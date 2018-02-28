​Регион демонстрирует рост

Во время встречи Главе государства был представлен отчет о социально-экономическом развитии Западно-Казахстанской области.

Алтай Кульгинов проинформировал Президента Казахстана о росте основных экономических показателей и ходе реализации государственных и отраслевых программ в регионе.

– Социально-экономическая ситуа­ция в области стабильная. Активно осуществляются принятые государственные программы. По результатам их выполнения в экономике наблюдаются положительные тенденции, – сказал аким Западно-Казахстанской области.

Также, согласно информации Алтая Кульгинова, по итогам 2017 года в области отмечается рост показателей в промышленности, перерабатывающем секторе и строительстве. Объем валовой продукции составил 2,2 трлн тенге.

В завершение встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.