​Региональный аспект масштабных инициатив

Северо-Казахстанская область



Скоро в учебные заведения начнут поступать 3D-принтеры с программным обеспечением, разработанным петропавловским АО «Завод им. С. Кирова». Кроме того, предприятием освоен выпуск печатных плат пятого класса точности. На таких конкретных примерах аким СКО Ерик Султанов построил свое выступление перед активом области при обсуждении Послания Президента.

Созданные в регионе стартовые усло­вия позволяют уверенно приступить к реализации этого программного до­кумента. Так, оказание помощи местным производителям по выходу на внешние рынки уже ведется: после проведенных в Тюмени и Кургане ярмарок россияне требуют все больших поставок продукции КТ «Зенченко и К», ТОО «Радуга», «Петропавловск-Кондитер», Vizavi company, «Богатырский продукт» и других предприятий. Большим спросом в пригра­ничных регионах России пользуется фракционный щебень, производимый в Акжарском и Уалихановском районах.

Самым крупным инвестиционным проектом прошлого года стал завод по переработке масличных культур в Тайыншинском районе. Продолжением станет строительство совместно с китайской компанией Beijing Construction and Engineering Group транспортно-логистического центра в Петропавловске, для чего уже определен земельный участок площадью более 100 гектаров. Также совместно с партнерами из Китая планируется реализация проекта по переработке цисты артемия стоимостью 845 млн тенге.

С учетом приоритетов Послания глава региона поручил первому заместителю акима области Айдарбеку Сапарову провес­ти детальный анализ отраслей аграрного сектора, сформировать отдельный план мероприятий по исполнению всех поручений Президента РК в разрезе районов­ области. Его заместитель Анархан Дюсенова получила поручение взять на особый контроль вопрос бесплатного профессионально-технического образования для всех и ряд других вопросов.

Карагандинская область

Вместе со всей страной выйти на качест­венно новый уровень социально-экономического развития – такую цель поставили перед собой участники собрания актива области по обсуждению Послания Президента в Карагандинской области.

С основным докладом выступил аким региона Нурмухамбет Абдибеков, поставивший перед каждым органом исполнительной власти конкретные задачи и давший поручения разработать комплекс мер технологического перевооружения базовых отраслей.

Будет продолжена работа по привле­чению транснациональных компаний, комплексной переработке сырья, реа­лизации транзитного потенциала. Уникальные преимущества в виде железнодорожной магистрали Жезказган – Бейнеу, транс­портного коридора Центр – Юг позволят оживить все меж­дународные маршруты, проходящие через центр республики, в 1,5 раза увеличив объем перевозок к 2020 году. Но, как отмечалось, для этого важно, чтобы и дороги были в хорошем и удовлетворительном состоянии. Пока же этот показатель составляет 75,5%.

Речь также зашла о строительстве арендного жилья для социально уязвимых слоев населения в соответствии с требованиями Программы жилищного строительства «Нұрлы жер», где общая площадь жилья не должна превышать 65 кв. м, а стоимость строительства за квадратный метр в чистовой отделке должна быть не выше 140 тыс. тенге.

Президент в Послании говорил о государственно-частном партнерстве. В области по этой схеме было открыто 13 частных детсадов, а в медицине область за год привлекла более 700 млн тенге частных инвестиций.

– Инструмент ГЧП универсален, но развитие партнерства зависит от конкретной и профессиональной работы нас с вами, уважаемые акимы районов и городов, – подчеркнул Нурмухамбет Абдибеков.

Атырауская область

Применение информационных технологий, привлечение инвестиций и реализация современных проектов в АПК обеспечат макроэкономическую стабильность и развитие человеческого капитала. Таков лейтмотив собрания актива области, посвященного обсуждению Послания Главы государства.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев поручил активизировать работу по внедрению IT-технологий и вовлечению молодежи в эту сферу. Школы, колледжи и вузы будут оснащены необходимым оборудованием.

Что касается инвестиционной привле­кательности, то область на высоте. В минувшем году было привлечено более 2 трлн тенге инвестиций, из которых половина – внешние. В регионе работают транснациональные компании, входящие в список 2 000 крупнейших. С их участием реализуются не только нефтегазовые проекты, но и открываются производства в сфере машиностроения, нефтехимии, энергетики. Работа по привлечению внимания инвесторов к потенциально прибыльным проектам будет продолжена, в частности, в рамках ежегодного форума Atyrau Invest, который планируется в текущем году на апрель.

В сфере сельского хозяйства область смогла достичь ощутимых результатов. Расширены посевные площади, что поз­волило увеличить урожай картофеля и овощной продукции до таких объемов, чтобы обеспечивать полностью потребность жителей области. Площадь орошаемых по капельной технологии земель сегодня сос­тавляет порядка 2 тыс. га. В ближайшие годы она вырастет еще на тысячу.

Продолжится работа по развитию транс­портно-логистических сфер, строительству инфраструктуры и коммуникаций, жилья и объектов социальной сферы.

Алматы

Обнародованный Главой государства новый этап реформ по масштабной политической и экономической модернизации Казахстана позволит обеспечить долгосрочное развитие страны в условиях новой глобальной реальности – к такому заключению пришли участники городского актива.

– Благодаря политике Президента Нурсултана Назарбаева, который взял на себя всю полноту политической ответственности, в стране обеспечена стабильность, создана рыночная экономика, привлечены колоссальные инвестиции, повышено благосостояние граждан. Только в Алматы за 25 лет независимости экономика выросла более чем в 100 раз. Сегодня доход на душу населения составляет 26 тысяч евро, – подчеркнул в своем выступлении аким города Бауыржан Байбек. – Дальнейшая демократизация политической системы через перераспределение властных полномочий, повышение ответственности ветвей власти всецело отражает курс Главы государства, который был обоз­начен им на президентских выборах 2015 года в предвыборной платформе – Пяти институциональных реформах.

По словам директора палаты предпринимателей Алматы Юрия Тлеумуратова, реализация третьего этапа модернизации страны является беспрецедентным в истории по масштабам системных преоб­разований экономики и поддерж­ке предпринимательства. Все пять основных приоритетов затрагивают сферу бизнеса.

– В Послании отдельный упор Президент делает на расширение сферы государственно-частного партнерства для достижения результатов. В прошлом году были внесены изменения в законодательство ГЧП. В Алматы уже действуют 27 проектов на основе ГЧП, на подходе еще 11 проектов социальной направленности и в сфере МСБ, – проинформировал Юрий Тлеумуратов.

В свою очередь председатель городского Общественного совета Рахман Алшанов отметил, что многие идеи, высказанные Президентом в Послании народу, совпадают с задачами Общест­венного совета и по сути являются руководством к действию. К примеру, сегодня Общественный совет города подключился к работе по противодействию коррупции и выводу средств из теневой экономики.

Кызылординская область

В Приаралье на собрании идеологическо­го актива области был представлен план с обширным перечнем мероприятий по реализации приоритетных направлений нового Послания Президента Нурсултана­ Назарбаева.

Открывая встречу, аким области Крым­бек Кушербаев подробно рассказал о ме­рах по ускоренной технологической модернизации экономики, заметив, что регион уже сделал первые шаги в этом направлении. В частности, большое внимание уделяется развитию электронной коммерции, устойчивое развитие в области демонстрирует обрабатывающий сектор промышленности, который по сравнению с 2015 годом в минувшем нарастил производство продукции на 15%, а к 2012 году – на 52%. При этом производительность труда в этой сфере за пятилетку возросла почти в 6 раз.

Аким области дал ряд поручений по активизации работы, включая создание Совета по экспортной политике. Внимание акцентируется на экспорт­ном потенциале АПК, горнорудной промышленности, разведке и вводе в эксплуатацию новых месторождений. Конкретные задачи поставлены по строи­тельству в областном центре крупного транспорт­ного логистическо­го центра. Готов расширить регион и успешный опыт государственно-частного партнерства, полученный в рамках создания сети детских садов. Теперь оно будет вос­требовано при строительстве нового пассажирского терминала в аэропорту, в возведении и эксплуатации спортивных, меди­цинских и других объектов.

Готов регион внести свою лепту и в улучшение бизнес-среды, развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства.

– Учитывая, что в области более 16 тысяч безработных и порядка 122 тысяч самозанятых, реализации этой программы необходимо уделить самое пристальное внимание. Особенно, если учесть, что с июля текущего года начинает действовать новая система обязательного социального медицинского страхования, – подчеркнул Крымбек Кушербаев.

Аким потребовал провести активную работу по максимальному вовлечению самозанятого населения в бизнес. Поставлена задача открыть не менее 9 500 тыс. вакансий в 2017 году.

Павлодарская область

Актив области обсудил основные положения Послания Президента РК народу Казахстана. Глава региона Булат Бакауов отметил, что это Послание дает четкое направление для работы в предстоящий период. Далее аким области поставил конкретные задачи по каждому приори­тету, отраженному в Послании Главы государства.

Первый аспект – ускоренная техноло­гическая модернизация экономики. Будет принята новая программа «Цифровой Казахстан» для применения современных IT-технологий. Поэтому необходимо подготовить конкретные предложения по поэтапному подключению до 2020 года сел области к оптоволоконной линии.

– Мы должны разработать детальный план по развитию научного и инновационного сектора области, усилить работу по развитию научного и инновационного потенциала на базе вузов. В нашем регионе для этого созданы все условия: открыты две startup-академии, научно-технологический центр, – сказал глава региона.

Далее речь пошла о развитии конкурентоспособных экспортных производств. Поддержка экспортерам будет оказываться по принципу «одного окна». По поручению Президента до первого сентября будут разработаны две новые стратегии – единая экспортная и инвестиционная.

– Нашей области, как индустриальному региону, осуществляющему торговые операции с более чем 70 странами мира, следует активнее осваивать экспортные ниши на мировом и региональном рынках, – подчеркнул аким.

Что касается аграрного сектора, то здесь предстоит решить задачи по повышению уровня производительности труда и снижению производственных расходов. Главной задачей акимов всех уровней остается вопрос рационального и эффективного использования земель.

Кроме того, сказал Булат Бакауов, важно изу­чить вопросы развития транспортного и транзитного потенциала и повышения уровня сервиса. Глава области дал задание разработать детальную «дорожную карту» и обязательно включить в нее мероприятия по финансированию переподготовки сокращаемых работников и их дальнейшему трудоустройству.

Жамбылская область

В ходе актива под председательством главы региона Карима Кокрекбаева речь зашла о том, что уже делается и планируется для претворения в жизнь программного документа. К примеру, большое внимание уделяется привлечению инвестиций, в том числе иностранных. В текущем году запланирована реализация 12 проектов на сумму 15 млрд тенге с созданием 1 340 постоянных рабочих мест. Среди них аким отметил открытие биокомбината по выпуску ветеринарных препаратов и флотационно-гравитационной обогатительной фабрики с переработкой свинцово-цинковых руд.

Карим Кокрекбаев поручил своим заместителям и акимам районов и областного центра усилить работу по привлечению зарубежных инвесторов. До 2020 года необходимо увеличить долю иностранных вливаний с 32 до 38%. Также глава региона поставил задачу повысить в 1,5 раза объем экспорта, который в настоящее время составляет 196 млн долларов.

Отмечено, что для удовлетворения растущего спроса на жилье в регионе ведется работа по строительству 22 многоквартирных домов общей площадью 110 тыс. кв. м в 14-м и 15-м микрорайонах областного центра. В текущем году эти массивы будут полностью обеспечены необходимой инфраструктурой. Аким дал задание продолжить работу по предоставлению земельных участков и подведению инженерных коммуникаций, а индивидуальное жилищное строительство осуществлять согласно генеральным планам в едином архитектурном стиле, в том числе и по технологии домостроительных комбинатов.