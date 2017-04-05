​Региональный потенциал устойчивого развития

В Караганде прошел первый Региональный форум «G-Global: Мир ХХI века», посвященный идее единства и сплоченности казах­станского общества в свете задач, обозначенных Главой государства в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Мероприятие организовано меж­дународным секретариатом ­G-Global и Общественным фондом «Адамдардың елеулi жетiстiктерi» при поддержке акимата Карагандинской области, Ассамблеи народа Казахстана и Карагандинского областного филиала партии «Нур Отан». В нем приняли участие представители Парламента, местных исполнительных органов, общест­венности региона, бизнес-сообщест­ва, учреждений образования, молодежных и других организаций.

Инициативы во имя мира

Выступая на пленарном заседании форума, руководитель международного секретариата G-Global Серик Нугербеков отметил, что цель проведения региональных форумов, объединенных общей темой, состоит в том, чтобы довести до каждого жителя страны суть глобальных инициатив Казахстана, предполагающих не только конструктивный диалог цивилизаций, но и продуктивное экономическое и технологическое сотрудничество, несущее благо каждому жителю страны, региона и мира в целом. Например, в рамках подготовки к ЕХРО-2017, реализация Концепции «зеленой» экономики и принципов Партнерства «Зеленый мост», входящих в единый блок международных инициатив Главы государства, во многих регионах формируются центры компетенции «зеленых» технологий. Двери этих центров открыты для всех граждан страны, желающих освоить уникальные технологии производства органической сельхозпродукции, и в дальнейшем строить на этом свой бизнес, обеспечивая тем самым собственное материальное благополучие. Практический опыт Казахстана в этом направлении может быть полезен и другим странам, нуждающимся в трансферте «зеленых» технологий и практик для преодоления внутренних социальных и экономических дисбалансов. И в этом смысле Казахстан является передовым плацдармом развивающегося мира, способствующим успешной реализации Целей устойчивого развития ООН до 2030 года.

Руководитель международного секретариата G-Global также отметил, что в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Президент Казахстана обозначил кардинально важные задачи перед государством, бизнесом и обществом. Все они ­направлены на повышение качества жизни наших граждан и укрепление конкурентоспособности национальной экономики в наше противоречивое время, когда, с одной стороны, ужесточается борьба за технологическое лидерство между странами, с другой – концентрируется внимание мирового сообщества на экологических, социальных и других общих проблемах.

– Казахстан ставит цель войти к 2050 году в число 30 наиболее развитых стран мира. В реализации этой задачи существенную роль играют общественные силы развития, выступающие в качестве активных проводников в жизнь государственной политики в облас­ти модернизации. Для того, чтобы вывести Казахстан на уровень глобальной конкурентоспособности, нужно консолидировать гражданское сообщество и направить его в необходимое русло экономической, инновационной, интеллектуальной и другой активности. Ведь под лежачий камень вода не течет, – отметил Серик Нугербеков.

Как подчеркивает Президент в своей книге «G-Global: Мир в ХХI веке», актуальность современной эпохи состоит в том, что по сравнению с предыдущими десятилетиями человечеству приходится сталкиваться с ускоренной динамикой глобальных трансформаций, происходящих в самых разных областях мирового развития – экономических, полити­ческих, технологических, научных, социальных и экологических. Все возрастающая сложность процессов взаимодействия и взаимозависимости между этими сферами развития становится беспрецедент­ным вызовом в сфере безопасности человека, его благосостояния и благополучия. Хроническая бедность населения слаборазвитых стран в сочетании с растущей безработицей, неравенством, социальной напряженностью, вооруженными конфликтами, истощением ресурсов и климатическими факторами в мире являются симптоматичными признаками системных проблем существующей модели развития. При этом в силу многоаспектности проблемных сторон современности сложно сконцентрировать усилия и ресурсы в одной конкретной точке их приложения. Поэтому современные вызовы требуют решения с использованием поэтапных отраслевых стратегий, основанных на существующих концепциях и стратегических инициативах на национальном уровне.

Сегодня эксперты ведущих международных институтов развития признают тот факт, что действующая социально-экономическая и политическая парадигма в мире является неустойчивой. Она разрушает природный, человеческий и социальный капитал. Ошибочные подходы, которые использовались до настоящего времени, оказались недостаточными, чтобы привести население планеты к кардинальным изменениям в мышлении и действиях. Но прежде, чем приступить к актуализации вопросов смены парадигмы, мировому сообществу предстоит определить характер необходимых изменений и процессов, при которых они будут происходить. В этих условиях Казахстан предлагает ООН системный блок инициатив, содержащих комплекс­ные меры и принципы решения узловых вопросов современности, в том числе в сфере глобальной безопасности.

«Зеленый» вклад Караганды в ЕХРО-2017

Глядя на активистов, способных двигать не только локальный, но и мировой прогресс, убеждаешься в том, что главное богатство Карагандинской области – это вовсе не природные ресурсы, а люди, которые откликнулись на призыв Президента Казахстана стать активными участниками инновационного процесса, приверженцами «зеленой» экономики, вносящими достойный вклад в проведение ЕХРО-2017. Открытие Центра «зеленых» технологий в Караганде – это реальный пример того, что в обществе формируется экологичная культура, «зеленый» бизнес и стремление к инновациям. Сегодня мы видим, что позитивный опыт Арнасайской народной академии «зеленых» технологий, созданной усилиями ведущих общественных организаций страны, начал распространяться на другие регионы республики, становясь мощным стимулом инновационной активности в стране и реальной опорой ЕХРО-2017.

«Вклад общественности Казахстана в подготовку и проведение Международной выставки «ЕХРО-2017» и реализации задач Третьей модернизации» – так называлась одна из сессий форума, которую провела экс-депутат Мажилиса Парламента РК V созыва Айгуль Соловьева. Спикер отметила, что предстоящая международная выс­тавка – это не только демонстрация передовых технологий, существую­щих в мире, но и глобальный диа­лог цивилизации о том, как нам жить дальше.

– И в то же время нам нужно показать, что мы – народ Казахстана, который может мыслить и продвигать идеи, которые будут восприняты в мире адекватно. Возможно, мы стоим пока на первой ступени, поскольку еще не совсем решительные, тем не менее, мы готовы к главному – консолидации и концентрации усилий для реализации самых смелых идей и мыслей, – сказала Айгуль Соловьева.

По мнению экспертов, «зеленая экономика» – это не только альтернативные источники энергии, но и образ жизни, мышления и дея­тельности общества в целом. Как показывает казахстанский опыт, одной осведомленности тут мало для того, чтобы на местах начали возникать локальные очаги «зеленой» экономики, основанной на совершенно новых принципах и подходах к производству энергии и общественных благ. Для этого нужны центры «зеленых» технологий, способствующие транзиту опыта и знаний по регионам. И не случайно, что такая платформа сегодня действует в Караганде, где немало людей, обладающих креативностью и чувствительностью к новациям. Один из них – директор Карагандинского технологического колледжа Валерий Голунов, который сумел объединить в своем коллективе людей с нестандарт­ным мышлением и новаторскими качествами. Их стараниями, при поддержке Международного секретариата G-Global, Народной академии «Арнасай», сегодня на базе местного колледжа действует полноценная демонстрационная площадка «зеленых» технологий и компетенций.

Здесь есть и теплица, работаю­щая на «зеленой» основе, где выращиваются экологически чистые продукты, в том числе базилик, который высоко востребован на рынке лекарственного сырья. Здесь также можно ознакомиться с проект­ными образцами новых технологий, разработанными инноваторами регионального цент­ра. Многие из них претендуют на уникальность. Почти в каждой применены радикальные технологические решения и подходы. Например, модель ветровой установки для подачи и очистки воды уникальна тем, что технология может работать автономно годами без участия человека. Она может служить также и в качестве ветро-фонтана, привнося в городские ланд­шафты собственное великолепие, а главное – бесплатную свежесть и прохладу.

– Сегодня на традиционные фонтаны мы тратим много энергии и средств на обустройство, подведение коммуникаций и эксплуатацию. А тут – затрат минимум и эффекта куда больше, – поясняют разработчики.

Еще один инновационный образец – это оконный гелиостеклопакет для автономного обогрева и освещения зданий. Следует отметить, что сегодня на глобальном рынке инноваций немало подобных предложений. Тем не менее, судя по оценкам экспертов, у проектов карагандинских инноваторов в области освоения солнечной энергии есть свои уникальные преимущест­ва и ноу-хау.

Между тем, подчеркивая важность актуализации и распространения «зеленых» практик в сельских глубинках, руководитель Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global Салтанат Рахимбекова отметила, что сегодня именно село может выступить драйвером «зеленого» роста в нашей стране. Этому способствуют современные векторы и тренды развития в АПК и энергетике, подкрепленные соответствующей политикой Правительства, а также усилия ключевых общественных организаций страны в сфере продвижения глобальной инициативы Главы государства «Зеленый мост». Она также напомнила о том, какой внушительный потенциал пре­образований кроется в контексте «зеленой» экономики. Например, уникальная система очистки техногенных выбросов, углекислых газов, дыма и прочих продуктов горения с выработкой чистого воздуха и получением ценных углеродных материалов Александра Борисенко – это, по сути, выдающееся открытие века, которое еще предстоит оценить человечеству по достоинству, а главное – найти ему широкое применение на практике. И это не миф, а более чем реальность, в чем не трудно убедиться, побывав на мес­те и понаблюдав за волшебством «бездымного» горения топлива в установке Александра Борисенко.

По его мнению, эту систему можно применить на любом предприятии для потенциального сокращения выбросов, создания чистой внут­ренней атмосферы, в любом мегаполисе, задыхающемся от смога и дыма. Принцип Борисенко – это самая настоящая прорывная технология будущего. И благо, что она является достоянием именно Казахстана.

По словам руководителя Карагандинского регионального филиала Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global Майи Агадиловой, на сегодня обучено «зеленым» практикам более сотни сельских женщин. При этом немало примеров, когда люди, прошедшие курсы обучения, открывают в селах собственный бизнес, основанный на «зеленых» технологиях.

«Аманат» – наследие веков, мира и согласия

Одна из главных целей форума – популяризация национальных ценностей, пропаганда достижений страны за годы независимости, уникальной модели межэтнического согласия в стране, содействие внутриполитической и социальной стабильности. В рамках отдельной сессии форума стартовала Премия «Аманат» – «Наследие», которая призвана стать неким универсальным мерилом нравственного рос­та казахстанцев, инструментом оценки, укрепления и широкой популяризации менталитета многонационального народа Казахстана, устойчивого и неподверженного негативному влиянию глобальных процессов, связанных с форматизацией и эрозией традиционных культурных и нравственных основ общества.

В числе основных спикеров форума выступили депутат Мажилиса Парламента РК Бакытбек Смагул, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, руководитель Коа­лиции за «зеленую экономику» и развитие G-Global Салтанат Рахимбекова, организатор премии «Аманат», президент Общест­венного фонда «Адамдардың елеулi жетiстiктерi» Зауре Беисова и другие деятели. Они особо подчеркнули стимулирующую роль таких акций, как премия «Аманат», в продвижении ярких граней творческой самобытности нашего народа, что, несомненно, может быть продемонстрировано зарубежным гостям на предстоя­щей выставке «EXPO-2017» в Астане. Но суть программы и премии «Аманат» состоит не только в этом, но и в содействии процессам консолидации общества в решении актуальных задач государства в области модернизации и устойчивого развития, сохранения духовных и общечеловеческих ценностей многонационального народа Казахстана. Говоря о новом проекте фонда – премии общественного признания «Аманат», Зауре Беисова отметила, что данная акция задумана с целью поощрения и стимулирования людей, внесших существенный вклад в социально-экономическую и общественную жизнь страны.

– Во всех уголках страны, в том числе в Карагандинской области, есть немало людей, деятельность которых может служить ярким примером для подражания молодежи. Это не только деятели культуры, но и простые труженики, представители бизнеса и новаторы, которые двигают прогресс на местах, влия­ют на рост общественного сознания, создают стимулы социального и экономического развития края. И они не должны оставаться без должной оценки их труда, – отметила глава фонда.

Потенциалу региона в области прикладного творчества и приверженности граждан к «зеленой» экономике была посвящена развернутая выставка «зеленых» проектов и продукции народных промыслов Караганды и области. Наряду с большим многообразием изделий прикладного творчества, ювелирных и других изделий, на выставке были представлены и конкретные образцы сельхозпродукции, производимой сельскими жителями в своих домашних хозяйствах. Например, жительница Шетского района Фарида Арыстанбекова в своей импровизированной презентации представила широкий спектр готовой продукции для потребителя, таких как курт, катык, жент и многое другое, что производит она в своем хозяйстве и реализует на рынке.

– Безусловно, опыт таких сельских тружениц необходимо пропагандировать среди молодежи, руки которых сегодня столь необходимы селу, стоящему на пороге новых перемен в свете текущих процессов модернизации. Общественная инициативность – великое дело. И в русле этих процессов мы сегодня отчетливо видим не «круги на воде», а реальный всплеск деловой и инновационной активнос­ти в регионах, – говорит депутат Парламента РК Бакытбек Смагул.

Примечательно, что на премии общественного признания «Аманат» в Караганде был объявлен первый номинант. Им стал доктор технических наук, профессор, академик Национальной инженерной академии РК Бактыбай Касымбеков. Автор более 80 научных пуб­ликаций был номинирован на премию «Аманат» за проект по восстановлению исторического наследия Бердыкожи-батыра.

Лауреат Президентской премии «Алтын сапа», основатель Дома авторского дизайна «Алтын орда», этнодизайнер Ырза Турсынзада провела презентацию панно «Ковер мира», символизирующего глобальный мир и согласие между народами. Следует отметить, что панно представляет собой единую композицию, сделанную руками мастериц разных национальнос­тей, живущих в Казахстане. Изделие еще находится на стадии формирования, и ему предстоит вобрать в себя все уникальные краски и узоры Ассамблеи народа Казахстана. Впоследствии оно будет демонстрироваться на всех мероприятиях международного значения, в том числе на ЕХРО-2017 и, возможно, даже в ООН, где проявляют большой интерес к казахстанской модели общественного согласия.