Курултай отражает общественное многообразие – эксперт из Испании

По мнению испанского юриста, профессора конституционного права Карлоса Уриарте Санчеса, новая Конституция, вступившая в силу 1 июля, обновила структуру государственных институтов и открыла новые возможности для участия граждан в политических процессах.

Одним из ключевых изменений он назвал создание однопалатного Курултая из 145 депутатов вместо прежнего двухпалатного Парламента. Среди особенностей новой системы он также отметил избрание депутатов по пропорциональной системе в едином общенациональном округе.

«С конституционно-правовой точки зрения это масштабное изменение. Речь идет не только об изменении названия или структуры законодательного органа, но и о пересмотре парламентской модели и выстраивании новых взаимоотношений между гражданами, политическими партиями и законодательной властью», – сказал Карлос Уриарте Санчес.

По его словам, выборы в Курултай, состоявшиеся 23 августа, положили начало работе новых государственных институтов и новому этапу развития политической системы Казахстана.

«Представительная демократия не ограничивается только голосованием. Важно также участие граждан в общественной жизни, возможность выражать свою позицию, заниматься политической деятельностью и выдвигать свою кандидатуру на выборах», – отметил он.

Карлос Уриарте Санчес также остановился на участии различных групп общества в политических процессах. По его словам, новая избирательная система предусматривает механизмы, направленные на увеличение представленности женщин, молодежи и граждан с инвалидностью в государственных институтах.

Это отразилось и на составе Курултая. По итогам выборов 23 августа из 145 депутатов 49 – женщины.

«То, насколько государственные институты способны отражать многообразие общества, является важным критерием оценки их представительности. Участие женщин и других социальных групп расширяет возможности в этом направлении», – сказал испанский юрист.

Эксперт считает, что происходящие в Казахстане изменения следует рассматривать как продолжение институциональной модернизации. По его мнению, результаты новой системы будут зависеть от возможностей граждан участвовать в политической жизни, открытости государственных институтов и того, насколько в их работе учитываются интересы общества.