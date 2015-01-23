Регион привлекает инвесторов 621 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Как отметил тогда на встрече губернатор Оренбуржья Юрий Берг, РФ и РК – два наиболее крупных соседа постсоветского пространства и их отношения пронизаны тесными, социально-экономическими, политическими и культурными связями. А встречи, подобные нынешним, делают их еще прочнее. При этом, касаясь взаи­моотношений с приграничной Актюбинской областью, он отметил, что за 10-летний период объем торговли с нею у оренбуржцев увеличился в 16 раз и составил несколько сотен миллионов долларов.

Прошедший инвестфорум, несомненно, дал новый импульс к тому, чтобы привлечь внимание новых отечественных и иностранных инвесторов к приоритетным секторам экономики региона. По словам заместителя акима области Гали Игалиева, сегодня индустриальный комплекс региона представлен практически всеми отраслями экономики. Хорошие перспективы для расширения сотрудничества имеются в сфере инновационного развития. В целом в области работает около 500 предприятий МСБ и крупного бизнеса, которые только в 2013 году произвели продукцию на 8,6 млрд. долларов. Основной объем промпроизводства дает горнорудный, нефтегазовый сектора промышленности. По ряду продуктов регион занимает существенную долю в ВВП страны.

В области сегодня принимаются меры по привлечению инвесторов в обрабатывающий сектор, и для этого созданы хорошие условия. Это и налоговые льготы, возврат инвестиций, упрощенный путь к освоению месторождений, софинансирование проектов со стороны СПК, закрепление за инвестором персонального менеджера, предоставление бесплатной инфраструктуры… В Актобе положено начало созданию крупной индустриальной зоны площадью 200 га, где будут размещены самые высокотехнологичные производства. В 2016 году, по словам Г. Игалиева, там завершится строительство инфраструктуры, которая будет предоставляться инвесторам бесплатно. Основной критерий подключения в индустриальную зону – это конкурентоспособность продукции и объем инвестиций в размере не менее 3 х 1 по сравнению с бюджетными инвестициями. Уже одобрены три заявки от инвесторов, начата разработка ТЭО второй индустриальной зоны в городе Алге. В настоящее время ведется поиск инвесторов среди кредиторов по 33 инвестпроектам, объем необходимых инвестиций в которые оценивается в 3,7 млрд. долларов.

Одной из интересных сфер для вложения инвестиций являются проекты по государственно-частному партнерству. Есть несколько примеров, где государство заинтересовано в поддержке. Это мусороперерабатывающий завод в Актобе, поликлиники, детсады, овощехранилища. Перспективными объектами инвестирования должны стать производства товаров для крупных потребителей региона – неф­тяных и горнорудных компаний.

Есть большой резерв по развитию казсодержания в некоторых газодобывающих нацкомпаниях по закупу товаров и услуг. Как хороший пример тому – работа АО «ТНК «Казхром». Эта компания предоставила все технические требования к нужной ей продукции, а именно – по металлическим крепям для прохода шахт, также заключен договор с Актюбинским заводом металлоконструкций (АЗМ) на 5 лет. При этом Казхром предоставил аванс на будущую продукцию. На эти средства приобретено новое оборудование, и уже второй год АЗМ выполняет заключенный контракт, тем самым работой обеспечены около 80 человек.

Как отметил Гали Игалиев, для развития инноваций и трансферта технологий в области будет создан банк идей. Потенциальный объем денежных средств на инновации составит более 2 млрд. тенге. Такую сумму инвестируют ежегодно в научно-исследовательские опытно-конструкторские работы недропользователи региона. Для обеспечения инвесторов техническими специалистами действует сеть образовательных учреждений. Разработана дуальная система образования. Также государство будет софинансировать с инвестором расходы на подготовку кадров.

Как известно, согласно ПИИР, на 2015–2019 годы регионы должны разработать кластеры, которые будут получать поддерж­ку государства в виде финансирования и административного регулирования. В связи с этим власти Актобе вместе с бизнесом, банками, госорганами уже приступили к подготовке плана действий. Определены 14 приоритетных отраслей, на которые будет направлена основная господдержка в рамках 2-й пятилетки. Из этих 14 отраслей в 8 по региону уже есть конкретные проекты на ближайшие 2 года. Кроме этого, большое внимание будет уделяться развитию энергетики по использованию месторождений газа, угля, потенциала ветра. Для работы с крупными инвесторами в области создан Центр обслуживания инвесторов, который обеспечивает полное их сопровождение по принципу «одного окна». То есть инвесторы смогут получить из одного источника всю информацию о регионе, при этом будут исключены контакты их с госорганами. Что немаловажно, все разрешительные документы, необходимые для реализации проектов, тоже можно будет получить в Центре обслуживания.



