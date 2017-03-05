​Региональная безопасность

Избрание Казахстана в 2016 году на пост председателя Гаагского кодекса поведения – второе наз­вание Международного кодекса поведения против распространения баллистических ракет – стало еще одним признанием вклада нашей страны в укрепление международной безопасности и нераспространение оружия массового уничтожения. Это соответствует стратегическим подходам Президента Казахстана Нурсултана­ Назарбаева, в том числе целям Манифеста «Мир. XXI век».

По инициативе нашей страны как председателя на период 2016–2017 годы и совместно с Фондом стратегических исследований Франции, а также при поддержке Европейского союза в Алматы был организован региональный семинар. Он собрал около 50 представителей из азиат­ских стран: это Китай, Пакистан, Малайзия, Вьетнам, Бутан, Непал и другие, до настоящего времени не присоединившиеся к ГКП, а также государства – участники Кодекса. В мероприятии также принял участие посол МИД Польши Марек Щигель, который примет председательство в ГКП у Казахстана в июне нынешнего года, представители Европейского союза, президент Фонда стратегических исследований Франции Х. Паско, а также руководитель Контактного пункта при МИД Австрии, выполняющего функции Секретариата ГКП.

Председатель Гаагского кодекса поведения – постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Кайрат Сарыбай рассказал о проделанной работе на этом посту и о приоритетах деятельности на оставшийся период председательства. Важным итогом работы явилось принятие в ходе 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции в поддержку ГКП, которую Казахстан внес на рассмотрение. По итогам голосования резолюция была принята абсолютным большинством голосов государств – членов ООН (166 голосов). Соавторами этого документа выступили 77 государств, что является своеобразным рекордом, а поддержали ее наибольшее число государств за всю историю принятия данной резолюции в рамках ГА ООН с 2004 года.

В качестве председателя ГКП Казахстан провел серию консультаций с такими важными с точки зрения ракетных программ странами, как Китай, Иран, Пакистан, Индонезия, Бразилия, Мексика и Израиль, и продолжит работу, направленную на расширение членского состава и универсализацию режима, укрепление доверия между государствами путем обмена предварительными уведомлениями о пусках баллис­тических ракет и представления ежегодных деклараций о национальных ракетных программах.

Участники семинара выразили признательность за организацию мероприятия и высоко оценили вклад Казахстана в деятельность Кодекса и активность нашей страны на международных площадках.