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Региональный приоритет ЕБРР
Алевтина ДОНСКИХ, Алматы
Средства поступят двумя равными траншами сроком на 5 лет. Они оформлены со ставкой в 7,7% годовых под гарантии фонда «Даму», который впервые выступает гарантом при выдаче займов коммерческим банкам от международных финансовых институтов. Ранее они оформлялись государством.
«Отличительная особенность этого займа состоит в том, что 60% от кредита мы будем выдавать за пределами Алматы и Астаны, – прокомментировал сделку председатель правления БЦК Владислав Ли. – ЕБРР выделяет средства именно на развитие региональных проектов. Наряду с финансированием мы получаем техническую помощь, которая будет направлена на развитие индивидуального предпринимательства».
В фонде «Даму» ожидают, что сделка с БЦК станет первой в череде дальнейших траншей ЕБРР в Казахстане. Что касается банка, то банк «ЦентрКредит» сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития с 1997 года. За это время объем привлеченных средств составил 130 млн. долларов. Один из крупнейших займов – 50 млн. долларов на кредитование МСБ – был предоставлен в 2009 году. Но все старые кредиты были успешно закрыты, подчеркнул Владислав Ли. Нынешний заем – это новая линия, новый уровень сотрудничества.

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