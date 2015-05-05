Регата поднимает паруса

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Асет КОПЕЕВ
Накануне официального открытия аквамарафона состоялся массовый сплав по реке Или, участие в котором приняли свыше 30 команд на байдарках, надувных лодках, гребных плотах и катамаранах.
За прошедшие 15 лет регата стала традиционным соревнованием водников, проходящим под девизом «Больше чистой воды под килем!». Цель мероп­риятия, проводимого по инициативе экологического союза «Табигат» при поддержке Министерства по инвестициям и развитию и акимата Алматинской области, – привлечь внимание широкой общественности к проблемам сохранения природного разнообразия Иле-Балхашского бассейна, решению вопросов трансграничных рек и развитию экотуризма.
– Наша регата – своего рода трибуна, с которой мы вновь и вновь говорим об экологических проблемах и призываем людей беречь природу, – отметил на торжественной церемонии глава экосоюза «Табигат» Мэлс Елеусизов. – Сегодня уровень воды в реке Или, которая на 80% наполняет Балхаш, значительно снизился, образовалось множество мелей. Если не принять конкретных мер, мы можем получить второй Арал. Причем проблему обмеления уникального озера необходимо решать на международном уровне.
По традиции акваралли проводится в режиме эстафеты и включает 6 этапов. Это спринтерские гонки по самым живописным местам, сплав по камышовой дельте Или, а в распоряжении любителей рыбной ловли и экзотики – казахстанская саванна от границы с Китаем до озера Балхаш. Неизгладимые впечатления оставят знаменитая скала Чертов палец и древняя переправа Чингисхана в Капшагайском ущелье, а также гигантский «Поющий бархан», расположенный в национальном природном парке «Алтын-Эмель». Протяженность всего маршрута составляет около 900 км.
Палаточный городок регаты разбит возле Писаных скал, на которые нанесены древние изображения Будды. Сюда еще 30 апреля приехали тысячи алматинцев, жителей области, а также казахстанцы из других регионов страны. В праздничные дни здесь прошли соревнования по волейболу, футболу, пейнтболу, мотородео с участием байкеров, выступления скалолазов. Состоялись также выставка ремесленников, фестиваль шашлыка и плова, вечер бардовской песни.
Помимо спортивных и культурных мероприятий в программе регаты – проведение экологических экспедиций, участники которых займутся очисткой берегов рек и озер от мусора. Завершится акваралли 31 мая на Капшагайском водохранилище, где пройдет парусная гонка и откроется летний купальный сезон.

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