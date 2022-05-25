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Правительство , Экономика
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов, в рамках которого были рассмотрены отчеты о деятельности постоянных рабочих групп, ход подготовки к 34-му пленарному заседанию Совета, а также актуальные вопросы инвесторов по ведению бизнеса в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Открывая заседание, Премьер-министр РК отметил, что в настоящее время Правительством принимаются комплексные меры по сохранению и увеличению притока иностранных инвестиций.

За прошлый год в Казахстане введено в эксплуатацию 44 новых инвестиционных проекта на $3,6 млрд. На сегодняшний день дополнительно проработан пул из свыше 700 действующих и потенциальных проектов на сумму $55 млрд.

Для дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности Казахстана Правительством разработана новая Концепция инвестиционной политики до 2026 года.

«С учетом глобальных трендов будет продолжена работа по привлечению инвестиций в обрабатывающую промышленность с высоким переделом, агропромышленный комплекс, фармацевтику, транспортно-логистическую инфраструктуру и другие отрасли», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава Правительства также отметил, что сегодня Казахстан открывает новую страницу в своей истории, следуя по пути демократических и социально-экономических преобразований, заявленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в рамках концепции «Новый Казахстан».

Она охватывает все сферы жизнедеятельности общества и направлена на укрепление института законодательной власти, качественную модернизацию экономики через усиление честной конкуренции, защиту частной собственности, демонополизацию экономики.

«Все эти меры создадут широкие экономические возможности для иностранных инвесторов. В этом контексте я хотел бы еще раз отметить, что Казахстан продолжает оставаться надежным инвестиционным партнером для всех, кто приходит в нашу страну честно трудиться и зарабатывать», — подчеркнул Алихан Смаилов.

На заседании с докладами выступили заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министры национальной экономики Алибек Куантыров, экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, энергетики Болат Акчулаков, председатель правления фонда «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев и др.

Со стороны иностранных инвесторов выступили председатель правления ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов», управляющий партнер компании «EY» Ерлан Досымбеков, глава «ТотальЭнерджис» в РК Алем Фрига-Ной, представитель компании «КНАУФ» Димитри Пропп, управляющий партнер «KPMG» Сакен Жумашев, президент «GE» в России и СНГ Бела Ференци, управляющий директор «Филип Моррис Интернэшнл» Хуан Эскобар и др.

В частности, в ходе заседания было отмечено, что за прошедший период всеми ответственными госорганами и организациями, иностранными компаниями Совета были приняты все необходимые меры по исполнению протокольных поручений 33-го пленарного заседания Совета.

При этом важнейшими стратегическими целями на будущее становятся охрана окружающей среды и водных ресурсов, переход на возобновляемые источники энергии и декарбонизация экономики, чему будет посвящено 34-ое пленарное заседание Совета.

Подводя итоги заседания, Премьер-министр РК отметил, что в рамках Совета была проведена большая работа. Озвученные предложения и рекомендации будут детально проработаны Правительством.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы готовы к обсуждению всех предложений и рекомендаций иностранных инвесторов, а также возникающих вопросов, связанных с их инвестиционной деятельностью на территории Казахстана», — заключил Алихан Смаилов.

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