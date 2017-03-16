​Реформы не бывают быстрыми и безболезненными

Ситуация вокруг Министерства образования и науки Республики Казахстан, набирающая обороты и обрастающая новыми «подробностями», не оставляет никакой возможности отмалчиваться тем, кто считает это направление своим призванием и отдал ему не один десяток лет. Анализируя казахстанскую образовательную политику как человек, проработавший много лет ректором вуза и курировавший в определенной степени вопросы образования и науки, будучи в свое время депутатом Сената Парламента, вижу, что ее основным направлением стал поворот к общемировым трендам. Кардинальная транс­формация системы образования и науки наблюдается практически во всех странах: мир становится глобальным, знания обновляются с невиданной скоростью, а вызовы экологического и технологи­ческого характера требуют качественной модернизации экономики. Никто не оспаривает тот факт, что образование давно стало одним из важнейших ресурсов любого государства, обеспечивающим его экономический рост. Новая индустрия требует специалистов нового поколения, а для их подготовки нужны педагоги современного формата.

В Плане нации «100 конкретных шагов» заложены кардинальные меры, направленные на обновление системы образования, в том числе через внедрение модели полиязычия в школе и вузах. Благодаря поэтапной реализации этого нововведения на всех уровнях, от школ до вузов, мы предоставляем молодому поколению уникальную возможность стать конкурентоспособными профессионалами международного уровня.

Глава государства Нурсултан Назарбаев еще на XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана поручил отраслевому министерству разработать «Дорожную карту развития трехъязычия». Президент сказал: «Нашему государству нужна одна общая модель. Сохранение и развитие национальной культуры и языка не должны препятствовать нам в получении информации в мире. К примеру, постепенно старшие классы школ должны переходить на обучение на английском языке. Сфера высшего образования постепенно полностью должна перейти на английский. Основная цель политики трехъязычия в этом. Я думаю о будущем наших потомков».

Знание иностранного языка – назревшая жизненная необходимость для качественного и полноценного освоения накопившегося в современном мире багажа знаний науки и техники, которая ни в коей мере не ограничивает возможности изучения других языков. Потому политика профильного министерства нацелена именно на это, и ни о каком ущемлении казахского языка речи нет. Его статус как государственного языка закреплен в Конституции РК, взаимоотношения языков прописаны в «Законе о языках». Думаю, что это простые истины, которые не требуют разъяснений и комментариев, тем более что полиязычные программы уже успешно реализуются в системе «Назарбаев Интеллектуальные школы», а также в большинстве вузов республики. Однако, к моему удивлению и вопреки здравому смыслу, именно это нововведение вызвало всплеск публикаций в различных СМИ, в том числе за авторством нескольких академиков, написавших обращение к Премьер-министру с обвинением руководителя ведомства Ерлана Сагадиева в проведении кампании против казахского языка.

Настораживают и другие эмоциональные, не всегда этичные выпады так называемых «общественных» активистов в СМИ и социальных сетях по поводу ряда реформ, проводимых министерством. На мой взгляд, они не только не имеют достаточной аргументации, но и не оставляют многим гражданам возможности разобраться в ситуации, при которой ведомство автоматически попадает в заведомо сложную позицию оправдывающегося. При этом своеобразной ахиллесовой пятой сферы образования служит то, что некая категория людей нашего общества считает себя экспертами во всем. При этом они готовы разбираться в том, что лучше для наших вузов и школ, не проработав там ни одного часа, не имея цельного представления о педагогике, традициях образования, практике и мировом опыте. Иначе говоря, «каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Потому разгоревшиеся дискуссии оцениваются мной как попытки дискредитировать общий курс образования и науки в стране на интеграцию в мировое интеллектуальное пространство.

Наряду с этим скажу о нескольких мифах, навязываемых отдельными группами людей нашему обществу.

Первый миф. Советская школа образования была лучшей. Но эта система образования осталась в прошлом. Что изменилось? Объем информации в конце ХХ века стал нарастать настолько быстро, что системы обучения, построенные на заучивании прописных истин и их последующем воспроизведении, стали бесперспективными. Выше ценится умение находить, анализировать информацию, включать новые знания в сущест­вующие производственные и социальные проекты, создавать инновации, находить новые решения в изменяющихся условиях, генерировать идеи.

Второй миф касается полиязычных систем обучения, которые якобы могут угрожать государственному языку и конституционным правам и свободам. Надо осознать, что сегодня этот вопрос уже не может рассматриваться в узкой плоскости «казахский – русский языки», когда весь мир переходит в плоскость мульти­языковых сис­тем, где нация получает доступ к мировым потокам информации, основная часть которой генерируется на английском языке. И от освоения языков, которое, хотим мы или нет, уже происходит, нация не только не теряет, а только приоб­ретает. Это подтверждает опыт стран, где владение несколькими языками становится нормой.

Третий миф – новый классификатор специальностей, якобы введенный в действие с начала года. Такого утвержденного документа в природе не существует. Есть концепция укрупнения специальнос­тей и проект классификатора. Но именно этот документ, непонятно почему сейчас и в чьих интересах, стали активно критиковать в СМИ и в Интернете «общественные активисты». Чтобы прояснить ситуацию, подчеркну, что в проекте было предложено укрупнение специальностей по направлениям подготовки, в рамках которых вузами должны разрабатываться образовательные программы. Например, общее направление «Образование» предусматривает выделение укрупненных блоков «Подготовка учителей по языкам и литературе», «Подготовка учителей по гуманитарным предметам», где затем будут закладываться соответствующие образовательные программы, связанные с казахским языком и литературой, историей и так далее. Этот документ был подвергнут критике в профессиональном сообществе вузов и не был принят.

В современном мире и в Казахстане набирают силу тенденции индивидуализации обучения, межсекторальные и междисцип­линарные связи, дистанционные методы и модульные обу­чающие технологии. Главное – подготовить востребованного специалиста с минимальным периодом трудовой адаптации после окончания учебы. Важно, чтобы подрастающее поколение уважало свою историю, культуру, государственный язык, осознавая себя частичкой страны в открытом современном мире.

Далее. Именно наши северные вузы принимают и обучают студентов по программе «Серпiн». Ныне не ставится вопрос об ее свертывании, а идет рабочее обсуждение некоторых ее аспектов между министерством, вузом и местными исполнительными органами. Мы надеемся, что сформированная новая команда министерства сможет реализовать свой кредит доверия и в этом направлении взаимодействия с обществом.

Как известно, реформы, проводимые министерством, как всякие другие нововведения, не всегда воспринимаются обществом однозначно, особенно в начальный период, и это чаще всего приводит к дискуссиям. Но при этом не должно быть никакой предвзятос­ти, а в основе должна оставаться только конструктивность. Но в одном главном мне не приходится сомневаться: в концепции реформ преследуется цель создания такой образовательной сферы, которая бы соответствовала мировым стандартам развитых стран мира.

Естественно, что при реализации нововведений некоторые крупные реформы, например введение трехъязычия, или даже технические перестановки вроде «Ана тiлi», прямо или косвенно затрагивают некие интересы, ожидания различных этносов и прежде всего государствообразую­щей нации республики. Потому в подобных точках соприкосновения «административного и национального» реакция ведомства должна быть соответствующей. Директивность, технический подход к проблемам, которые так или иначе затрагивают такие тонкие материи, как национальные, недопустимы. Цель нововведения важно должным образом довести до широкой аудитории.

Не переходя на личности, скажу отдельным общественным активистам-критикам, что вместо конструктивных предложений и обоснованной критики звучат легковесные и бездоказательные подходы к анализу деловых качеств министра. Если постоянно дискредитировать человека, времени на основную работу у него не останется. Начнутся заседания, выяснения и разъяснения, которые тут же будут названы неубедительными оправдания­ми. Замкнутый круг. Министр не стремится отказываться от имеющихся достижений, старается разобраться в проблемах и двигаться вперед по намеченной траектории развития. Будет уместным сказать при этом о его личной черте – полном игнорировании товарно-денежных отношений. С момента прихода нового руководителя министерства эта попытка негативного восприятия реформ вышесказанной категорией лиц не первая. Думается, и не последняя. Слишком энергична новая команда, слишком смело и настойчиво она продвигает идеи, которые нужно было внедрять в нашем образовании еще лет 15 назад. Но еще не поздно, мы можем успеть на уходящий поезд информационного будущего, предъявляющего к социуму совершенно иные требования. При этом всем известно, что реформы не бывают быстрыми и безболезненными.

Руководитель ведомства, думается, в полной мере обладает и стратегическим видением ситуа­ции в отечественном образовании, и навыками планирования, и самое главное – способностью настойчиво и методично реализовывать планы, выводящие наше образование и науку на мировой уровень. Дать новому поколению возможность свободно оперировать научно-образовательной, в том числе англоязычной информацией, жить в мировом информационном поле – это ли не лучшее решение для будущей перспективы?

В целом я абсолютно убежден, что профильное министерство проводит эффективную работу по реформированию системы образования, которая нуждается в поддержке педагогической и научной общественности страны на благо общего будущего в глобальной системе современного мироустройства.