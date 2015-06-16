Региональный форум СМИ Любовь ДОБРОТА, Шымкент

В Южном Казахстане сегодня работают 236 СМИ, включая 175 газет, 37 журналов, 12 телеканалов, 3 радиостанции и 9 интернет-ресурсов. Вместе с увеличением их числа возрастает роль масс-медиа как гаранта политической и социальной стабильности в обществе. Журналисты оказывают влияние на общественное мнение по всем наиболее злободневным вопросам, поэтому от их профессионализма, объективности и оперативности во многом зависит уровень информированности общества, отношение граждан к тем или иным преобразованиям.

Делегаты форума обменялись мнениями по целому ряду вопросов, включая информационное сопровождение и продвижение институциональных реформ. Руководитель управления внутренней политики и по делам религии ЮКО Берик Курмангали заявил, что все предложения, высказанные в ходе мероприятия, будут направлены в профильные министерства.



