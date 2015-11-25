​Реформы повысят доверие

В качестве актуальной Президент страны поставил задачу по повышению уровня доверия к полиции со стороны общества, на это и направлены проводимые реформы. Например, 28-й шаг касается улучшения системы отбора сотрудников на основе компетентного подхода.

Дано конкретное поручение по внедрению специальной системы тестирования кандидатов в сотрудники и действующих полицейских для проверки их личностных качеств и профессиональных навыков. Для совершенствования кадровой политики, усиления защиты конституционных прав граж­дан, укрепления законности и порядка среди сотрудников и повышения уровня знаний личного состава принимаются комплексные меры. В частности, в соответствии с приказом МВД РК установлены правила проведения стажировки во время поступления на службу.

Определение пригодности тех, кто претендует на службу в органах внутренних дел, – одно из основных условий организации предварительной работы по отбору и изучению кандидатов. Прием состоит из нескольких этапов. На первом даются объявления в республиканские и местные средства массовой информации о проведении конкурса вакансий. Департаментом создается конкурсная комиссия из наиболее компетентных и опытных специалистов.

От граждан принимаются документы, которые рассматриваются на предмет соответствия квалификационным требованиям для каждой долж­ности. После определения соответствия проводится медицинское и психофизиологическое освидетельствование кандидатов, в том числе и мероприятия по полиграфическому исследованию.

Пройдя тестирование на знание законодательства РК, кандидаты сдают нормативы на физическую готовность к служебной деятельности. Последний этап – собеседование в приемной комиссии. Главная его цель – наиболее полное выявление всех характеризующих кандидата личностных и интеллектуальных качеств, его отношения к своей будущей возможной службе. Выясняются причины, которые побудили претендента к поступлению в органы внутренних дел.

Президент отметил, что «важное значение имеет ввод системы профессионального и психологического отбора в полицию, обеспечение постоянного повышения полицейскими своих знаний и их подтверждение». В связи с этим в закон о правоохранительных органах внесены изменения, и постановлением Правительства страны утверждены правила проведения полиграфического исследования в правоохранительных органах. В настоящее время такое исследование проводится на системной основе во время прохождения сотрудниками полиции очередной аттестации.

В соответствии с приказом МВД РК «Об укреплении института наставничества в органах внутренних дел» к каждому вновь принятому сотруднику прикрепляется наставник. Им может быть полицейский с хорошим уровнем подготовки, проработавший на должности в течение 3 лет, обладающий высшей профессиональной квалификацией и богатым жизненным опытом, способный к воспитательной работе и пользующийся авторитетом в коллективе. Он воспитывает молодого сотрудника, обучает тонкостям профессии.

Следующий вопрос, который также обозначен в Плане нации «100 шагов», – поручение по формированию местной полиции, которая отчитывалась бы перед обществом и исполнительной властью в регионах.

В настоящее время Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу деятельности местной полиции». Он законодательно закрепляет статус соответствующих органов, которые будут заниматься охраной общественного порядка, обеспечением безопасности на дорогах и противодействием бытовой преступности. В состав местной полиции войдут участковые инспекторы, дорожно-патрульная служба, ювенальная и природоохранная полиция, отделы по защите женщин от насилия, приемники-распределители и спецприемники.

Находясь в прямом подчинении у местной власти, новая служба структурно войдет в органы внутренних дел. Кандидатура руководителя, предложенная МВД, будет утверж­даться акимом города или области с согласия депутатов маслихата.

В целях проведения политики открытости и транспарент­ности два раза в год руководители местной полиции должны отчитываться перед акимом и депутатами маслихата, а один раз в год – выступать с отчетом о проделанной работе перед населением. То есть граждане получают возможность дать свою оценку деятельности стражей порядка, высказать замечания и предложения. А это будет способствовать выполнению поручения Елбасы об усилении приближенности полиции к населению.

Теперь все факты правонарушений со стороны местных полицейских, в том числе ставшие известными вследствие заявлений граждан, будут рассматриваться в открытом для общественности формате. Хотелось бы сказать, что и сегодня мы не оставляем без внимания ни одно подобное заявление.

В то же время широкая общественность не всегда знает о мерах, принятых в отношении правонарушителей из числа полицейских, привлеченных к служебной ответственности, а также о предупреждениях и проведенной разъяснительной работе. Такое незнание порож­дает мнение среди людей, что полицейские, дескать, друг друга прикрывают, нарушивший закон служитель правопорядка легко уходит от ответственности. Поэтому названные нововведения помогут нам стать более открытыми, что в свою очередь повысит уровень доверия граждан к правоохранительным органам.

Реформы также предполагают создание интернет-портала на основе национальной информационной системы «Карта уголовных правонарушений». На этой карте будут отмечаться все преступления, совершенные в течение недели. Система дает возможность населению контролировать нашу работу, обеспечивает транспарентность и открытость деятельности полиции.

Предложенный Президентом Нурсултаном Назарбаевым План нации «100 конкретных шагов» – основа для развития и укрепления достижений, в том числе и в правовой сфере. Руководствуясь этим четким документом, Казахстан будет уверенно двигаться вперед, добиваясь новых успехов.