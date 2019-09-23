​Реформы продолжаются

Александра Власова

Прежде чем приступить непосредственно к обсуждению вопросов, депутаты Канатбек Сафинов, Сауле Айтпаева, Андрей Лукин осмотрели на плацу спецтехнику и вооружение органов внутренних дел. Представители министерства подробно рассказали о представленных образцах.

Особо поразил сенаторов мобильный комплекс связи, предназначенный для использования при ЧС и способный работать в автономном режиме. Оснащенный современными видами связи он позволяет транслировать видеоизображение напрямую в ситуационные залы Совбеза и МВД страны. В комплекте к нему идет дрон, доказавший свою эффективность во время двухмесячной «службы» в Арысе.

Само заседание состоялось с участием представителей Генеральной прокуратуры, министерств здравоохранения, образования и науки.

Открывая мероприятие, председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Владимир Волков отметил, что Елбасы поставил перед МВД РК задачу по формированию «нулевой терпимости» к правонарушениям, а нынешний Глава государства в своем Послании обратил внимание на необходимость дальнейшего укрепления правопорядка, а также на актуаль­ность реформирования ОВД и организацию эффективной обратной связи с населением.

В связи с чем первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев в своем докладе подробно остановился на актуальных вопросах реализации законодательства в сфере профилактики правонарушений, бытового насилия и принимаемых полицией мерах по снижению преступности в стране.

По его словам, по итогам 8 месяцев уровень количества зарегистрированных уголовных правонарушений снизился на 13%. В рамках исполнения Послания Главы государства планируется поэтапно изменить методы работы полиции по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности. Кроме того, замминистра предложил дополнить стратегические планы центральных госорганов индикаторами оценки деятельности в части устранения причин и условий совершения правонарушений в соответствующей сфере деятельности.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди рассказал о совершенствовании системы отбора и подготовки кадров, новых формах работы с населением, противодействии коррупции и модернизации уголовно-исполнительной системы.

– Мы уже подготовили и согласовали со всеми государственными органами 32 поправки по улучшению прав осужденных, они включены в законопроект по вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства. Еще 54 поправки, направленные на улучшение прав осужденных и улучшение функционирования пенитенциарной системы, будут идти вторым пакетом, – рассказал Алексей Калайчиди.

Также ведется работа по повышению заработной платы сотрудникам уголовно-исполнительной системы: оперативным сотрудникам – на 25%, остальным – на 20%.

В свете рассмотрения проблем и путей их решения в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ участниками заседания предложено статью 299 «Склонение к потреблению наркотиков» УК РК дополнить квалифицирующим признаком – «посредством электронных информационных ресурсов». 

