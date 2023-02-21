Но удачно ли стартовал? На днях в ходе совещания в областном акимате аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев отметил, что работа по восстановлению дороги, соединяю­щей область со столицей и соседними регионами, находится на личном конт­роле Президента страны. Ее модернизация позволит не только урегулировать пассажирское сообщение, но и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Кызыл­ординской области.

– На прошлой неделе первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Казахстана Габит Сыздыкбеков посетил наш регион с рабочим визитом и ознакомился с ходом строительства автодороги, – сообщил Нурлыбек Налибаев. – И выяснилось, что в реализации проекта имеется ряд нерешенных проблем. Подрядные организации по двум лотам до сих пор не определены. Кроме того, в прошлом году дефицит битума по стране стал серьезной проблемой. По имеющимся данным, по четырем лотам дороги Кызылорда – Жезказган необходимо для полноценной работы 50 тысяч тонн битума, в настоящее время в регион поставлено только 13 тысяч тонн.

К тому же при транспортировке материалов, необходимых для реконструкции жезказганской трассы, тяжелые машины повреждают местные кызылординские дороги.

– Поэтому необходимо заключить предварительные соглашения с подрядными организациями по восстановлению этих дорог, – отметил аким области. – Как говорится, делая одно, нельзя портить другое…

По итогам совещания глава региона поручил областному филиалу «КазАвтоЖол» обеспечить качест­венное и своевременное завершение строительства автодороги, проконтролировать качество работ совместно с Национальным центром качества дорожных активов. Кроме того, учреж­дению было поручено доставить необходимые для строительства материалы в достаточном объеме.

Как будут выполнены поручения – покажет сезон, весна в южных краях уже начинается, а дальше – время строить.