Региональный хаб зеленой акселерации планируют создать в ЦА

На климатической конференции COP31 в Анталье страны ЦА обсудили создание общей площадки для развития зеленых технологий, привлечения инвестиций и продвижения инновационных проектов на международные рынки

Фото: центра зеленных технологий

Страны Центральной Азии намерены объединить усилия для создания Регионального хаба зеленой акселерации. Инициативу обсудили на климатической конференции ООН COP31 в Анталье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов

Новая площадка должна помочь экологическим стартапам развивать свои разработки, привлекать финансирование и выходить на международные рынки.

Обсуждение состоялось в Национальном павильоне Казахстана. Встречу организовали Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) при поддержке Глобального экологического фонда.

Основой для регионального сотрудничества стал опыт Казахстана в реализации Глобальной программы инноваций в области чистых технологий (GCIP). Страна присоединилась к ней в 2023 году, став первым участником программы в Центральной Азии.

За это время от разработчиков поступило более 600 заявок, а свыше 100 стартапов прошли акселерацию — программу поддержки, которая помогает молодым технологическим компаниям развивать проекты и готовить их к выходу на рынок.

«В ходе сайд-ивента представители государственных органов стран Центральной Азии, ЮНИДО и ГЭФ рассмотрели перспективы объединения национальных экосистем поддержки стартапов, запуска совместных пилотных проектов, обмена технологической экспертизой и привлечения международных финансовых институтов и частных инвесторов», — сообщили в пресс-службе Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов.

В центре также отметили, что следующим шагом станет согласование механизмов сотрудничества между странами региона. Одним из возможных решений рассматривается подписание меморандума между профильными государственными органами.

Первым примером совместной работы стал конкурс Eco Startup Competition Central Asia, который прошел в апреле 2026 года в Астане в рамках Регионального экологического саммита. В нем участвовали 15 стартапов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Инициатива создания регионального центра зеленой акселерации также закреплена в Декларации «Экологическая солидарность Центральной Азии», принятой главами государств региона 22 апреля 2026 года.