Региональные власти пытаются выяснить, что мешает ходу реконструкции автомобильной дороги Кызылорда – Жезказган, одной из самых «убитых», но востребованных населением трасс
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Наталья Денисова, Кызылординская область
Про эту реконструкцию некоторые СМИ шутят, что она – «по миллиону долларов за километр». И стройка действительно дорогая. Национальная компания «КазАвтоЖол» подписала с Европейским банком реконструкции и развития соглашение о реализации этого дорожного проекта стоимостью 240 миллионов долларов. Общая протяженность участка автомобильной дороги республиканского значения Кызылорда – Жезказган составляет 424 километра, в том числе 216 километров приходятся на территорию Кызылординской области. Стартовал этот проект с приаральского региона.