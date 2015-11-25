​Реформы повысят доверие

В качестве актуальной Президент страны поставил задачу по повышению уровня доверия к полиции со стороны общества, на это и направлены проводимые реформы. Например, 28-й шаг касается улучшения системы отбора сотрудников на основе компетентного подхода.
Дано конкретное поручение по внедрению специальной системы тестирования кандидатов в сотрудники и действующих полицейских для проверки их личностных качеств и профессиональных навыков. Для совершенствования кадровой политики, усиления защиты конституционных прав граждан, укрепления законности и порядка среди сотрудников и повышения уровня знаний личного состава принимаются комплексные меры. В частности, в соответствии с приказом МВД РК установлены правила проведения стажировки во время поступления на службу.
Определение пригодности тех, кто претендует на службу в органах внутренних дел, – одно из основных условий организации предварительной работы по отбору и изучению кандидатов. Прием состоит из нескольких этапов. На первом даются объявления в республиканские и местные средства массовой информации о проведении конкурса вакансий. Департаментом создается конкурсная комиссия из наиболее компетентных и опытных специалистов.
От граждан принимаются документы, которые рассматриваются на предмет соответствия квалификационным требованиям для каждой должности. После определения соответствия проводится медицинское и психофизиологическое освидетельствование кандидатов, в том числе и мероприятия по полиграфическому исследованию.
Пройдя тестирование на знание законодательства РК, кандидаты сдают нормативы на физическую готовность к служебной деятельности. Последний этап – собеседование в приемной комиссии. Главная его цель – наиболее полное выявление всех характеризующих кандидата личностных и интеллектуальных качеств, его отношения к своей будущей возможной службе. Выясняются причины, которые побудили претендента к поступлению в органы внутренних дел.
Президент отметил, что «важное значение имеет ввод системы профессионального и психологического отбора в полицию, обеспечение постоянного повышения полицейскими своих знаний и их подтверждение». В связи с этим в закон о правоохранительных органах внесены изменения, и постановлением Правительства страны утверждены правила проведения полиграфического исследования в правоохранительных органах. В настоящее время такое исследование проводится на системной основе во время прохождения сотрудниками полиции очередной аттестации.
В соответствии с приказом МВД РК «Об укреплении института наставничества в органах внутренних дел» к каждому вновь принятому сотруднику прикрепляется наставник. Им может быть полицейский с хорошим уровнем подготовки, проработавший на должности в течение 3 лет, обладающий высшей профессиональной квалификацией и богатым жизненным опытом, способный к воспитательной работе и пользующийся авторитетом в коллективе. Он воспитывает молодого сотрудника, обучает тонкостям профессии.
Следующий вопрос, который также обозначен в Плане нации «100 шагов», – поручение по формированию местной полиции, которая отчитывалась бы перед обществом и исполнительной властью в регионах.
В настоящее время Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу деятельности местной полиции». Он законодательно закрепляет статус соответствующих органов, которые будут заниматься охраной общественного порядка, обеспечением безопасности на дорогах и противодействием бытовой преступности. В состав местной полиции войдут участковые инспекторы, дорожно-патрульная служба, ювенальная и природоохранная полиция, отделы по защите женщин от насилия, приемники-распределители и спецприемники.
Находясь в прямом подчинении у местной власти, новая служба структурно войдет в органы внутренних дел. Кандидатура руководителя, предложенная МВД, будет утверждаться акимом города или области с согласия депутатов маслихата.
В целях проведения политики открытости и транспарентности два раза в год руководители местной полиции должны отчитываться перед акимом и депутатами маслихата, а один раз в год – выступать с отчетом о проделанной работе перед населением. То есть граждане получают возможность дать свою оценку деятельности стражей порядка, высказать замечания и предложения. А это будет способствовать выполнению поручения Елбасы об усилении приближенности полиции к населению.
Теперь все факты правонарушений со стороны местных полицейских, в том числе ставшие известными вследствие заявлений граждан, будут рассматриваться в открытом для общественности формате. Хотелось бы сказать, что и сегодня мы не оставляем без внимания ни одно подобное заявление.
В то же время широкая общественность не всегда знает о мерах, принятых в отношении правонарушителей из числа полицейских, привлеченных к служебной ответственности, а также о предупреждениях и проведенной разъяснительной работе. Такое незнание порождает мнение среди людей, что полицейские, дескать, друг друга прикрывают, нарушивший закон служитель правопорядка легко уходит от ответственности. Поэтому названные нововведения помогут нам стать более открытыми, что в свою очередь повысит уровень доверия граждан к правоохранительным органам.
Реформы также предполагают создание интернет-портала на основе национальной информационной системы «Карта уголовных правонарушений». На этой карте будут отмечаться все преступления, совершенные в течение недели. Система дает возможность населению контролировать нашу работу, обеспечивает транспарентность и открытость деятельности полиции.
Предложенный Президентом Нурсултаном Назарбаевым План нации «100 конкретных шагов» – основа для развития и укрепления достижений, в том числе и в правовой сфере. Руководствуясь этим четким документом, Казахстан будет уверенно двигаться вперед, добиваясь новых успехов.