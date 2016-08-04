​Регион, где интересы совпадают

Встреча, состоявшаяся в год празднования 25-летия установления дипломатических отношений стран Центральной Азии с США, была посвящена обсуждению актуальных вопросов безопасности, экономического развития и охраны окружающей среды, а также путей укрепления двустороннего и многостороннего взаимодействия с участием стран регио­на. В частности, как отмечается в сообщении МИДа, главы внешнеполитических ведомств Казах­стана, Кыргызстана, Таджикистана, Турк­менистана, Узбекистана и США отметили важность регионального экономического сотрудничества, развития транспортного, логистического и энергетического потенциала Центральной Азии, укрепления региональной безопасности в контексте международных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане, улучшения пограничной инфраструктуры.

Участники встречи одобрили ряд конкретных проектов общей стоимостью в 15 млн долларов. Речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса, повышении конкурентоспособности местных товаропроизводителей, снижении внутрирегиональных торговых барьеров, развитии транспорта и логистики, об альтернативных источниках энергии, о повышении энергоэффективности экономик в целом, об укреплении вклада стран региона в борьбу с меж­дународным терроризмом. Также это работа в сфере борьбы с последствиями изменения климата и координации усилий по реализации национальных обязательств в рамках Парижского соглашения. Действия направлены на укрепление существующих связей и повышение потенциала центральноазиатских государств. Делегации подчеркнули готовность к сотрудничеству с заинтересованными международными парт­нерами в целях успешной реализации намеченных проектов.

Е. Идрисов в своем выступлении отметил, что диалог «С5+1» может стать стержневым элементом укрепления сотрудничества между странами региона и США.

– Центральная Азия должна стать тем местом, где интересы ключевых стран совпадают, а не сталкиваются, – подчеркнул казахстанский министр.

Кроме того, на полях мероприя­тия в Вашингтоне Е. Идрисов и Дж. Керри обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам дальнейшего укрепления сотрудничества Казахстана и США по ключевым направлениям взаимодействия.

Также в Вашингтоне состоялась встреча Е. Идрисова с министром энергетики США Эрнестом Монизом, на которой обсуж­далось взаимодействие двух стран в области энергетической безопасности, развития экологически чистых и возобновляе­мых источников энергии и участия США в «ЭКСПО-2017».

Тема «ЭКСПО-2017» стала одной из главных и в выступлениях Е. Идрисова перед американским бизнесом. Глава казахстанского внешнеполитического ведомства проинформировал деловые круги о целях и задачах выставки, потенциальных выгодах от учас­тия США в ней.