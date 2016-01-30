Реформы не для проформы Статьи 675 Адия КЕНЖЕГУЛОВА

Открывая встречу, председатель комитета Сергей Плотников подчеркнул, что в Послании Главы государства народу Казахстана, озвученном в конце 2015 года, отмечена необходимость реформирования системы государственных доходов и расходов. В связи с этим возникла необходимость в новых мерах по укреплению нашей экономики, в том числе и в сельском хозяйстве.



Заместитель председателя Сената Аскар Бейсенбаев в своем выступлении напомнил, что провозглашенная Президентом­ Нурсултаном Назарбаевым антикризисная стратегия опирается на три ключевых понятия: рост, реформы, развитие. В полной мере это относится и к решению задач, стоящих перед аграрной отраслью, являющейся одной из ключевых в экономике Казахстана. Вице-спикер отметил, что Парламент в рамках реализации Плана нации «100 шагов» принял ряд законодательных актов, направленных на реформирование сельского хозяйства, среди которых законы «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс», «О сельскохозяйственных кооперативах», «О государственно-частном партнерстве». А. Бейсенбаев высказал уверенность, что прозвучавшие в ходе встречи конструктивные предложения и пожелания будут учтены в дальнейшей работе Сената над совершенствованием законодательства, регулирующего данную сферу.



В докладе министра сельского хозяйства Асылжана Мамытбекова был дан анализ ситуации в отрасли, отмечены основные направления повышения эффективности системы субсидирования сельского хозяйства. Как сказал министр, в нашей стране основные показатели продуктивности животноводства и урожайности растениеводства по-прежнему отстают от мировых, также на низком уровне сохраняется производительность труда. Поэтому возникла необходимость пересмотра системы финансирования аграрного сектора.

– Учитывая высокую долю сельского населения и экономически активного населения, занятого в отрасли, важно не только сохранить объемы государственной поддержки, но и увеличить их, – отметил А. Мамытбеков. По словам министра, предложения возглавляемого им ведомства не направлены на сокращение объемов господдержки и оптимизацию бюджетных расходов. Наоборот, министерство придерживается плана, намеченного в программе «Агробизнес-2020», по увеличению государственной поддержки в 2020 году в 4,5 раза.



В ходе встречи министру был задан ряд вопросов по перспективам субсидирования отдельных направлений растениеводства, планам развития фермерских хозяйств и отдельных регионов. Сенаторы Куаныш Айтаханов, Серик Билялов, Ансар Мусаханов и другие участники в выступлениях, прозвучавших в ходе заинтересованной дискуссии, высказали ряд предложений по реформированию сельскохозяйственной отрасли.

