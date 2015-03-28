Свежий выпуск Регион уникальных возможностей Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Новая площадь областного центра, получившая название «Наурыз», построена два года назад и является частью этноисторического комплекса «Қазына», украсившего новый Каратауский район Шымкента. Она стала одним из излюбленных мест народных гуляний, все важные события и массовые общегородские праздничные мероприятия отныне проходят именно здесь.

Поприветствовать Главу государства собралось более 10 тыс. человек. Обращаясь к собравшимся, Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев с наступлением весеннего праздника Наурыз.

– В вашем регионе праздничные мероприятия начинаются за девять дней до главного праздника, – отметил Нурсултан Назарбаев. – Хорошим начинанием является придание каждому дню своего значения и посвящение его добрым делам, благодаря чему Наурыз становится настоящим праздником доброты. Это хороший пример другим регионам страны.

Президент отметил особое внимание, уделяемое государством вопросам образования, здравоохранения, молодежной политики.

– Сегодня здесь присутствует большое количество молодых людей, – сказал Глава государства. – Для того чтобы наша молодежь получила хорошее образование, мы строим новые детские сады, школы, университеты. В рамках программы «Балапан» дошкольным образованием охвачено 70% детей области. Кроме того, уровень материнской и детской смертности снизился на 20%. Благодаря тому что в каждой области уделяется большое внимание вопросам развития медицины, средняя продолжительность жизни казахстанцев достигла 70 лет. Считаю, что это большой успех и показатель развития нашей страны.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что, несмотря на кризисные явления во всем мире, Казахстан продолжает свое поступательное развитие, о чем говорят и высокие социально-экономические показатели региона. По территории Южно-Казахстанской области проходят крупные железнодорожные магистрали, построен международный транзитный автокоридор Западная Европа – Западный Китай, реконструируется аэропорт. Как напомнил Президент, область стала мировым центром уранового производства. Сегодня рудники региона обеспечивают 35% глобальной добычи урана, занимая первое место.

Завершая свое выступление, Глава государства напомнил жителям региона о новых целях и задачах, призвал продолжить работу по всем направлениям и пожелал собравшимся успехов и благополучия.

Председатель областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов, член Ассамблеи народа Казахстана Марина Лимаренко, член Союза молодежи Жандос Осербаев поблагодарили Главу государства за его неустанный труд по продвижению экономических и социальных реформ, заботу о людях старшего поколения, создание возможностей для профессионального и творческого роста молодых казахстанцев, приверженность принципам толерантности и торжеству дружбы народов.

Торжественное мероприятие продолжилось театрализованным представлением и концертной программой. В рамках праздника состоялось театрализованное представление «Ата-бабалар арманы». Горожане и гости насладились музыкально-хореографической композицией «Бірлігіміз жарасқан», с удовольствием слушали попурри песен Шамши Калдаякова и известные песенные композиции разных народов, дружно пели полюбившиеся в народе песни «Нұрын шашқан Оңтүстік» и «Мәңгілік ел».

Накануне визита Главы государства вокруг площади, на которой происходило торжественное действо, завершилось строительство этно-исторического комплекса «Казына», занимающего территорию в 75 га. Теперь в единый архитектурный ансамбль объединены памятник «Байдибек би», площадь «Наурыз», историко-краеведческий музей, центр обычаев и обрядов, ипподром. Архитектурный облик комплекса дополняет и озеро Жайлаукөл, на берегах которого обустроен казахский аул.

В этнопарке вдоль аллеи установлено 27 макетов историко-архитектурных памятников региона. В центре находится большой разноцветный фонтан, вокруг которого сооружены ротонды. Все, кто въезжает в Шымкент со стороны Алматы, непременно обратят внимание на монументальное сооружение, посвященное 550-летию Казахского ханства. Монумент высотой 15 метров представляет собой две сплетенные арки, украшенные казахским национальным орнаментом. В середине установлена пирамидальная композиция, на ее краях – барельеф и надпись «Қазақ хандығына 550 жыл», а также цитата Нурсултана Назарбаева на двух языках – «550-летие Казахского ханства – это возвеличивание национальной истории и достойная оценка сегодняшних славных высот».

После торжественного мероприятия на площади «Наурыз» Глава государства отправился в национальный теннисный центр, где он ознакомился с деятельностью спортивного комплекса, направленного на популяризацию большого тенниса. Там же состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с ведущими спортсменами Южно-Казахстанской области, среди которых победители и призеры международных соревнований.

Президент пожелал собравшимся успехов и достижения высоких спортивных результатов. А спортсмены, в свою очередь, поблагодарили Главу государства за постоянную поддержку и внимание к вопросам развития физической культуры и спорта в республике.

Теннисный центр в Шымкенте – сам по себе замечательное свидетельство этой поддержки. Он построен Федерацией тенниса Казахстана по поручению Главы государства. Комплекс занимает площадь 6 га и состоит из 12 открытых и 4 закрытых кортов. Более 300 детей занимаются здесь на постоянной основе. За три года проведено 14 международных турниров.

Подводя итоги поездки в Южный Казахстан, Президент подчеркнул, что Южно-Казахстанская область является крупнейшей в стране – в ней проживает около 17% всего населения страны. Неудивительно, что государство уделяет большое внимание развитию региона.

– Мы прилагаем необходимые усилия для того, чтобы Шымкент стал городом-миллионником, – отметил Глава государства. – Он растет, в нем возводится новый административно-деловой центр. Улучшается инфраструктура региона. Через область проходят автомобильные и железнодорожные магистрали, газопроводы. Это способствует развитию бизнеса и в целом повышению благосостояния населения.

Также Глава государства обратил внимание на приоритетное развитие агропромышленного комплекса, подчеркнув, что область имеет все условия, чтобы стать настоящей «фабрикой» по производству овощей и фруктов. На это выделяются значительные средства, и уже идет хорошая отдача.

– Мы видим внедрение современных технологий, за счет чего наращивается производство. Так, за пять лет объем выпуска сельхозпродукции вырос в 2,5 раза, в результате чего часть ее область стала направлять на экспорт. Кроме того, динамично развивается животноводство. Вся эта работа будет продолжена, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев напомнил, в нынешнем году наша страна отметит ряд важных исторических дат, включая 550-летие Казахского ханства, 20-летие АНК. Они будут способствовать укреплению единства народа, взаимопонимания и толерантности.