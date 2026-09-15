Реформы как основа будущего
Алтынай Давлетова, председатель специализированного межрайонного административного суда Западно-Казахстанской области
Последние годы стали для страны периодом масштабных политических и правовых преобразований. Формулы «Новый Казахстан» и «Справедливый Казахстан» обозначили движение к обновлению государственных институтов, укреплению гарантий прав человека и повышению ответственности власти перед обществом. Менялась избирательная система, расширялись механизмы участия граждан в управлении государством.