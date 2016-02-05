Директор Национального научного медицинского центра (ННМЦ) Абай Байгенжин акцентировал внимание на ряде шагов по третьей реформе. В первую очередь – это внедрение обязательного социального медицинского страхования, закон о котором был подписан Главой государства еще в прошлом году и вступит в силу в 2017 году. Сейчас же создается Фонд обязательного медицинского страхования, в котором будут накапливаться взносы граждан и работодателей. По мнению спикера, когда данная система начнет работать, она принесет абсолютно новые качественные изменения и настроит сознание казахстанцев на четкое понимание ответственности за свое здоровье.

Также А. Байгенжин отметил важность развития частной медицины (в том числе государственно-частного партнерства в этой сфере) и внедрения передовых стандартов медицинского обслуживания, которые также отражены в Плане нации.

Член Ассамблеи народа Казахстана, председатель женского клуба «Астана-Байтерек» Тамара Лавриненко напомнила о проекте «Большая страна – большая семья», подчеркнув, что заложенную в нем идею можно спроецировать на жизнь казахстанского общества в целом. Каждый гражданин страны, вне зависимости от своей этнической и конфессиональной принадлежности, прежде всего – казахстанец, часть большой и дружной семьи под названием Республика Казахстан. А семья может быть счастливой и успешной только при условии, что каждый ее член будет прилагать для этого усилия. Именно поэтому так важно укреплять казахстанскую идентичность и создавать условия для формирования целостной гражданской общности.

– Год 25-летия Независимости нашей страны очень важен для всех нас. Надо понимать, что какие бы ни были времена – хорошие или плохие, легкие или сложные, наша сила всегда будет в единстве, в общей созидательной работе, о чем говорит наш Елбасы, – отметила Т. Лавриненко.

Ректор Казахского гуманитарно-юридического университета Талгат Нарикбаев подчеркнул, что за весь период суверенного развития страны Глава государства всегда уделял особое внимание образованию как приоритетной сфере для формирования конкурентоспособной нации. В сложные 90-е годы была инициирована стипендиальная программа «Болашак», давшая стране тысячи специалистов с лучшим мировым образованием и широким кругозором. В первой декаде уже XXI века также по инициативе Президента был открыт Назарбаев Университет, который является флагманом высшего образования в Казахстане, сочетает в себе преимущества национальной системы образования и лучшую мировую практику. И сегодня, когда страна столкнулась с новыми вызовами, забота о будущих поколениях остается бессменным приоритетом политики Лидера нации, а культ учености и образования, как напомнил ректор КазГЮУ, является одной из консолидирующих ценностей общенациональной патрио­тической идеи «Мәңгілік Ел».

Спикер также отметил, что экономический рост невозможен в условиях дефицита квалифицированных кадров, поэтому обновление профессионального рынка должно быть основано на гибкой и адаптивной системе образования, которая функционирует в неразрывной связи с производственным сектором.

– Мы не только приветствуем принимаемые сегодня меры и озвученную Президентом стратегию реформирования, но и претворяем ее в жизнь своим трудом. Мы призываем всех принять самое активное участие в реализации Плана нации, чтобы в кратчайшие сроки достигнуть поставленной цели и стать одной из развитых стран мира, – сказал Т. Нарикбаев.