Фото: акимат Нур-Султана
Общество
Региональные сельскохозяйственные ярмарки стартуют в Нур-Султане

В Нур-Султане стартуют ярмарки сельскохозяйственной продукции с участием товаропроизводителей из регионов. Они будут проходить каждую субботу и воскресенье до 13 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Открывает сезон Туркестанская область – завтра, 27 августа. Более 70 сельхозпроизводителей из региона представят 535 тонн своей продукции. 

«Сельхозтоваропроизводители Туркестанской области представят 113,5 тонны мяса и мясопродуктов, 165,5 тонны овощей, 23 тонны картофеля, 72 тонны молочных продуктов, 69 тонн бахчевых, 34 тонны фруктов, 8 тонн меда, 31 тонну фруктовых соков и консервированных продуктов, 11 тонн рыбы, 20 тысяч штук яиц и 2 тонны хлебобулочных изделий. Реализовывать их будут по ценам ниже рыночных на 15-20%. Ярмарка будет сопровождаться концертной программой», – сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Нурбол Бекмуратов на онлайн-брифинге в акимате.

Отметим, что в этом году по многочисленным просьбам жителей локация проведения сельхозярмарок переместилась с площадки у ТРЦ «Хан шатыр» на территорию напротив ледового дворца «Барыс Арена».

Как сообщил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Куаныш Сапаров, ярмарки в столице будут проводиться также на площадке возле стадиона «Астана-Арена» по проспекту Туран, 48.

«В целом еженедельные сельскохозяйственные ярмарки начали свою работу 11 июня текущего года. Участие в них принимали товаропроизводители из Акмолинской и Карагандинской областей, а также СКО. Только за 2 дня на ярмарке реализовывалось 100 тонн продукции. Кроме того, в столице, на территории двух районов, проводятся ярмарки выходного дня. В районе Есиль по адресу: улица Сауран, 7. Дни проведения: суббота-воскресенье», – сообщил Сапаров.

В районе Алматы ярмарка проходит по улице Жургенова, 27. Дни проведения: суббота-воскресенье.

В ярмарке принимают участие оптовые поставщики продовольственных товаров, крестьянские хозяйства из близлежащих районов Карагандинской и Акмолинской областей, а также оптовики рынка «Шапагат».

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