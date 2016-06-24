​Реформы снизили износ

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Глеб МАЛЫХ

– Сегодня государство стало уделять большее внимание отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Проводятся реформы, обновление коммунальных объектов, в которых, несомненно, заинтересовано большинство наших граждан, – отметил в интервью нашей газете председатель правления АО «Казцентр ЖКХ» Сергей Чайжунусов. – Я уверен, что уже в скором времени модернизация позволит сделать коммунальный сектор более устойчивым и более привлекательным для инвестиций.

Напомним, 6 апреля 2015 года Глава государства Нурсултан

Назарбаев утвердил Государственную программу инфраструктурного развития «Нұрлы жол», согласно которой в республике начата модернизация систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. Было отобрано 92 проекта на общую сумму 60 млрд тенге, которые до конца года были полностью переданы на исполнение областным и городским акиматам. Это стало первой волной модернизации с переходом в 2016 год, окончание которой мы сейчас наб­людаем. Субъектами естественных монополий осталось освоить 20% выделенных средств.

Параллельно в текущем году начата вторая волна модернизации инженерных сетей, включающая уже 99 проектов на общую сумму 90 млрд тенге. Ее реализация рассчитана также на два года.

Согласно программе «Нұрлы жол» ежегодно сфера ЖКХ будет получать не менее 100 млрд тенге.

По словам главы АО «Казцентр ЖКХ», обновление систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в рамках «Нұрлы жол» позволит снизить их износ с 67 до 53%, построить без малого 40 км и реконструировать более 145 км тепловых сетей.

В настоящее время износ коммунальных сетей с 67% снижен до 63%, что в масштабах республики является внушительным достижением. Всего построено и реконструировано 211,5 км инженерных сетей, в том числе четыре котельные, две насосные станции. При этом меньше чем за год создано 3 020 рабочих мест.

Начиная с нынешнего года вводится новый государственный механизм поддержки ЖКХ (также в рамках программы) – субсидирование строительства и реконструкции систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. Основной целью субсидирования является частичное покрытие расходов по тем проектам, которые инвестируются совместно с негосударственными финансовыми институтами, в том числе международными. Оно будет содействовать окупае­мости вложенных инвестиций и смягчит влияние затрат на тарифы коммунальных услуг. Сумма, утвержденная на субсидирование, – 14,5 млрд тенге.

Жилищно-коммунальный сектор проводит еще одну немаловажную работу – установку общедомовых приборов учета. Данное поручение было дано Главой государства Нурсултаном Назарбаевым лично. На эти цели из бюджета выделено 6 млрд тенге. С момента начала внедрения, с сентября 2015 года, установлено 3 186 приборов учета тепла на сумму 1,9 млрд тенге. До конца текущего года предстоит установка еще 5 064 приборов.

Кроме того, между АО «Фонд развития ЖКХ» и Европейским банком реконструкции и развития подписано мандатное письмо, предусматривающее кредитное соглашение на сумму 12,2 млрд тенге, из которых 10,2 млрд будут направлены на функционирование общедомовых приборов учета тепла, а 2 млрд – на установку автоматизированных тепловых пунктов и внедрение автоматизированных систем коммерческого учета тепла и воды.

– Напомню, что благодаря прибору учета тепла потребитель платит не по норме, а по факту потребленной энергии. Прибор учета помогает снизить расходы на тепловую энергию в регионах, где внедрен дифференцированный тариф на тепло, и улучшить качество теплоснабжения, – отметил Сергей Чайжунусов.

Кстати, согласно Закону РК «Об естественных монополиях и регулируемых рынках», прибор учета тепла обязан установить у себя дома каждый казахстанец.

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