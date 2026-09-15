Реформы как основа будущего

Особой вехой стало принятие новой Конституции. В ней административное судопроизводство получило самостоятельное конс­титуционное закрепление, а соб­людение прав и свобод человека и обеспечение верховенства закона определены как фундаментальные принципы. Однако принять закон или изменить институт значительно легче, чем изменить общественное сознание. Поэтому одним из наиболее важных результатов преобразований считаю постепенное формирование иного отношения человека к государству, обществу и собственной ответственности.

Именно в таком контексте воспринимаю идеи «Адал азамат», «Таза Қазақстан», «Закон и Порядок». За каждой – определенная модель поведения. «Адал азамат» – честность и ответственность человека. «Таза Қазақстан» – бережное отношение к своему дому, городу и стране. «Закон и Порядок» – правовая культура, без которой невозможно устойчивое развитие.

Изменение менталитета и мировоззрения – самая сложная часть любых реформ. Государство может создать институты и установить правила, но наполнить их реальным содержанием способно только общество.

Сегодня нередко звучит критика ужесточения законодательства, а происходящие политические и правовые процессы порой рассмат­риваются преимущественно через призму ограничения демократичес­ких свобод. Мне как юристу такой взгляд представляется неполным. Путешествуя по передовым странам, мы восхищаемся безопаснос­тью, чистотой городов, общественной культурой и качеством жизни. Но за этим стоят не только экономика и эффективные институты. Значительную роль играет готовность общества соблюдать установленные правила. Показателен Сингапур, где высокий уровень общественного порядка сочетается­ с подробным регулированием многих сфер повседневной жизни и последовательным исполнением установленных требований.

Вместе с тем правовое государство невозможно построить только запретами. Права и свободы человека и общественный порядок не должны противопоставляться друг другу. Свобода предполагает ответственность, а любое ее ограничение должно иметь законное основание и быть соразмерным. В этом, на мой взгляд, и заключается зрелая правовая культура.

Задача суда – не выбирать между «слабой» и «сильной» стороной, а обеспечить верховенство права. В Послании 2019 года Президент обратил внимание на объективное неравенство возможностей гражданина и госаппарата в публично-правовом споре. С 1 июля 2021 года начал действовать Административный процедурно-процессуальный кодекс. Новая модель изменила сам подход к публично-правовому спору: госорган должен обосновывать законность принятого решения, а суд получил активную роль в исследовании обстоятельств дела. Административная юстиция не противопоставляет человека государству. Незаконный административный акт должен быть отменен, а законное решение публичного органа – получить судебную защиту.

Происходящее внутри страны невозможно отделить от процессов, разворачивающихся в мире. Вооруженные конфликты, геополитическая напряженность, экономическая и технологическая конкуренция заставляют остро осознавать ценность мира. Сейчас отчетливо понимается значение профессиональной дипломатии.

Как гражданину Казахстана, мне придает уверенность то, что в условиях глобальной нестабильности наша страна сохраняет приверженность дипломатии и мирному разрешению противоречий, одно­временно отстаивая национальные интересы. На саммите «БРИКС плюс» наш Президент подчеркнул: «Наш неизменный принцип – искать точки соприкосновения по каждому сложному вопросу». В этих словах мне близка культура поиска решения. Конечно, дипломатия и правосудие – совершенно разные сферы. Но обе напоминают­ о ценности цивилизованного разрешения противоречий вместо их эскалации.

Результаты государственной политики убедительны тогда, когда человек видит изменения в своем городе, районе, селе. Для меня это Западно-Казахстанская область. Здесь реализуются инфраструктурные и инвестиционные проек­ты, развивается дорожная сеть, решаются вопросы водоснабжения и сельских территорий. Конечно, впереди немало задач, что естественно для любого развивающегося региона. И чем активнее он развивается, тем выше требования к качеству административных решений, прозрачности процедур и защите законных интересов граждан и предпринимателей.

Показательна и практика административной юстиции в ЗКО. Если во втором полугодии 2021 года, когда начал действовать АППК, в суды области поступило 522 административных иска, то в 2024-м их было уже 1 536, а в 2025-м – 1 555. За восемь месяцев этого года поступило 930 админис­тративных исков.

Отдельного внимания заслуживают споры с местными исполнительными органами. В 2022-м в отношении МИО поступило 319 исков, в 2023-м – 301, в 2024-м и 2025-м – 898 и 787 соответственно. Столь заметный рост во многом связан с последствиями масштабного паводка и возникшими в связи с ним спорами по вопросам оказания государственной помощи и возмещения ущерба. Поэтому показатели следует рассматривать прежде всего в контексте той чрезвычайной нагрузки, с которой столкнулись и МИО, и судебная система.

Вместе с тем статистика показывает: заложенный в АППК механизм судебного контроля реально работает. В 2025-м из 311 споров с МИО, рассмотренных с вынесением решения, требования были удовлетворены по 199 делам, а за восемь месяцев 2026 года – по 82 из 121 дела. Для меня эти цифры – не повод противопоставлять суд и исполнительную власть. Напротив, административная юстиция дает госорганам важную обратную связь, способствует совершенствованию адмпроцедур и повышает требования к законности и обоснованности принимаемых решений.

Меняется государство – меняются и требования к судейскому корпусу. Высший судебный совет планомерно модернизирует сис­тему отбора и подготовки судей. Пересматриваются конкурсные процедуры, внедряются более объективные критерии оценки, интервью по компетенциям, цифровые инструменты, развивается практико-ориентированная подготовка. В работе ВСС под руководством Дмитрия Малахова мне представляется значимой сама направленность этих преобразований – стремление оценивать не только юридические знания кандидата, но и качества, необходимые непосредственно для осуществления правосудия.

Современному суду нужен не просто специалист, хорошо знаю­щий законодательство. Судья должен уметь слышать участников процесса, анализировать, аргументировать решение, сохранять независимость и осознавать меру возложенной на него ответственности. Качество правосудия в конечном счете начинается с личности судьи.

За почти тридцать лет профессионального пути мне довелось преподавать, работать внутри госаппарата, рассматривать экономические споры, участвовать в становлении административной юстиции. И если попытаться­ объе­динить происходящие в стране преобразования одной мыс­лью, для меня она заклю­чается в следую­щем: Справедливый Казахстан невозможно построить только сверху. Государство создает институты, совершенствует законодательство, проводит политичес­кие и экономические реформы. Но их результат в итоге зависит от поведения каждого. Именно поэтому особое значение приобретает гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

Сегодняшние школьники и студенты завтра будут принимать государственные решения, осуществлять правосудие, развивать бизнес и науку. Мы должны не только рассказывать им о ценности закона, честности, ответственности, но и показывать это собственным примером. Здесь я вижу самый глубокий смысл происходящих преобразований: меняются не только законы и институты – постепенно должно меняться наше отношение к государству, обществу и друг к другу. Мир дает стране возможность развиваться. Право создает основу стабильности. Справедливый суд защищает человека и публичный интерес. А ответственное общество делает реформы необратимыми. Такой Казахстан мы и должны передать следующему поколению.