Регион – центр: от обособленности к синхронизации

Успехи и проблемы экономических и социальных преобразований региона, модернизация нефтегазовой отрасли, которая должна стать полноправной участницей ГП ФИИР, открытый инвестиционный режим – об этом наш журналист беседует с акимом Мангистауской области Аликом АЙДАРБАЕВЫМ.

– Алик Серикович, недавно вы запустили опреснительный завод. Десять лет простоя, бесконечных разговоров – и вот пуск. Это победа?

– Можно назвать это достижением, но не победой. Совместными усилиями областного акимата, СПК "Каспий" и руководства Мунайлинского района опреснительный завод «Каспий» начал подачу воды в три поселка области: Баскудык, Мангистау и Кызыл-Тобе. Его мощность пока доходит до 5 тысяч кубов воды в сутки. В ближайшее время планируется довести эту цифру до 8 тысяч кубов, что позволит подключить к системе водоснабжения еще и поселок Атамекен.

С его пуском мы, к сожалению, не решили проблему с водоснабжением. Еще много предстоит сделать больших и маленьких дел, чтобы сказать: "Победа!" Ведь дефицит питьевой и просто воды составляет 40 тысяч кубометров в сутки. Если ничего не делать, то к 2020 году он поднимется к цифре в 70 тысяч кубометров.

Но вернемся к опреснительному заводу. Запустили его за счет собственных сил, без помощи республиканского бюджета. Проектная мощность – 40 тысяч кубометров, но она будет достигнута только к 2020 году.

– А что мешает выйти сразу на отметку в 40 тысяч?

– Требуются инвестиции. Достигнута договоренность с Правительством о первом транше по республиканской программе "Ақ бұлақ". Но это в будущем, а пока все делалось на фоне разговоров о том, что завод надо похоронить, его технология устарела и никогда не работала. Оказалось, все не так. Прекратились разговоры, и возня закончилась после того, как засучили рукава и начали крутить гайки, менять электродвигатели… Появилась конкретная единица производства.

Ситуация с доступом населения к качественной питьевой воде в регионе – одна из самых проблемных в стране: 74,2% сельских населенных пунктов и один из трех городов региона его просто не имеют. Но у нас есть и четкое понимание решения проблемы. И это главное.

– Как бы вы охарактеризовали сегодняшнее состояние экономики области? Можно сказать, что кризис ей не грозит?

– В целом социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в области стабильная. По основным макроэкономическим показателям наблюдается положительная динамика. Растет численность населения. Сегодня у нас проживают 595 тысяч человек, ежегодные темпы роста составляют почти 4% – это практически уровень Астаны.

Стабильно увеличивается валовой внутренний продукт. По итогам 2013 года он составил 1 триллион 880 миллиардов тенге. При этом по объему ВРП на душу населения область занимает четвертое место среди регионов республики – 18 тысяч долларов. За первое полугодие текущего года объем промышленной продукции составил 1 триллион 230 миллиардов тенге, в том числе продукция горнодобывающей промышленности – 1 триллион 100 миллиардов тенге, обрабатывающей промышленности – 48 миллиардов тенге. Добыто 9,1 миллиона тонн нефти, 1 миллиард кубических метров природного газа. Объем строительных работ составил 56 миллиардов тенге, или увеличился на 2% к уровню прошлого года.

Большое внимание в нашей работе мы уделяем инвестициям, которые по сравнению с прошлым годом возросли на 23% и составили в первом полугодии 215 миллиардов тенге. Объем на душу населения составил 1,5 тысячи долларов, и по этому показателю наша область занимает второе место в стране, превышая среднереспубликанский уровень более чем в 2 раза.

И останавливаться на достигнутом не собираемся. В частности, с апреля текущего года мы работаем совместно с группой экспертов советника Президента Республики Казахстан Тони Блэра. Осенью завершится первый этап, по итогам которого мы планируем провести презентацию Мангистауской области для зарубежных инвесторов и выступить с конкретными предложениями вложения средств в привлекательные секторы экономики нашего региона.

Второй большой центростремительной силой привлечения инвестиций является ГП ФИИР. В Карту индустриализации страны от нашей области включен 31 проект с общей суммой инвестиций 243 миллиарда тенге. Реализация данных проектов позволит создать дополнительно 6 тысяч новых рабочих мест. Хотел бы также отметить, что по Карте индустриализации в текущем году было запланировано завершение в регионе 2 проектов. Однако по итогам мониторинга мы дополнительно включили в Карту еще 10 проектов общей стоимостью 18 миллиардов тенге.

– Как получилось так, что Мангистау выпал из активных игроков в программе ФИИР?

– В первой пятилетке ФИИР нефтегазовый сектор оказался в подвешенном состоянии, то есть вне индустриализации, как бы сам по себе. Все соглашались – это самая настоящая индустриальная отрасль, но не приоритет. Но надо понимать, что Казахстан большой и все регионы отличаются друг от друга разными условиями, в том числе исторически-сложившейся инфраструктурой и специализацией. В Мангистауской области экономика развивалась в основном за счет нефти и газа. Их исключили из программы, и это было несправедливо, если не сказать жестче. И только после того как президент Нурсултан Назарбаев на саммите "Казахстан – Россия" в Екатеринбурге заявил: нефть и газ – это наши конкурентные преимущества, и на этой базе мы должны диверсифицировать экономику. А еще предложил следующий саммит провести в Атырау и посвятить его инновациям в нефтегазовой отрасли, ситуация поменялась кардинально.

Все начали признавать, да – нефтянка это наш приоритет, это индустрия и проекты, связанные с нефтью и газом, будут присутствовать во второй пятилетке. Кстати, когда Кашаган не запустился, то поступила команда срочно поднять добычу на действующих месторождениях. И мы это сделали. Стало понятно, что нефтянка сама по себе тоже не может работать. Нужно внимание, как со стороны государства, так и инвесторов. Нельзя просто приоткрыть задвижку и получить дополнительные тонны нефти. Единственная область – Мангистауская – дала рост промышленного производства 4%, когда в других регионах – ноль целых и несколько десятых.

За счет чего, спросите вы. Видели и знаете – сколько "КазМунайГаз" и его дочерняя компания – РД КМГ вкладывали в модернизацию. Компании "ОзеньМунайГаз", "МангистауМунайГаз", "Каражанбас" – по всем этим крупным компаниям идет рост добычи – заметьте, на старых месторождениях. Мы изыскали резервы и увеличили добычу. Вот пример того, что никогда нельзя забывать про "локомотив" отрасли. Надо к нему относится бережно.

– Если конкретнее, что надо сделать в будущем для улучшения ситуации в нефтегазовой отрасли в целом и в нефтяном регионе в частности?

– Хватит всем заниматься всем. Требуется специализация. Не надо строить коровники везде. Где возможно развитие КРС, там пусть они будут. Мы в области определились четко со своей специализацией. Первое – развитие традиционной базовой отрасли области, то есть нефтегазовой. Второе – создание нефтесервисного кластера. Третье – транспорт и логистика. Четвертое – строительная индустрия. Пятое – туризм. Это и есть наши основные конкурентные преимущества, способные дать импульс развитию не только области, но и всей страны.

– С первой специализацией все ясно, а вот вторая – создание нефтесервисного кластера – требует разъяснения.

– Кластер будет включать машиностроительные предприятия по выпуску нефтяного оборудования. Это инжиниринг, научные центры, привлечение инженерно-технической рабочей силы, в том числе и иностранной. Это строительство соответствующей инфраструктуры и комфортного жилья. Центр будет обслуживать не только наш регион, но и Атыраускую область, Россию и Азербайджан. Вот такая амбициозная задача.

Третье направление – развитие транспортно-логистического потенциала. Здесь мы не открываем америк. Проведена большая работа. В частности, речь веду о строительстве железной дороги Жезказган – Бейнеу, автомобильной дороги Бейнеу – Актау, расширении портов, строительство дополнительных паромных переправ.

Уникальное конкурентное преимущество нашей области – морские порты Каспийского моря. Мы единственные в стране, имеющие обширную береговую линию. Морские порты Мангистау – наше ключевое экономическое преимущество. Мы обязаны их развивать динамичными темпами. Это веление времени, экономическая необходимость и новые рабочие места.

Так, по поручению Президента продолжается реализация проекта по расширению морского порта Актау в северном направлении. Увеличена его пропускная способность с проектных 12,5 миллиона тонн грузов до 16 миллионов тонн. В следующие два года мы ожидаем ввод в эксплуатацию трех причалов, в том числе двух универсальных и одного зернового мощностью 1 миллион тонн в год. Расширение порта позволит достигнуть мощности 22 миллиона тонн в год, а это немало. Уже сегодня порт Актау занимает первое место среди портов Каспийского моря по перевалке грузов. И это конкурентное лидерство мы удержим.

Морской порт Баутино – еще одна база поддержки морских нефтяных операций в казахстанском секторе Каспийского моря. Здесь создана достаточная инфраструктура для поддержки морских операций с наличием причалов протяженностью более 3 тысяч метров.

Порт Курык – будущий мощный центр поддержки сервисных и торговых операций на Каспии имеет мощный потенциал, который предстоит еще раскрыть. Ближайшим этапом является развитие судостроительных и судоремонтных производств, паромных перевозок. Компания "КазМунайГаз" стала инициатором проекта "Строительство судостроительного/судоремонтного завода в селе Курык" Каракиянского района, общая стоимость проекта – 42 миллиарда 600 миллионов тенге.

Поэтому вторая пятилетка ГП ФИИР будет отличаться, и об этом тоже говорил Президент, конкретным использованием преимуществ каждого региона. Это в равной степени относится и к Мангистауской области.

– Вводом каких предприятий вы гордитесь? На какие проекты возлагаете особые надежды?

– Есть и такие. Это, прежде всего, Специальная экономическая зона "Морпорт Актау". По итогам 2013 года на территории СЭЗ зарегистрированы 23 компании. Им предоставлено право долгосрочной аренды на земельные участки общей площадью 625 гектаров. Общий объем инвестиций в экономическую зону – 24 миллиарда тенге. Количество новых рабочих мест достигло 1 тысячи человек. Объем выпущенной продукции около 195 миллиардов тенге. С момента создания СЭЗ "Морпорт Актау" в бюджет поступило налогов на сумму 9 с половиной миллиардов тенге. На стадии реализации 0 16 проектов, в том числе с запуском в 2014 году – 3 проекта. В следующем году – 13 проектов.

В рамках диверсификации экономики в области планируется размещение крупных производственных комплексов, продукция которых будет ориентирована на внешние рынки. В первую очередь, это казахстанско-испанское предприятие "Индокс Самрук Казахстан", которое наладит выпуск газового оборудования.

Инвестиции в данный проект составят 534 миллиона евро. В результате более 3 тысяч мангистауцев будут обеспечены стабильной работой.

Не менее интересны проекты из нефтехимии. Например, подписаны соглашения о строительстве в Курыке завода по производству метанола, где инвестиции составят 700 миллионов долларов, и завода по производству сжиженного газа с суммой инвестиций в 200 миллионов долларов. Инвесторами выступают малайзийские холдинги.

– Позвольте вас процитировать. "Когда Кашаган не запустился, то поступила команда срочно поднять добычу на действующих месторождениях. И мы это сделали", – с гордостью констатировали вы. Но не надо забывать о коэффициенте извлечения нефти (КИН). У нас он составляет 0,3 процента. Это значит, что из всех геологических запасов нефти и газа мы сегодня имеет возможность извлекать только 30%. А в мире – 0,5–0,6.

– Никто и не забывает. Почему такая разница? Как другие страны достигли таких высоких показателей? В международной практике поддержание пластового давления осуществляется не только за счет закачки воды, но и с добавлением различных полимеров. И предприятиями региона уже начаты работы по данному направлению. По заказу АО "МангистауМунайГаз", институтами АО "КазНИПИмунайгаз" (АО "КИНГ") и CPTDC успешно выполнены лабораторные исследования на кернах с целью выбора реагентов для полимерного заводнения. Подобраны опытные участки на месторождении Каламкас. Уже в этом году здесь намечается проведение опытно-промышленных испытаний. Надеемся получить хорошие результаты.

В целом результаты геолого-гидродинамического моделирования показывают, что применение полимерного заводнения позволит увеличить КИН на 12%. Это означает, что при существующем КИН – 31% окончательный его показатель достигнет 43%. Уверен, это вполне достижимо.

Сегодняшний уровень остаточных извлекаемых запасов нефти по Мангистауской области составляет 662 миллиона тонн, а с учетом роста КИН на 12%, есть возможность увеличить уровень запасов на "старых" месторождениях на 79 миллионов тонн, что сравнимо с открытием нового месторождения, к примеру, как Кумколь. Такое увеличение КИН окупит все затраты на создание производств необходимых полимеров и других химреагентов. В связи с этим мы уже получили предложения от инвесторов по развитию нефтехимии. Китайские и французские производители полимеров заинтересованы в создании таких производств. Если есть конкретные предложения – мы ведем предметный разговор с инвесторами.

Когда выстраиваешь инвестиционную деятельность в регионе, важно осознать – конкуренция за инвестора сейчас идет не только между странами, но и казахстанскими регионами. Мы настроены на честную победу и готовы стать площадкой для проведения инновационных экспериментов страны. Энергосберегающие технологии, "зеленая" экономика, альтернативная энергетика – все это важно, чтобы конкурировать за инвесторов, за людей, которые готовы жить и работать в Мангистау.

– С каких экологических проблем удалось снять определение "острая"?

– Никаких. Экологические проблемы есть, как есть и понимание, как их надо решать. В текущем году на реализацию работ по охране окружающей среды в областном бюджете предусмотрены 275 миллионов тенге. Продолжаются работы по стабилизации уровня жидкой фазы искусственного озера Кошкар-Ата. Проводится работа по пескозадержанию и восстановлению растительного покрова песчаных массивов Бостанкум, Туйесукум и Кызылкум.

Разрабатываются технико-экономические обоснования строительства полигонов захоронения твердо-бытовых отходов в селах Жынгылды, Тущыкудук, Шайыр Мангистауского района, Мунайшы, Болашак Каракиянского района, Боранкул Бейнеуского района и Кызылозен Тупкараганского района.

– Не могли бы остановиться подробнее на хвостохранилище "Кошкар-Ата".

– Пять лет назад проведены работы по рекультивации двух радиационно опасных участков площадью 65 гектаров за счет средств республиканского бюджета. В целях предотвращения распространения химических и радиоактивных веществ ежегодно занимаемся стабилизацией уровня жидкой фазы хвостохранилища, куда ежегодно закачиваются 6,3 миллиона кубических метров дочищенной воды. На сегодня подготовлено и утверждено ТЭО, получено заключение госэкспертизы. Начало же самой рекультивации запланировано на 2015 год и обойдется это казне в 33 миллиона тенге.

Есть и другая экологическая проблема – амбары на промыслах. По данным на апрель 2013 года, около 600 гектаров земли в области покрыто отходами нефти. Существует опасность загрязнения вод Каспийского моря при затоплении законсервированных нефтяных скважин. Есть реестр проблем, которые мы поступательно решаем.

– Трудовые конфликты стали характерной особенностью региона. Что стоит за ними – тень Жанаозеня, неумение власти договариваться или… Или что-то обыденное – простой эгоизм человека – устроиться работать в нефтянку, где больше платят, где все стабильно?

– Первый парадокс: трудовые конфликты возникают там, где самая высокая заработная плата. Второй – в область, где суровый климат и не хватает работы, наблюдается мощный миграционный поток.

Противостояние труда и капитала присутствовало всегда и будет в будущем. Это неизбежная особенность современной экономики. Нет ни одной страны, которая избежала бы трудовые споры на предприятиях. Более того, даже в благополучных европейских странах сегодня наблюдаются трудовые конфликты. Это нормальный и естественный процесс. Всегда нужно помнить важнейший аспект – соблюдение законности, поэтому во всех спорах закон должен быть един для всех: работодателей, рабочих, профсоюзов.

Что же касается Жанаозена, то после событий КМГ, РД КМГ, "Самрук-Казына" полностью пересмотрели свои подходы в работе с персоналом. Постоянно проводится разъяснительная работа, организовывается правовой всеобуч работников крупных промышленных предприятий основам трудового законодательства. Повышение квалификации руководителей и специалистов по социально-трудовым отношениям. На постоянной основе проводятся курсы медиации, навыкам кризисных переговоров и управления персоналом.

Благодаря Правительству полностью обновляется город Жанаозен. В рамках Комплексного плана развития города Жанаозена до 2020 года и Программы развития моногородов на развитие города только в 2014 году фактически направлено 11,2 млрд. тенге. В городе полностью модернизирована система ЖКХ, строятся больница, школа, детские сады. Кстати, через два года дефицит мест в детских садах будет полностью ликвидирован. Модернизируется система водоснабжения. Город преобразился. Десять дней назад был в Жанаозене, встречался с людьми.

– Интересно, вопросы, на которые вам пришлось отвечать, изменились?

– Один остался неизменным – как попасть на работу в нефтяную компанию? Все другие имеют вариации.

– Претерпели ли изменения миграционные потоки?

– Нет. Мигранты приезжают в другие регионы, а потом, как правило, оказываются в нашей области. Это приводит в нагрузке на бюджет, жилищный фонд и на всю инфраструктуру области. Сейчас мы решили взять в свои руки процесс управления внутренней миграцией. Так Жанаозен и поселок Жетыбай, согласно генеральному плану развития, ограничили в рамках сегодняшних границ. Причина одна – нет перспектив для получения рабочих мест.

Пора понять – можно нарисовать красивый генплан с улицами и площадями, но при этом нужно всегда помнить о создании рабочих мест, модернизации социальной инфраструктуры.

– Молодежная политика – какие революционные движения происходят здесь?

– Наша первостепенная задача – увеличить занятость среди молодежи. И это вряд ли можно назвать революцией. Открытие новых предприятий, о которых я говорил ранее, позволят нам создать новые рабочие места. Большие проекты в нашей и соседней Атырауской области ставят перед нами задачу подготовки специалистов определенного профиля и квалификации. Прежде всего мы должны ответить на вопрос: что сделано для удовлетворения растущих потребностей экономики региона в профессиональных кадрах?

Во-первых, в текущем учебном году в целях повышения конкурентоспособности специалистов во всех колледжах области введено дополнительное изучение английского языка. Во-вторых, мы перенимаем международный опыт сотрудничества учебных заведений и предприятий. И партнерство дало свои позитивные результаты, за последние три года число студентов, обучающихся за счет предприятий, возросло с 52 до 227. Внедряются элементы дуальной системы обучения в 8 колледжах по 11 специальностям. С нового учебного года планируется внедрение элементов дуальной системы обучения еще в 7 колледжах.

В-третьих, пересматривается перечень специальностей с учетом потребностей экономики региона, по результатам которого введены востребованные на рынке специальности, такие как техник по связи, техник по эксплуатации газовых объектов, наладчик оборудования и другие. Кроме того, на базе Актауского тренингового центра, который был создан Фондом образования Нурсултана Назарбаева, акиматом Мангистауской области, консорциумом норвежских компаний, в качестве пилотного проекта запланировано обучение целевой группы из 20 сварщиков и монтажников с выдачей сертификата международного образца и последующим трудоустройством. На эти цели выделено 32 миллиона тенге.

Есть еще и в-четвертых, в-пятых… Проблема многоплановая. Иностранные компании в отличие от большинства отечественных предприятий предъявляют в соответствии с международными стандартами жесткие требования к квалификации специалистов. На современном дорогостоящем оборудовании специалисту с низкой квалификацией делать нечего. В результате, выпускники наших колледжей испытывают серьезные затруднения по трудоустройству.

Слабый уровень материально-технической базы колледжей, нехватка опытных кадров инженерно-преподавательского корпуса, несистемное взаимодействие производственных предприятий и вузов, отсутствие современных стандартов и методик – все это негативно отражается на качестве подготовки кадров. Так, затраты на обучение одного студента колледжа по госзаказу составляют, в среднем, 100 тысяч тенге на год (в нее входит оплата труда преподавателя, техническое оснащение и так далее). Между тем инвестиции крупных нефтегазовых компаний в обучение собственных специалистов в тренинговых центрах составляют порядка 2 миллионов тенге.

– Во время вашего общения с населением одним из обсуждаемых стал вопрос о высоких ценах на продукты. Не все здесь зависит от акимата, но… Как обуздать цены?

– Данный вопрос мы решаем на системной основе. Во-первых, это мониторинг. В начале этого года мы создали штаб по мониторингу и недопущению роста цен на социально-значимые товары; был создан специализированный интернет-ресурс, где жители области могут направлять жалобы на необоснованное повышение цен, организовываем выезды на места.

Во-вторых, многие знают, что большой перечень продуктов не производится в Мангистау. Сегодня мы не говорим, что наладим их производство и закроем этот вопрос. Природно-климатические условия не позволят. Так что завозили и будем завозить, но… Но берем на себя задачу оптимизировать этот вопрос. Разработана стратегия продовольственной безопасности. В первую очередь строим сегодня логистические терминалы-склады, которыми ранее область не располагала. Что нам это даст?

Первый из них, который мы строим с помощью азербайджанских инвестиций, позволит нам стать перевалочным пунктом для продовольственных товаров со стороны Азербайджана для всего региона. Отсюда поставки фруктов будут идти в Атыраускую и Актюбинскую области. Есть договоренности о подобных поставках и со стороны Ирана. Развитие портов и строительство складов приведет к расширению товарных потоков и снижению цены, особенно на продукты питания. А еще на повестке дня – расширение товарооборота с Туркменистаном.

– Но мясо в регионе будут производить свое?

– Непременно. Через СПК мы наладили закупку мяса у фермеров для поставки на производственные столовые нефтяных компаний Ранее производители теряли половину рыночной цены из-за перекупщиков. Теперь все изменилось. У мангистауских фермеров появились мощные стимулы для разведения скота.

Надо трезво оценивать и понимать, рост производства мяса в регионе ограничен объемом пастбищ и воды. Согласно нашим расчетам, область может произвести только 10% от потребностей. И мы готовы нашим фермерам помочь.

Недавно я посетил фермерское хозяйство Ханбекгуль, где мы установили совместно с Казатомпромом электростанцию на солнечных батареях. Хозяйство от благ цивилизации отделяют сотни километров. Тянуть туда электролинию нецелесообразно. Пилотный проект изменил жизнь фермеров. Теперь у них появился холодильник, возможность смотреть телевизор, механизировать свое хозяйство, да и просто иметь горячую воду. И самое главное, раньше здесь жили только родители, теперь остаются и дети, невестки не стремятся в город.

В рамках сотрудничества с Казатомпромом акимат на долгосрочной основе будут устанавливаться аналогичные генераторы альтернативных источников энергии для фермеров, которые занимаются отгонным животноводством . Это наш вклад в идею ЭКСПО-2017 и конкретный пример применения зеленых технологий.

– А какие сейчас потребности у области в жилье?

– В нынешнем году по всем направлениям программы "Доступное жилье-2020" планируется ввести всего 487 тысяч квадратных метров жилья, из которых за отчётный период введено 280 тысяч квадратных метров, что на 30% больше аналогичного уровня 2013 года и на 14,7% установленного плана. В частности, с начала года в Актау сданы в эксплуатацию 5 новых 40-квартирных домов. В текущем году госпрограмма будет активно реализовываться на территории 32 "А" микрорайона Актау на общей площади 24 гектара. Мы и дальше будем только наращивать объемы по вводу жилья. Но для строительства жилья земельные участки должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой. В этом направлении мы вкладываем значительные инвестиции. К примеру, в прошлом году было выделено около 2 миллиардов тенге, а уже в текущем году – почти 3 миллиарда тенге. Для наращивания темпов также увеличены бюджетные инвестиции на разработку новых проектов.

Высокие темпы прироста населения не позволяют нам расслабиться в этом вопросе.

– Есть такое модное слово "форсайт", и означает оно взгляд в будущее, а если более точно – формирование долгосрочных приоритетов. Ваш форсайт – каков он?

– Вот четыре предложения.

Парадигма задач, которые нам предстоит решать, качественно изменилась.

Суть экономической политики Нового курса – всеобъемлющий экономический прагматизм. Фактически, это кардинальная ломка наших сегодняшних взглядов и подходов.

Внутри страны мы должны создавать "инфраструктурные центры", для "покрытия" удаленных регионов или регионов с недостаточной плотностью населения жизненно важными и экономически необходимыми объектами инфраструктуры.

Как вы понимаете, они взяты из Стратегии "Казахстан-2050". Этих предложений можно было процитировать сто. А разделы об инновациях, о конкуретоспособности страны, о путях вхождении в 30-ку – это форсайт чистой воды.

Требуется одно – нужно системно, грамотно и много работать. Главное – в отношениях региона и центра мы должны перейти от обособленности к синхронизации и преемственности действий/;последовательности в решениях

– Ваша команда вас понимает, слышит? На кого вы делаете сегодня ставку?

– Прежде всего ориентируюсь на профессионалов. Моя политика известна – ставка на местные кадры. И конечно, обязательное условие – обучение молодых. Около 30 человек, начиная от специалистов сельских акиматов и заканчивая акимами городов и районов и моими заместителями, сегодня обучаются современному формату управления регионом, повышают свою квалификацию. Программа магистратуры дает практические инструменты для реализации важнейших государственных задач и программ. Не остался в стороне и социальный блок – обучение менеджменту в сфере здравоохранения проходят врачи. Сейчас и в будущем мы будем опираться на местные кадры. Региону нужны компетентные и прагматичные специалисты, ориентированные на результат.

– Модные рейтинги вас то поднимают на первые строчки, то не замечают. Как вы относитесь к подобным "играм" политологов?

– Если эти рейтинги есть, то они кому-то нужны.

– И традиционный в нашем разговоре вопрос: что читаете, если не секрет?

– Роман Бернарда Вербера "Муравьи". А еще недавно подарили книгу казахстанского автора "Золотая осень Алтая" Алибека Аскарова. Тоже очень увлекательное повествование.