигаться казахстанскому обществу. Гражданское общество свое участие в реализации поставленных задач должно начать с трансформации системы взаимоотношений со своими целевыми группами, государством и внутри себя, – отметила директор Института демократии Юлия Кучинская.Социолог подчеркнула, что сегодня необходимо более широкое и эффективное информирование населения о деятельности государства, но делать это максимально понятно и доступно. Она также добавила, что реализация пяти реформ требует нового менталитета и мышления казахстанцев, формировать которые необходимо начинать уже со школьной скамьи.Диалог в рамках заседания получился активным и конструктивным, эксперты в своих выступлениях и комментариях выступали с конкретными предложениями и оценками. Как отмечалось, все сказанное на встрече будет отражено в протоколе, а также в рекомендациях для уполномоченных органов.По итогам заседания члены Общенациональной коалиции демократических сил приняли Обращение к гражданам страны.Мы, члены Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050», представляя интересы широких слоев гражданского общества, обеспечиваем открытый диалог ведущих политических сил и неправительственных организаций.Коалиция приняла самое активное участие в обсуждении предложенных Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым пяти народных реформ в ходе недавней президентской избирательной кампании. Мы стали свидетелями огромной поддержки курса Президента на модернизацию и проведение институциональных реформ.Итоги выборов продемонстрировали всему миру силу единства и гражданской сплоченности народа, давшего прямой мандат на проведение реформ.Казахстан, опираясь на мировой опыт, выработал собственную уникальную стратегию развития. Данные реформы направлены прежде всего на повышение благосостояния и качества жизни простых казахстанцев. Именно поэтому реформы получили высокую оценку зарубежных политиков и экспертов.Профессиональный государственный аппарат на службе народа, транспарентное и подотчетное государство, справедливые суды и прозрачные правоохранительные органы, индустриализация и социально-экономический рост, единство и сплоченность народа – каждая из этих реформ направлена на создание институциональной основы для вхождения страны в 30 самых развитых государств и реализации идеи «Мәңгілік Ел».Обнародован План нации «100 конкретных шагов по реализации реформ». Созданная по поручению Президента Национальная комиссия по модернизации проводит большую работу.Как сказал Глава государства, «реформы требуют непосредственного участия каждого гражданина Казах­стана. Будет непросто, будет сопротивление. Но реформы – это дело народа, а не только государства. Суть реформ – в модернизации нации. Именно качество нации, сила духа народа, способность принять вызовы времени и идти только вперед было и будет определяющим фактором успеха государства».Сегодня мы, члены Коалиции, ведущие политические партии и крупнейшие неправительственные объединения, обсудив План нации «100 конкретных шагов» с участием представителей Правительства, Парламента и экспертов, дали конкретные предложения и рекомендации по его реализации.За годы Независимости под руководством Елбасы наш народ прошел огромный путь преобразований и побед. Казахстанцы поверили в себя, в свое будущее, укрепились как единая и состоявшаяся нация, открыв миру новый Казахстан.И сейчас, приступая к масштабным реформам, мы уверены в достижении поставленной цели – построении сильного и конкурентоспособного Казахстана.Мы убеждены, что каждый казах­станец осознает свой гражданский долг перед страной и сделает все от него зависящее во имя общего процветания.Коалиция призывает всех граждан, все общественные силы принять самое широкое участие в реализации пяти народных реформ Елбасы и Плана нации «100 конкретных шагов».Только вместе мы сумеем построить современное государство для всех, сделать Казахстан процветающим ради будущего наших детей!