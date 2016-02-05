Свежий выпуск
​Реформы продвигая сообща
Лилия СЫЗДЫКОВА

Директор Национального научного медицинского центра (ННМЦ) Абай Байгенжин акцентировал внимание на ряде шагов по третьей реформе. В первую очередь – это внедрение обязательного социального медицинского страхования, закон о котором был подписан Главой государства еще в прошлом году и вступит в силу в 2017 году. Сейчас же создается Фонд обязательного медицинского страхования, в котором будут накапливаться взносы граждан и работодателей. По мнению спикера, когда данная система начнет работать, она принесет абсолютно новые качественные изменения и настроит сознание казахстанцев на четкое понимание ответственности за свое здоровье.

Также А. Байгенжин отметил важность развития частной медицины (в том числе государственно-частного партнерства в этой сфере) и внедрения передовых стандартов медицинского обслуживания, которые также отражены в Плане нации.

Член Ассамблеи народа Казахстана, председатель женского клуба «Астана-Байтерек» Тамара Лавриненко напомнила о проекте «Большая страна – большая семья», подчеркнув, что заложенную в нем идею можно спроецировать на жизнь казахстанского общества в целом. Каждый гражданин страны, вне зависимости от своей этнической и конфессиональной принадлежности, прежде всего – казахстанец, часть большой и дружной семьи под названием Республика Казахстан. А семья может быть счастливой и успешной только при условии, что каждый ее член будет прилагать для этого усилия. Именно поэтому так важно укреплять казахстанскую идентичность и создавать условия для формирования целостной гражданской общности.

– Год 25-летия Независимости нашей страны очень важен для всех нас. Надо понимать, что какие бы ни были времена – хорошие или плохие, легкие или сложные, наша сила всегда будет в единстве, в общей созидательной работе, о чем говорит наш Елбасы, – отметила Т. Лавриненко.

Ректор Казахского гуманитарно-юридического университета Талгат Нарикбаев подчеркнул, что за весь период суверенного развития страны Глава государства всегда уделял особое внимание образованию как приоритетной сфере для формирования конкурентоспособной нации. В сложные 90-е годы была инициирована стипендиальная программа «Болашак», давшая стране тысячи специалистов с лучшим мировым образованием и широким кругозором. В первой декаде уже XXI века также по инициативе Президента был открыт Назарбаев Университет, который является флагманом высшего образования в Казахстане, сочетает в себе преимущества национальной системы образования и лучшую мировую практику. И сегодня, когда страна столкнулась с новыми вызовами, забота о будущих поколениях остается бессменным приоритетом политики Лидера нации, а культ учености и образования, как напомнил ректор КазГЮУ, является одной из консолидирующих ценностей общенациональной патрио­тической идеи «Мәңгілік Ел».

Спикер также отметил, что экономический рост невозможен в условиях дефицита квалифицированных кадров, поэтому обновление профессионального рынка должно быть основано на гибкой и адаптивной системе образования, которая функционирует в неразрывной связи с производственным сектором.

– Мы не только приветствуем принимаемые сегодня меры и озвученную Президентом стратегию реформирования, но и претворяем ее в жизнь своим трудом. Мы призываем всех принять самое активное участие в реализации Плана нации, чтобы в кратчайшие сроки достигнуть поставленной цели и стать одной из развитых стран мира, – сказал Т. Нарикбаев. 

Популярное

Все
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Чем живет село с необычным названием и женщиной в акимах близ Нур-Султана
Как работает "зеленый коридор" по онкопомощи в Казахстане
Почему стоит посетить мемориальный комплекс Коркыта в Кызылординской области
Как легендарная актриса Любовь Орлова жила в Алматы во время Великой Отечественной войны
У жителей Шымкента есть шанс отстоять землю, на которой был стадион
Специалисты дали советы казахстанским дачникам перед новым сезоном
Легендарные спортивные победы выходцев Джезказганской области
Как должна работать "четвертая власть" в Казахстане, рассказал эксперт
Ситуация с осведомленностью молодежи Казахстана по вопросам репродуктивного здоровья крайне критична
Все дети похожи, будь они поколением 50-х или next
14 апреля 2022
Премьер провел встречу с президентом Международной федерации тенниса
Казахскую школу открыли в Филадельфии
Возобновляются полеты между Атырау и Астраханью
Кариму Масимову продлили арест
Алпамыс Шаримов стал советником гендиректора ТРК Президента РК
Нурлан Коянбаев назначен креативным директором ТРК Президента РК
"Я это сделаю" – чемпион мира WBC бросил вызов Головкину
«Вторая Республика»: на площадке «TALQYLAU» обсудили обновление государственной модели
Канат Сейдгапбаров назначен заместителем Секретаря Совбеза РК
Сенаторы встретились с руководством Программы развития ООН в РК
Арестован директор компании "AlanParking" Мухтар Базарбаев
Морские пехотинцы на учении «Батыл Тойтарыс – 2022» вели бой в городе
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ
"Не будет ни процветать, ни служить в таком виде": Илон Маск предложил купить Twitter
Фонд "Казахстан халкына" помог двум детям в лечении за рубежом
Токаеву рассказали о подготовке к VI саммиту СВМДА
Ержан Сарсенбай возглавил "Жасыл даму"
Учитель скончался во время сдачи тестирования в Алматы
МОН остановило работу Центрально-Казахстанской академии
14 апреля 2022
Законные и безопасные способы приумножения активов озвучили в МНЭ
КазНУ посетила делегация Европарламента
МНЭ: Пересмотр взаимоотношений с Россией не предполагается
"Смета пока не ясна" – МНЭ о средствах на создание новых областей в Казахстане
Когда внесут в Парламент проект нового закона "О СМИ", сообщили в Минюсте
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Рабочий сорвался с пятиметровой высоты в Павлодарской области
Возобновляются авиарейсы из Ирана в Казахстан
Большегруз протаранил заграждение и приземлился на автомобили в Шымкенте – СМИ (видео)
Какие операции доступны клиентам дочерних российских банков в Казахстане
Назначен пресс-секретарь Президента Казахстана
Куляш Шамшидинова стала комиссаром Глобальной комиссии Азии по образованию
Бывший главный эколог Актюбинской области осужден за взятку
Резонансный законопроект о кибербуллинге и блокировке сетей вернули в Мажилис
Рассылку о распространении сибирской язвы прокомментировали в санэпидслужбе Туркестанской области
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Новым главой нацкомпании "КазМунайГаз" стал Магзум Мирзагалиев
"Халяль"-колбасу со свининой обнаружили на казахстанских прилавках
Семикилограммовая девочка родилась в Узбекистане

Читайте также

Свежий выпуск
Вечер не предполагал быть дымным
Свежий выпуск
Угроза миновала
Свежий выпуск
​​​​​​​Нечем дышать!
Свежий выпуск
Детям оказана помощь
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021