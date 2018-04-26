В областном центре Премьер-министр провел встречу с активом области и представителями крупного и малого бизнеса, которая прошла на территории СЭЗ «Сарыарка». Открывая ее, Бакытжан Сагинтаев отметил, что Караганда считается крупнейшим индустриальным центром страны. В структуре валового регионального продукта на долю промышленности приходится 50%. Что касается повестки дня, необходимо рассмотреть многие актуальные вопросы, ход реализации Послания Президента «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», обозначить ориентиры развития области, обсудить вопросы развития предпринимательства и другие темы.

О том, как формируется в регионе новая модель экономического рос­та, развиваются новые сервисные секторы экономики, осуществляется управление кадровыми ресурсами, решаются вопросы повышения конкурентоспособности и какова при этом роль бизнеса, доложил аким области Ерлан Кошанов.

В области на стадии реализации находятся 26 новых инвестпроектов (каждый – свыше миллиарда тенге) с созданием порядка 6 тыс. рабочих мест и 48 проектов регионального уровня. Их реализация позволит привлечь 1,3 трлн тенге инвестиций. По словам акима области, основная часть новых проектов – это предприятия обработки с высокой производительностью труда.

Вместе с тем повсеместная цифровизация требует адаптации кадрового потенциала, а также принятия мер по перетоку высвобож­денных специалистов. В течение года во всех секторах экономики планируется открыть порядка 10 тыс. новых рабочих мест, 6 тыс. из которых – постоянные. Кроме того, 104 тыс. человек будут обучены компьютерной грамотности, что позволит подготовить население к внедрению цифровизации и в бытовой, и в социальной сферах.

Рассказывая о принимаемых в регионе мерах по развитию МСБ, Ерлан Кошанов отметил, что впервые объем производства приблизился к отметке 1 трлн тенге. Рост за год составил 12%.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек рассказал о цифровизации промышленности и системообразующих предприятий. В целях их стимулирования к внедрению цифровизации разработаны меры, направленные на развитие собственных решений и компетенций по технологиям Индустрии 4.0, совершенствование нормативного регулирования. Согласно данным Министерства по инвестициям и развитию, на сегодня наиболее подготовлен к внедрению цифровых технологий горнорудный сектор. До 2025 года системообразующими предприятиями запланировано к реализации 14 проектов, по каж­дому из которых сформированы детальные планы реализации.

Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова проинформировала о соз­дании рабочих мест и ходе реализации Программы продуктивной занятости населения.

О роли и задачах области в реализации социально-экономической политики Правительства, развитии бизнеса доложил первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов. По его словам, более 8% ВВП страны производится в Карагандинской области. По объемам валового регионального продукта она занимает четвертое место в РК, а по объемам экспорта в страны ЕАЭС – лидирует.

По предпринимательству ключевой целью к 2025 году названо достижение доли МСБ в ВВП до 30%. Соответственно, согласно данным Миннацэкономики, МСБ в Карагандинской области должен возрасти в 1,8 раза. Для развития МСБ в области реализуются Прог­рамма по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства и «Дорожная карта бизнеса-2020». Кроме того, на развитие предпринимательства существенное влияние окажет реа­лизация «Пяти социальных инициатив Президента», в частности расширение микрокредитования и снижение налоговой нагрузки.

Об актуальных вопросах развития массового предпринимательства в регионе рассказал также председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов. Опытом работы поделились руководители ряда крупных предприятий.

Подводя итоги обсуждения, Бакытжан Сагинтаев отметил, что Правительство интересует то, как будут работать в регионе по внед­рению элементов Индустрии 4.0 крупный и средний бизнес, сис­темообразующие предприятия, как они намерены выстраивать свои взаимоотношения с акиматом области. Цифровизация, которая уже идет повсеместно, непременно повлечет за собой высвобождение рабочих рук. Их нужно будет трудоустроить, переобучить. Хорошей нишей для высвобождающихся рабочих должно стать развитие МСБ. Туда нужно направлять ресурсы, открывать в этой сфере новые рабочие места. Не случайно Глава государства обозначил Четвертую социальную инициативу как расширение микрокредитования. Это очень важный элемент поддержки МСБ, подчеркнул Премьер-министр.

По обсужденным вопросам были даны соответствующие поручения министрам и акимату области.

В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Бакытжан Сагинтаев также провел встречу с активом и общественностью Жезказганского региона по вопросам социально-экономического развития. Были обсуждены темы развития моногородов области, совершенствования инфраструктуры, подготовки и переподготовки кад­ров в связи с изменением конъюнктуры рынка и появлением новых технологий, а также рассмотрены результаты реализации Программы «Рухани жаңғыру» и механизмы реализации «Пяти социальных инициатив Президента». В частности, участники встречи говорили о планах по газификации региона и строительству внутренних распределительных сетей в рамках реализации проекта магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Астана.

Поездка Премьер-министра по региону была насыщена посещениями предприятий различных отраслей. На территории специальной экономической зоны «Сарыарка» он побывал на производствах, введенных в строй по Госпрограмме индустриально-инновационного развития.

Сегодня на территории СЭЗ зарегистрировано 15 участников. Бакытжану Сагинтаеву доложили о текущем состоянии и перспективах их развития. Всего в регионе в 2018 году в рамках госпрограммы планируется реализовать четыре промышленных проекта с соз­данием 689 новых рабочих мест. Приоритетные виды деятельности – металлургия и металлообработка, в частности, производства готовых изделий путем привлечения производителей мировых торговых марок.

К примеру, на заводе «Бёмер Арматура» гендиректор Кефер Андреас сообщил, что с начала ввода в эксплуатацию произведено свыше 14 тыс. единиц продукции на сумму около 7,4 млрд тенге. Планируется, что производимые шаровые краны и запорная арматура будут использованы при строительстве магистрального газопровода «Сарыарка».

В ходе поездки в город Сатпаев Бакытжан Сагинтаев ознакомился со строительством нового мик­рорайона «Нұрлы мекен». Сюда переселяются люди из аварийных домов, попавших в зону обрушения при отработке медных месторож­дений. Люди получают новые квартиры в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Жезказгана, Сатпаева и Улытауского региона. В микрорайо­не уже построены 1 760 квартир (118 700 кв. м), дома обеспечены необходимыми коммуникациями.

В рамках посещения объекта Бакытжан Сагинтаев ознакомился с планами жилищного строительства Жезказганского региона и реализации Программы «Нұрлы жер» с учетом поручений Главы государства, данных в Обращении «Пять социальных инициатив Президента».

Бакытжан Сагинтаев также побывал на Жезказганском медеплавильном заводе ТОО «Каzakhmys Smelting». Как известно, развитие горно-металлургической отрасли считается одной из приоритетных задач, поставленных Главой государства в рамках реализации Треть­ей модернизации Казах­стана. Премьер-министр осмотрел технологический процесс производства катодной меди.

По словам гендиректора предприятия Адилета Барменкулова, мощность медеплавильного завода будет удвоена за счет ввода новых плавильных печей. Это позволит увеличить конкурентоспособность компании на мировом рынке, работой будут обеспечены 600 человек. Отчисления в госбюджет увеличатся на сотни миллионов тенге.

Премьер-министр также встретился со студентами вузов и колледжей области, в том числе обучающихся по программе «Серпін», лидерами студенческих организаций, ректорами вузов, директорами колледжей. В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки кадров для новой экономики, повышения доступности и качества образования, улучшения условий проживания студенческой молодежи, обозначенные в Посланиях Главы государства и «Пяти социальных инициативах Президента». Бакытжан Сагинтаев отметил, что для реализации этой цели Правительство приняло «дорожную карту», которая включает конкретные мероприятия и сроки исполнения. Во всех регионах страны начата работа по реализации социальных инициатив. Премьер-министр особо подчеркнул, что в данный

момент Правительство работает над модернизацией инфраструктуры рынка труда.

Более детально об этой работе доложила министр труда и со­циальной защиты населения Мадина Абылкасымова, а вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова проинформировала о проводимой работе по реализации третьей инициативы Президента: «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи».

Подводя итоги обсуждения, Премь­ер-министр обратил внимание присутствующих на ряд актуальных вопросов в этой сфере, напомнив установки Главы государства о том, что необходимо развивать новую модель экономического роста, повышая конкурентоспособность базовых отраслей.